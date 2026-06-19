【ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル】旧長崎居留地の丘で味わう、二夜限りの美食体験　小見由貴シェフ × 中川徳之統括料理長コラボレーションディナー開催

株式会社グラバーヒル

ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル（長崎市南山手町／総支配人 八谷智之）は、2026年7月3日（金）・4日（土）の二日間限定で、国内外で研鑽を積み、食材と向き合い続ける小見由貴シェフと、当ホテル統括料理長 中川徳之によるコラボレーションディナーを開催いたします。

長崎の海・山・大地の恵みを独自の感性と卓越した技法で昇華させた料理は、この地の食にまつわるストーリーと歴史の情緒が色濃く残る空間とが一体となった、五感で味わう美食体験をもたらします。

食べることを通じて長崎の魅力を深く感じていただける、唯一無二の二夜をご堪能ください。

歴史と食が交差する「南山手」という舞台

本イベントは、日本に西洋料理文化が根付く原点の一つともいえる南山手エリア（旧長崎居留地）に位置するANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒルにて開催いたします。

かつて外国人居留地として栄えたこの地は、西洋料理やワイン、コース料理が日本へと広がる起点となった歴史的背景を持ち、現代まで続くフランス料理を味わう舞台として他に類を見ない価値を有しています。

本イベントでは、その南山手の独自性に着目し、「長崎のテロワール」と「フレンチの正統技法」を掛け合わせた特別コースを創作。長崎の海と山、そして多様な島々が育む食材の魅力を、最大限に引き出し、ご提供します。

■ 開催概要

開催日時 2026年7月3日（金）／4日（土） 各日 18:30～（受付18:00～）

会 場 ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル 2階 レストランパヴェ

定 員 各日 25名様限定

料 金 お一人様 \30,000 コース料理及びアルコールとのペアリング

ノンアルコールとのペアリング\28,000 （いずれも税・サービス料込）

詳細・お問い合わせは 公式サイト(https://www.anacrowneplaza-nagasaki.jp/a-special-collaboration-dinner-%e2%80%95%e5%b0%8f%e8%a6%8b%e7%94%b1%e8%b2%b4%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%83%95-x-ana%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b6%e3%83%9b%e3%83%86#cont_wrap) または 095-818-8012（レストラン パヴェ直通）

ゲストシェフ｜小見 由貴 氏

フランス・カルカソンヌのミシュラン二つ星レストラン「LA TABLE de Franck Putelat」にてキャリアをスタート。帰国後は東京恵比寿「LA TABLE de Joel Robuchon」を経て、代官山のフレンチレストラン「Coteau.」副料理長に就任。2021年には「フレンチ百名店 2021 TOKYO」に選出されています。その後、長崎へ拠点を移し、「レ・サンクサンス」シェフに就任。現在は新店舗開業に向け準備を進め、地域と世界をつなぐ食文化の創造に挑戦しています。

ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル 統括料理長｜中川 徳之

フランス料理の調理人としての約40年のキャリアを通して、長崎の風土と四季に深く根ざした料理を追求。 地元食材の特性を見極め、その魅力を最大限に引き出す確かな技術と表現力で、多くの顧客から厚い信頼を得ています。 長崎の豊かな自然が育んだ恵みを、洗練された一皿として提供し続けています。2025年8月より、当ホテルの統括料理長に就任。

ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒルについて

ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒルは、居留地時代の面影と長崎らしい異国情緒を色濃く残す南山手の入口に位置し、世界遺産である旧グラバー住宅や大浦天主堂、軍艦島へのクルーズ船乗り場も徒歩圏内の抜群の立地に立つ、長崎観光のランドマークホテルです。

館内には210の客室のほかレストラン、宴会場、フィットネスジムを備え、ANAクラウンプラザホテルの世界基準のサービスと、前身の長崎全日空ホテルグラバーヒルより培ってきた伝統と信頼をもって、お客様の様々なご要望にお応えしております。

URL：www.anacrowneplaza-nagasaki.jp(https://www.anacrowneplaza-nagasaki.jp/)

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイト www.crowneplaza.com(http://www.crowneplaza.com/),

SNS公式アカウント https://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza(https://www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。