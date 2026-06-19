【7/3】「レーザ溶接が実現する収益改善ソリューション」特別イベントを開催

株式会社アマダ

アマダグループ（神奈川県伊勢原市、代表取締役社長：山梨 貴昭）は2026年7月3日（金）、アマダ・グローバルイノベーションセンター（AGIC）にて、溶接における工程改革と仕上げ低減による収益改善をテーマにした特別イベントを開催します。

溶接工程は、段取りや仕上げなど人手への依存度が高い付帯作業が多いことが課題で、全作業の約６割が溶接時間以外の作業に費やされるケースもあるなど、工場全体の生産性を抑制してしまうことが課題となっています。

本イベントでは、モビリティ、デジタルインフラ、GX、メディカルといった先進領域4種において、溶接工程を省力・自動化により収益改善した実際の事例をご紹介。各領域における具体的な工程改革の手法や、付帯作業低減に直結する最新ソリューションについて、実機デモンストレーションを交えて詳しく解説します。

【 7月 3日（金）開催イベント 】

日時：2026年 7月 3日（金）13:00～14:00

内容：各領域別レーザ溶接活用事例紹介

このような方におすすめ：

・溶接における付帯作業の負担や作業の属人化にお悩みの方

・段取り時間の短縮、短納期対応による収益改善を目指す方

・溶接ロボット導入を検討しているが、運用面に不安がある方

・最新の自動化ソリューションや実機を直接確認したい方

AGIC特別セミナーは事前予約制です。最寄りのアマダグループ営業所または「お問い合わせフォーム」よりお申し込みください。

営業所一覧 (https://www.amada.co.jp/ja/innovation/innovation_bases/japan_sales/?utm_medium=PR135)

お問い合わせフォーム (https://www.sheetmetal.amada.co.jp/form/product_inq_form.html?utm_medium=PR135)

「アマダ・グローバルイノベーションセンター」イベント特設サイトは以下よりご覧ください。

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/agic/may_2026.html(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/agic/may_2026.html?utm_medium=PR135)

※掲載の情報は予告なく変更される場合があります