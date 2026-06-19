森 海渡 選手完全移籍加入のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、森海渡選手が横浜FCより完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

森 海渡 KAITO MORI

生年月日：

2000年6月7日（26歳）



出身地：

千葉県



身長体重：

185cm、80kg



ポジション：

FW



利き足：

右



所属歴：

柏レイソルＵ‐15-柏レイソルＵ‐18-筑波大-柏レイソル-徳島ヴォルティス-柏レイソル-横浜ＦＣ-ジェフユナイテッド千葉-横浜FC



通算出場記録：

- Ｊ１リーグ戦 通算17試合出場4得点- J２リーグ戦 通算52試合出場13得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算4試合出場0得点- リーグカップ戦 通算10試合出場1得点森 海渡 選手コメント

『モンテディオ山形に関わる全ての皆様へ。初めまして、横浜FCから加入することになりました、森海渡です。

こいつを獲って良かったと思ってもらえるような結果を出し、ピッチで自分の存在価値を示します。よろしくお願いします。』