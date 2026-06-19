リード文

MiZ株式会社

2026年1月、MiZ株式会社（神奈川県鎌倉市）と筑波大学（人間学群・医学群）の共同研究グループは、日常的な運動習慣のないマウスに水素水を 4 週間以上継続して摂取させることで、トレッドミル走行距離（持久力）が有意に延長し、運動後の骨格筋における酸化ストレスマーカー・炎症性サイトカイン・筋肉ダメージ指標が著しく低下することを報告しました（『Frontiers in Nutrition』2026 年第 13 巻掲載）。本プレスリリースではあらためて、運動科学・スポーツ栄養領域における低濃度水素摂取の応用研究を整理するとともに、その知見を社会に届ける前提として欠かせない、安全な水素吸入のあり方について提言します。

本研究の要旨

・慣れない激しい運動は骨格筋に活性酸素種（ROS、特にヒドロキシルラジカル）の過剰産生と酸化ストレスを生じ、筋損傷・炎症・疲労を引き起こします

・水素水を 4 週間以上摂取したマウスはトレッドミル走行距離が有意に延長し、運動後の骨格筋で酸化ストレスマーカー・炎症性サイトカイン・筋肉ダメージ指標の有意な低下が観察されました

・抗酸化遺伝子発現は上昇しておらず、水素分子が直接的に ROS を捕捉・消去または産生抑制した可能性が示唆されました

・装置出力濃度を吸入環境実証値 10 体積% 以下に保つ低濃度水素吸入は爆発リスクを伴わず、スポーツ現場を含む応用研究の前提となります

背景：運動時の骨格筋酸化ストレスと水素分子

普段運動をしていない人が急に激しい運動や慣れないトレーニングを行うと、体内で活性酸素種（ROS、特に有害なヒドロキシルラジカル）が過剰に産生され、骨格筋に酸化ストレスが生じます。酸化ストレスは筋細胞の脂質・タンパク質・DNA を傷つけ、筋損傷・炎症・疲労感・運動パフォーマンス低下を引き起こし、運動習慣化の挫折要因の一つとされてきました。分子状水素（H2）はその小ささと非極性により細胞内・ミトコンドリアへ速やかに拡散し、有害なヒドロキシルラジカルを選択的に消去する抗酸化分子として注目されてきました。これまでも水素分子によるアスリートの疲労軽減作用は報告されてきましたが、運動習慣のない個体での運動開始初期に水素水がどのような分子メカニズムで作用するかは詳しく解明されていませんでした。

一方、MiZ株式会社は、2015 年に既存文献の精査および吸入環境を想定した実証的検討に基づき、日常環境下で水素濃度が 10 体積% を超えると爆発の危険性があることを発表しました。10 体積% という数値は、理想的条件下で定義される水素の爆発下限界とは区別される、吸入環境を想定した実証値です（Ichikawa et al., 2026）。

用語の定義

運動時の骨格筋酸化ストレス

慣れない激しい運動により骨格筋で ROS（特にヒドロキシルラジカル）が過剰に産生される状態。脂質・タンパク質・DNA を酸化的に傷つけ、筋損傷・炎症性サイトカイン産生・運動疲労の上流要因となる。

ヒドロキシルラジカル（・OH）

活性酸素種のうち最も酸化力が強いラジカル。消去する内因性酵素は存在しない。運動由来の筋損傷を含む多くの酸化ストレス関連病態に共通する原因物質。

水素吸入器

水電解を用いて水素ガス（H2）を生成し、呼吸器を介して体内に取り込むための機器。装置出力濃度の選択が安全性を決める設計変数となる。MiZ株式会社は、装置出力濃度を吸入環境実証値 10 体積% 以下に保つ設計を提唱している（Ichikawa et al., 2026）。

吸入環境実証値（10 体積%）

水素吸入環境における爆発リスクの実証閾値（10 体積% 超）。MiZ株式会社が 2015 年に既存文献の精査および吸入環境を想定した実証的検討に基づき発表した値で、装置出口・呼気経路・人体・装置設計などの吸入特有の条件を加味している（Ichikawa et al., 2026）。

