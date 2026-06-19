【大阪・和泉市】モネ、ルノワール、ゴッホ、ピカソ――巨匠たちの絵画が一堂に！久保惣記念美術館の西洋美術コレクションを初めて全点一挙公開する特別展

一般財団法人和泉市文化振興財団クロード・モネ《睡蓮》1907年

和泉市久保惣記念美術館では令和8年7月5日（日）～令和8年10月4日（日）の期間で、特別展「初！全点一挙公開 久保惣の西洋絵画-モネ、ルノワール、ゴッホをはじめとして-」を開催します。

久保惣の西洋絵画コレクションとは？

和泉市久保惣記念美術館は日本と中国の絵画、書、工芸品など東洋古美術を中心に現在約13,000点のコレクションを所蔵する美術館です。明治時代からおよそ100年にわたり綿業を営み、泉州有数の企業として大きく発展した「久保惣」（久保惣株式会社）から美術品、美術館の建物、敷地、基金の寄贈により昭和57年に開館しました。

当館は東洋古美術の専門館として開館しましたが、平成9年の新館開館以来、西洋美術専用の常設展示室を設け、大阪でも数少ない年間通じて西洋美術を鑑賞できる施設となっています。現在、西洋近代美術のコレクションは25点を数え、美術館の顔の一つとなっています。

展示概要

ピエール＝オーギュスト・ルノワール《花飾りの女》制作年不詳ピエール＝オーギュスト・ルノワール《カーニュのメゾン・ド・ラ・ポスト》1906年フィンセント・ファン・ゴッホ《紡ぎ車を繰る女》1883-84年頃エドガー・ドガ《踊り子》1879年頃

本年、和泉市制施行70周年を迎えることを記念して、所蔵する西洋美術の全点を一挙公開いたします。モネ、ルノワール、ドガの印象派の作品をはじめ、ゴッホ、ルオー、モディリアーニ、ピカソ、マティスなどによる油彩画、デッサン、版画等に、ロダンの彫刻を加えて展示いたします。

これまで、西洋美術は常設展示室で作品の入れ替えを行いながらご覧いただいてきましたが、全点を公開する企画は今回が初となります。さらに、ひろしま美術館のご協力を得て、モネの《セーヌ河の朝》を特別出品いたします。西洋美術にたっぷりとひたれる展覧会です。

展覧会のみどころ

クロード・モネ《セーヌ河の朝》1897年 ひろしま美術館蔵

1.モネ、ルノワール、ゴッホをはじめとした西洋美術の巨匠たちの作品を一堂に！

2.モネの色彩を堪能！当館の《睡蓮》＆ひろしま美術館《セーヌ河の朝》

開催概要

［展覧会名］特別展「初！全点一挙公開 久保惣の西洋絵画-モネ、ルノワール、ゴッホをはじめとして-」

［会場］和泉市久保惣記念美術館

［会期］2026年7月5日（日）～10月4日（日）

［休館日］月曜日（7月20日（月・祝）・9月21日（月・祝）は開館、7月21日（火）・9月24日（木）は休館）

［開館時間］午前10時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

［入館料］一般1,000円／高・大生600円／中学生以下無料

※20名様以上、65歳以上は2割引

※各種障がい者手帳等を提示された場合、ご本人及び介助者1名様は無料

※会期中の毎週水曜日は小学生未満のお子様と来館の家族は無料

※美術館の入館料、図録・グッズの支払いに、現金決済に加えてクレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス決済手続きが可能です

関連イベント

●展示解説

開催日：7月12日（日）、8月8日（土）、9月6日（日）

午後1時より、展示室にて学芸員による展示解説を行います。参加希望の方は美術館・新館ラウンジにお集まりください。聴講無料（ただし入館料が必要です）。

●講演会「作品と場所 モネ、ルノワール、ロートレック、ピカソの地を訪ねると」

7月25日（土）午後2時（開場は午後1時30分）

河田昌之（当館館長）

※講演会は久保惣Eiホール（音楽ホール）で行い、美術館に入館された方はご自由にご参加いただけます。当日美術館入口で午後1時30分より入館券（入館レシート）ご提示の方に配付する整理券が必要です。なお、先着120名様で入場制限を行います。全席自由。

●ミュージアムコンサート

主に関西で活躍している演奏家の方々による、約90分間のコンサート。ピアノ、弦楽、声楽などの生演奏をお楽しみください。

開場：午後1時30分 開演：午後2時（全日共通）

開催日：7月5日（日）、11日（土）、12日（日）、18日（土）、19日（日）、20日（月・祝）、26日（日）、8月1日（土）、2日（日）、11日（火・祝）、15日（土）、16日（日）、22日（土）、29日（土）、30日（日）、9月12日（土）、13日（日）、19日（土）、26日（土）、27日（日）、10月3日（土）、4日（日）

※ミュージアムコンサートは久保惣Eiホール（音楽ホール）で行い、美術館に入館された方はご自由にお聴きいただけます。当日美術館入口で午後1時30分より入館券（入館レシート）ご提示の方に配付する整理券が必要です。なお、先着120名様で入場制限を行います。全席自由。内容については美術館までお問い合わせください。

交通案内

●電車の場合

南海泉北線「和泉中央」駅下車、南海バス１.「美術館前」、乗車（約10分）、バス停「美術館前」下車すぐ

●車の場合

阪和自動車道「岸和田・和泉」インターより約3分（無料駐車場有）

お問合せ

和泉市久保惣記念美術館

〒594-1156 大阪府和泉市内田町3-6-12

TEL：0725-54－-0001

https://www.ikm-art.jp