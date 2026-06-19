楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）とNBA「ゴールデンステート・ウォリアーズ」（以下「ウォリアーズ」）などを運営するGolden State Group（以下「ゴールデンステート社」）は、複数年にわたるパートナーシップを更新したことをお知らせします。

今回の契約更新により、楽天はこれまでのユニフォーム・パートナーを終了し、ファンエンゲージメントや地域社会への貢献をより深めるパートナーシップへと転換します。本契約は、「ウォリアーズ」、NBA Gリーグの「サンタクルーズ・ウォリアーズ」、そしてWNBAに所属する「ゴールデンステート・ヴァルキリーズ」（以下「ヴァルキリーズ」）との包括的な連携を強化するものです。特にヴァルキリーズとの関係においては、チーム史上最も長期にわたり貢献しているパートナーとして、女子バスケットボールおよびサンフランシスコ・ベイエリアのコミュニティへの投資をさらに加速させます。これには、アリーナ内でのプレゼンスや選手をフィーチャーしたソーシャルコンテンツの展開などが含まれます。

また、ゴールデンステート・コミュニティ財団が推進する教育の公平性や地域貢献活動に対し、パートナーシップを通じて1,200万ドル以上を支援します。さらに、楽天は毎年3月の女性エンパワーメント活動や選手入場演出「Rakuten Arrivals」のプレゼンティングスポンサーを継続するほか、通年のメンターシッププログラム「楽天フューチャー・リーダーズ・エクスペリエンス」を通じて次世代の育成を支援します。

パートナーシップの延長を記念して、サンフランシスコ・ベイエリアのデザイナーであり、「theheyyman」の共同創業者でもあるグスタボ・セルヴィン氏とコラボレーションした限定コレクション「ウォリアーズ・ゴールデン・レガシー・コレクション」を展開します。これは、楽天ロゴが掲出されている過去の「ウォリアーズ」ユニフォームを再利用したアップサイクル・グッズで、ファンに抽選で進呈します。本コレクションは、楽天とゴールデンステート社の長年にわたるパートナーシップを象徴するものであり、サンフランシスコ・ベイエリアのマイノリティデザイナーへの支援や、ファンに特別なカスタムグッズを提供するという目的を体現しています。

また、米国におけるRakuten Rewardsの特典も強化します。ユーザーは、「ゴールデンステート・ショップ」での購入時に10%以上のキャッシュバックを受けられるほか、会員限定のグッズ購入や特別な体験への参加機会を提供します。

ゴールデンステート社のチーフ・コマーシャル・オフィサー（CCO）であるマイク・キッツ氏は、次のようにコメントしています。「2017年に楽天との関係を開始した際、私たちはスポーツパートナーシップのあり方を再定義しようと決意しました。それ以来共に実現してきた取り組みは、私たちがコート内外で収めてきた成功を体現しています。楽天は、過去9年間にわたりウォリアーズの最も象徴的な瞬間や独創的なプログラムの最前線に立ってきました。すでに十分な地域社会への投資をさらに強化し、ウォリアーズとヴァルキリーズ双方のファンにコミットメントする姿勢は、ベイエリアやその周辺においても永続的な影響を与えることになります」

また、Rakuten RewardsおよびRakuten International BusinessでCEOを務めるアミット・パテルは、次のようにコメントしています。「最高のパートナーシップとは、目的を持って進化するものです。9年前、ウォリアーズとのパートナーシップは、地域社会をエンパワーメントするという共通の価値観と、革新への意欲の上に築かれました。これは私たちが深く誇りに思うレガシーです。次の章では、その基盤の上に立ち、ファンや地域社会とのつながりをさらに深めていきます。私たちはチームを愛し、共に生き、応援し続けてくれるファンの方々へ、他では得られないやりがいのある体験を提供することで、その忠誠心に報いたいと考えています」

楽天は今後も、スポーツを通じて人々をエンパワーメントするため、革新的なパートナーシップを通じて、スポーツ界全体の活性化および発展に寄与する様々な取り組みを行ってまいります。

■ゴールデンステート社について

Golden State Groupは、サンフランシスコ・ベイエリアに本社を置くスポーツ、エンターテインメント、不動産、テクノロジー企業です。ゴールデンステート社の事業には、「ゴールデンステート・ウォリアーズ」「ゴールデンステート・ヴァルキリーズ」「サンタクルーズ・ウォリアーズ」「ゴールデンステート・エンターテインメント」「スライブ・シティ」「チェイス・センター」などが含まれます。詳細については、goldenstate.com(https://goldenstate.com/) をご覧ください。

7度のNBAチャンピオンに輝いた「ゴールデンステート・ウォリアーズ」は、81シーズン目を迎え、全米バスケットボール協会（NBA）の創設メンバーです。1946年に「フィラデルフィア・ウォリアーズ」として設立され、1962年にサンフランシスコ・ベイエリアに移転しました。詳細は warriors.com(https://www.nba.com/warriors?tmd=1) をご覧ください。

以 上