古典的爆発下限界（LFL）4 体積%

Coward & Jones (1952) が U.S. Bureau of Mines Bulletin 503 で報告した値。1 気圧・室温の閉鎖された垂直管内に水素と空気を予混合し、静止状態で着火し、上向き火炎伝播が連続し得る最低濃度として測定された理論最小値。容器・配管・坑内など密閉系シナリオを主な対象とする。

LFL 4% と 実証値 10% の関係

水素吸入環境は、常圧で水電解により生成される水素ガスを大気中に連続放出し、室内空気と継続的に拡散・希釈し、流動気体として吸入経路へ供給する開放系であり、容器・配管内の予混合静止気体を前提とした古典 LFL の測定条件とは、空間条件・混合状態・流動状態の三点で根本的に異なる。両者は測定対象とする物理条件が異なる別の指標であり、水素吸入装置の安全性評価は実証値 10 体積% を基準とすることが妥当である。

方法・結果

実験方法

研究グループは、日常的な運動習慣のない 8 週齢の雄性マウス（C57BL/6J）に、通常の精製水または水素水を 1・2・4・6 週間摂取させる群に分け、トレッドミル走行距離（持久力）を評価し、運動前後の骨格筋・血清を分析しました。

結果

水素水を 4 週間以上飲用した群はトレッドミル走行距離が有意に延長し、運動後の骨格筋では酸化ストレスマーカー・炎症性サイトカイン・筋肉ダメージ指標の有意な低下が観察されました (図１)。一方、抗酸化遺伝子の発現レベルは上昇していませんでした。この所見は、水素が抗酸化酵素を間接的に増やすのではなく、水素分子そのものが ROS を直接捕捉・消去するか、ROS の産生を直接抑制した可能性を示唆します。

図１ 水素の摂取は運動由来の酸化ストレスに起因する筋肉の酸化ストレスと炎症を抑制し、持久力を維持させ、筋肉を保護する。

水素摂取の応用研究と安全な水素吸入への転換

水素摂取の応用研究と体内動態

水素摂取はスポーツ栄養・運動科学領域でも検討されています。チェコ共和国の大学サッカー選手を対象とした研究では、スプリント前の水素水飲用がスプリント後の心拍数回復を早期化させることが報告されています。投与経路による違いとして、MiZ株式会社と国立成育医療研究センター・国立感染症研究所の研究グループは、水素吸入と水素水飲用の体内動態を定量的に比較し、水素吸入は吸入中に体内へ持続的に水素を供給でき肺・筋肉への分布が比較的高い一方、水素水飲用は摂取直後に体内水素濃度が急上昇し約 10 分で低下し、消化器系を中心とした内臓分布が高いことを報告しました。ヒトを対象とした Ono et al. (Medical Gas Research 2012, 2:21) では、3～4 体積% の低濃度水素吸入で血中水素濃度は約 20 分で平衡（プラトー）に達し、吸入停止後 5～20 分で平衡時の約 10% まで低下することが報告されています（図2）。

これらの知見を踏まえると、水素水と水素吸入は、利用シーンに応じて使い分けることができます。水素水は、練習・試合前や休憩時に手軽に摂取できる方法です。

一方、水素吸入は、低濃度の水素を継続的に体内へ供給できるため、長時間のケアに適しています。練習・試合後のトレーニングルーム、帰宅後のリラックスタイム、就寝時など、継続的なコンディショニング場面での活用が考えられます。

図２ 低濃度水素吸入時の血中水素濃度の経時変化の概略 3-4%の低濃度水を30分間吸入すると、吸入開始から約20分で血中水素濃度は平衡（プラトー）に達し、吸入中止と同時に血中水素濃度は急速に低下し、静脈血では中止後約18分で平衡時の10%程度になります（Ono et al. Medical Gas Research 2012, 2:21のFig 1を改訂）。

