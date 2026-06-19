デジタルデータソリューション、関西エリアのサイバーセキュリティ支援体制を強化

デジタルデータソリューション株式会社

デジタルデータソリューション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊谷 聖司、以下「デジタルデータソリューション」）は、関西エリアの企業・団体に向けたサイバーセキュリティ支援体制の強化を目的として、5月21日に大阪事業所を拡充し、新たに大阪支社を開設したことをお知らせいたします。

企業活動のデジタル化が急速に進む昨今、ランサムウェアや不正アクセスをはじめとするサイバー攻撃、情報漏えい、社内不正といったリスクは、業種・規模を問わずあらゆる企業において深刻化しています。また、現在関西エリアにおいても年間2万件以上のデータインシデント相談が寄せられており、サイバーセキュリティ関連の相談も年間数百件規模にのぼっています。こうした状況を背景に、サイバーセキュリティ分野においても、迅速な初動対応と高度な専門知見に基づく調査・復旧支援の重要性がますます高まっています。

デジタルデータソリューションはこれまで、東京都港区の本社を拠点に、国内累計58万件以上のデータインシデントへの対応を通じて、全国のお客様を支援してまいりました。このたび、大阪支社にサイバーセキュリティの専門体制を新たに整備したことで、関西エリアのお客様に対し、初動対応やフォレンジック調査、再発防止に向けた支援を、より迅速に提供できる体制となりました。今後は大阪支社を起点に、増加し続けるサイバー攻撃への対応を見据え、サイバーセキュリティにおける相談対応およびサービス提供体制を重点的に強化してまいります。大阪支社からより直接的な支援を行うことで、相談受付から調査・支援までを一貫して担う体制をさらに強化し、サービス品質の向上を図ります。

また、大阪支社におけるセキュリティオペレーションセンター（D-SOC）の導入も計画しています。従来、東京を拠点に提供していたセキュリティ監視サービスについても、将来的には大阪支社から直接監視・対応できる体制へ段階的に移行することを予定し、関西エリア全体のセキュリティレベル向上に貢献してまいります。

今後も世界シェアNo.1のデータソリューションカンパニーを目指し、サイバーセキュリティ、フォレンジクス、データリカバリーの各事業を通じて、お客様のデジタル領域における課題解決に取り組んでまいります。

■大阪支社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17714/table/173_1_33b8a9cfd54906e91a1eca3f86210d3a.jpg?v=202606190351 ]

・会社概要

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します。」という理念のもと、3つの事業を展開するデータセキュリティカンパニーです。国内約7,000社の通信監視を行う<サイバーセキュリティ事業>をはじめ、サイバー攻撃や不正アクセス、情報漏えいなど4.7万件以上の調査実績を持つ<フォレンジック事業>、17年連続国内売上No.1の実績を誇る<データリカバリー事業>を展開。サイバー攻撃の検知から調査、データ復旧まで一貫対応できる体制を強みとし、全国58万件以上のデータインシデントに対応しているDDSは、世界最先端の技術で、DX化が進む社会にデジタルデータの安心・安全を提供します。

名称 ：デジタルデータソリューション株式会社（https://digitaldata-solution.co.jp/）

所在地 ：〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15階

代表者 ：代表取締役社長 熊谷 聖司

設立 ：1999年6月

資本金等：3億4,000万円（2025年8月末日時点資本準備金を含む）

事業内容：サイバーセキュリティ事業、フォレンジクス事業、データリカバリー事業