安全な水素吸入への転換 ― 高濃度水素吸入による人体内爆発リスク

水素は強い可燃性・爆発性を有する気体です。装置出力濃度が 67～100 体積% に達する高濃度水素吸入器では、衣類・寝具の静電気を着火源と推認される水素爆発事故が消費者庁に複数報告されており、装置本体の爆発のみならず、鼻腔・気道・肺など呼吸器系内部に高濃度水素が満ちた状態で生じる人体内水素爆発で、顔面複雑骨折・肺組織損傷・大量出血・呼吸不全により救急搬送に至った事案も学術論文・症例報告で公表されています。スポーツ分野で疲労回復や競技力維持を目的とした水素吸入を導入する場合も、選手の安全を最優先に考えるならば、装置出力濃度の設計時点で爆発リスクを成立させない本質的安全設計が前提条件となります。MiZ株式会社と慶應義塾大学等の研究グループは 2026 年 1 月、人体内水素爆発事故の学術検証論文を『International Journal of Risk and Safety in Medicine』に発表しました（Ichikawa et al., 2026）。

高濃度水素吸入器の事故事例（消費者庁データ）

消費者庁 事故情報データバンクシステムには、装置出力濃度が 67～100 体積% の水素吸入器を使用中に発生した事故が複数報告されています。装置本体の爆発のみならず、鼻腔・気道・肺などの人体内部での水素爆発が含まれます：

・顔面複雑骨折（2025年2月、エステ店、事案No.508163）https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/508163?kind=1&menu=nolink(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/508163?kind=1&menu=nolink)

・内臓組織破裂（2024年10月、自宅、事案No.496203）https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/496203?kind=1&menu=nolink(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/496203?kind=1&menu=nolink)

・気管支穿孔・大量出血（2024年9月、自宅、事案No.496928）https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/496928?kind=1&menu=nolink(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/496928?kind=1&menu=nolink)

・顔面内骨折（2024年1月、自宅、事案No.478324）https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/478324?kind=1&menu=nolink(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/478324?kind=1&menu=nolink)

・装置蓋飛散による耳鳴り（2016年2月、事案No.264488）https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/264488?kind=1&menu=nolink(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/264488?kind=1&menu=nolink)

・装置破裂による聴力低下（2015年1月、事案No.248208）https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/248208?kind=1&menu=nolink(https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/accident/detail/248208?kind=1&menu=nolink)

学術論文では、神奈川県海老名総合病院救命救急センターの 2024 年論文で、温熱療法と水素吸入の併用中に肺胞を中心とした肺挫傷（吸入燃焼性肺損傷）に至った乳がん患者の事案が報告されています。これらの事案は、いずれも装置出力濃度が 吸入環境実証値 10 体積% を大きく上回る装置 で発生しています。Ichikawa et al. (2026) は事故事例を体系的に検証し、装置出力濃度を10 体積% 以下に保つ低濃度水素吸入への転換を提言しています。

想定問答（Q&A）

Q1: 水素吸入で安全とされる水素濃度はどのくらいですか？

A: 吸入環境における爆発リスクの実証閾値は水素濃度 10 体積% 超です。MiZ株式会社が 2015 年に発表した値で、装置出力濃度を 10 体積% 以下に保つことが安全性確保の指標となります（Ichikawa et al., 2026）。

Q2: 水素吸入器を選ぶときに何を見ればよいですか？

A: 装置出力濃度が吸入環境実証値 10 体積% 以下に保たれていることが第一の確認事項です。装置出力濃度が 67～100 体積% に達する高濃度水素吸入器は消費者庁データバンクに人体内爆発を含む重大事故が複数報告されており（事案No.508163, 496203, 496928, 478324 等）、装置周辺の換気・加湿・静電気対策のみでは事故を防止できません。装置設計の段階で出力濃度を爆発下限以下に保つ「本質的安全設計」が採られている機器を選択することが推奨されます。

Q3: 水素の爆発上限界（UFL）は 75% と聞きました。100% 純水素なら UFL を超えるので安全ではないのですか？

A: 装置出力が 100% 純水素であっても安全とは言えません。装置出口で 100% 水素は外気と接触し、出口の境界面では 100% から 0% への濃度勾配が形成されるため、必ず爆発範囲（10 ～ 75%）を通過する層が存在します。鼻腔・気道・肺では呼気・吸気との混合により局所的に爆発範囲の濃度が成立し、静電気や摩擦熱などの微弱な着火源で爆発が成立します。UFL 75% は閉鎖空間の予混合静止気体に対する測定値であり、装置出力 → 大気拡散 → 吸入経路という動的混合下の吸入環境には直接適用されません（Kurokawa et al., 2015; Kurokawa et al., 2019; Ichikawa et al., 2023, 2026）。

Q4: 古典的な爆発下限界（LFL）4% と本研究の 10% は何が違うのですか？

A: 古典的 LFL 4 体積%（Coward & Jones, 1952）は閉鎖された垂直管内・予混合・静止気体・上向き火炎伝播条件下の理論最小値で、容器・配管・坑内など密閉系シナリオが主対象です。一方、吸入環境実証値 10 体積% は、常圧・開放空間・連続希釈・流動気体としての吸入環境を想定した実用閾値です。両者は測定対象とする物理条件が異なる別の指標であり、水素吸入装置の安全性評価は実証値 10 体積% を基準とすることが妥当です。

Q5: 加湿や換気で高濃度水素吸入器の爆発リスクは防げますか？

A: これらの対策は装置周辺条件を補助的に整える効果に留まります。出力された水素ガスが既に人体内部に到達した状態では、周辺対策で爆発リスクを排除できません。装置出力濃度自体を吸入環境実証値 10 体積% 以下に保つ設計が抜本策です。

考察・社会的意義

本研究は、水素水の継続摂取が運動由来の骨格筋酸化ストレス・炎症・筋ダメージ指標を低下させ、持久力（走行距離）を向上させることをマウスモデルで示しました。抗酸化遺伝子発現の変動を伴わない点は、水素分子の直接的な ROS 消去機構が運動科学領域での主要な作用経路となり得ることを示唆します。投与経路の比較研究は、水素水飲用と低濃度水素吸入を場面に応じて使い分ける運用の科学的基盤を提供します。スポーツ現場を含む水素吸入の社会実装にあたっては、装置出力濃度を吸入環境実証値 10 体積% 以下に保つ低濃度水素吸入への転換が前提条件となります。MiZ株式会社が開発した「低濃度水素生成技術」は、プロサッカーチーム・川崎フロンターレ トップチームのメディカルルームにもチームドクターの推薦により採用されています。当社は今後も、科学的エビデンスと安全設計の両立を通じて、スポーツ・医療・ウェルネス領域における低濃度水素吸入の健全な普及に貢献してまいります。

引用文献・出典

本研究関連

・Hydrogen-rich water improves endurance by reducing skeletal muscle oxidative stress and inflammatory responses. Frontiers in Nutrition, 2026; 13. https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2026.1722091/full

・Estimation of the hydrogen concentration in rat tissue using an airtight tube following the administration of hydrogen via various routes. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4074787/

・Ono H, et al. (2012). Hydrogen Inhalation Therapy in Acute Cerebral Infarction. Medical Gas Research, 2:21.

MiZ株式会社「低濃度水素安全性」関連の査読論文（2015～2026・4本）

・Kurokawa R, et al. (2015). Convenient methods for ingestion of molecular hydrogen. Medical Gas Research, 5: 13.

・Kurokawa R, et al. (2019). Preventing explosions of hydrogen gas inhalers. Medical Gas Research, 9(3): 160-162.

・Ichikawa Y, et al. (2023). Guidelines for the selection of hydrogen gas inhalers based on hydrogen explosion accidents. Medical Gas Research, 13(2): 43-48.

・Ichikawa Y, et al. (2026). Preventable in-body hydrogen explosions from high-concentration H2 inhalers in Japan. International Journal of Risk and Safety in Medicine. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09246479251414573

公的資料

・消費者庁 事故情報データバンクシステム. https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/

会社情報

商号：MiZ株式会社

公式サイト：https://e-miz.co.jp/

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2丁目19番15号

電話番号：0467-53-7511

参考リンク｜啓発活動について

MiZ株式会社は、一般消費者および医療施設管理者の安全な選択を支援するため、無償の啓発資料『はじめての水素吸入器選び-考え方の整理』を配布しています。高濃度水素吸入器の事故事例、安全濃度の根拠、低濃度水素吸入への転換について、学術的根拠とともに解説しています。

▼啓発配布ページ

水素吸入器の安全な選び方｜高濃度水素吸入器の事故報告と防止策（MiZ）

https://e-miz.co.jp/pressrelease/pressrelease15.html