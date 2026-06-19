おしゃれな紙袋の特徴、1位は「落ち着いた色味で統一されている」。あったら良いデザイン1位は「再利用しやすい丈夫な素材」

株式会社NEXER

■紙袋を受け取ったとき、人はどこを見ているのか？

紙袋の印象を左右する要素には、色やロゴ、サイズ、質感などさまざまなものがあります。同じ紙袋でも、人によって最初に注目するポイントは意外と異なるものです。

また、紙袋から受ける印象は、そのままブランドやお店のイメージにつながることもあります。

では、買い物をしたときや、プレゼントを受け取ったとき、手にした紙袋のどこに自然と目がいくのでしょうか。

ということで今回は熊本のオリジナル紙袋専門店『くま袋』と共同で、全国の男女500名を対象に「紙袋のデザイン要素への注目ポイント」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとくま袋による調査」である旨の記載

・くま袋（https://fukuro-mart.net/）へのリンク設置

「紙袋のデザイン要素への注目ポイントに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月5日 ～ 5月12日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：紙袋を受け取ったとき、最初に目がいくポイントはどこですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：「おしゃれ」「センスが良い」と感じる紙袋の特徴はどのようなものですか？

質問4：「おしゃれ」「センスが良い」と感じる紙袋は具体的にどんなデザインか教えてください。

質問5：紙袋のデザインで「こんなものがあったら良いのに」と思うものはありますか？

質問6：紙袋のデザインで「こんなものがあったら良いのに」と思うものは何か具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■34.4％が、紙袋を受け取ったとき最初に目がいくポイントは「全体の色や配色」と回答

まず、紙袋を受け取ったときに最初に目がいくポイントについて聞いてみました。

最も多かったのは「全体の色や配色」で34.4％でした。

次いで「ロゴやブランド名」が21.6％、「形やサイズ感」が13.2％と続いています。

紙袋を受け取った瞬間、まず袋全体の色味や雰囲気を目にする人が多いことがわかりました。

また「ロゴやブランド名」に目がいくという回答も2割を超えており、紙袋を通して「どこのお店のものか」を自然と確認している人も少なくないようです。

それぞれの理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「全体の色や配色」と回答した方

・どんな紙袋か気になるので全体を見たくなるから。（20代・女性）

・パッと見て1番先に目につく大まかな部分だから。（30代・女性）

・一番面積が大きいので、全体の色味が最初に目に付く。（40代・女性）

「ロゴやブランド名」と回答した方

・どこのものかと気になるから。ロゴを探してしまう。（30代・女性）

・ハイブランドや好きなブランドであればロゴが気になります。（40代・女性）

・ブランドやロゴはその袋の中身を暗示するものなので。（40代・男性）

「形やサイズ感」と回答した方

・容量が一番重要な要素だから。（30代・女性）

・最初に触れる部分だから。（30代・男性）

・転用しやすいサイズがあるので。（40代・男性）

「面積が大きい」「パッと見て1番先に目につく」といった理由から、色や配色が紙袋全体の印象を左右する要素として意識されていることがわかりました。

また、「どこのお店のものか気になる」という声もあり、ロゴやブランド名への注目度も高いことがうかがえます。特に、好きなブランドやハイブランドの場合は、ロゴそのものが紙袋の印象を強く左右するようです。

また、形やサイズ感については、持ちやすさや容量、再利用のしやすさを重視する声が見られました。紙袋を受け取った瞬間、人は見た目の印象だけでなく、実用性やブランドイメージまで自然に読み取っているのかもしれません。

■36.0％が、「おしゃれ」「センスが良い」と感じる紙袋の特徴は「落ち着いた色味で統一されている」と回答

続いて、どのような紙袋に「おしゃれ」「センスが良い」と感じるのか聞いてみました。

最も多かったのは「落ち着いた色味で統一されている」で36.0％でした。

次いで「モノトーンやシンプルなデザイン」が31.0％、「上質な紙素材が使われている」が27.0％と続いています。

派手な色使いや個性的なデザインよりも、落ち着きやシンプルさ、素材の上質感が「おしゃれ」と感じるポイントになっているようです。

具体的にどのようなデザインに「おしゃれ」「センスが良い」と感じるのかについても聞いてみたので、一部を紹介します。

「おしゃれ」「センスが良い」と感じる紙袋は具体的にどんなデザインか教えてください。

・配色のバランスがよく、ブランドの世界観がわかるもの。（20代・女性）

・派手な色やデザインでなく、どんな装いでもマッチする、持っていておかしくないデザイン。（30代・女性）

・型押しみたいになっていると、手間がかかっているなと感じる。また、持ち手が破れにくく工夫されているとセンスを感じる。（30代・女性）

・シンプルだけどきちんと主張があること。（40代・女性）

・1色でシンプルな袋に、ロゴがさりげなく入る。（50代・女性）

・店名のロゴの大きさが控え目で、シンプルな配色とデザイン性があるもの。（50代・男性）

「シンプル」「落ち着いた」「さりげない」といった言葉が多く見られました。

大きなロゴやカラフルなデザインで強く印象づけるよりも、控えめな配色や余白のあるデザインに、品の良さを感じる人が多いようです。

また、「型押し」や「持ち手の工夫」など、細部へのこだわりに注目する声もありました。一見シンプルな紙袋でも、素材感や加工、使いやすさに工夫があることで、センスの良さが伝わりやすくなるといえそうです。

■36.6％が、紙袋のデザインで「再利用しやすい丈夫な素材のもの」があったら良いと回答

最後に、紙袋のデザインで「こんなものがあったら良いのに」と思うものについて聞いてみました。

最も多かったのは「再利用しやすい丈夫な素材のもの」で、36.6％でした。

次いで「折りたたんで収納しやすいもの」が29.6％、「雨や水に強い素材のもの」が25.6％と続いています。

上位には、見た目のデザインよりも、丈夫さや収納のしやすさ、水への強さといった実用面に関する要望が並びました。

具体的にどのような紙袋があったら良いと思うのかについても聞いてみたので、一部を紹介します。

紙袋のデザインで「こんなものがあったら良いのに」と思うものは何か具体的に教えてください。

・防水性の紙袋があるといいと思う。（20代・女性）

・再利用できるようにシンプルなデザイン。丈夫な紙でできている。（30代・女性）

・贈り物時に、気兼ねなく使えるような、でも上質なデザインと素材。（30代・女性）

・紙袋は持ち手が痛くなるので、その部分を痛くなりにくい素材で作ったらどうかと思う。（40代・男性）

・企業名が控えめで派手過ぎず、使いまわしても違和感のないシンプルなデザイン。（50代・女性）

・折りたたみしやすくて水に濡れにくい素材で、カッコ良いデザインの紙袋があればいいですね。（50代・男性）

「丈夫さ」「防水性」「折りたたみやすさ」「持ち手の工夫」など、使い勝手を重視する声が多く見られました。

紙袋は、商品を持ち帰るための包装材としてだけでなく、別の場面で再利用されることもあります。

そのため、一度使ったあとも使いやすい丈夫さや、保管しやすい形状が求められているようです。

また、「企業名が控えめなもの」「シーンを選ばず使えるシンプルなもの」といった声からは、再利用のしやすさがデザイン面にも関係していることがわかります。

ロゴやブランド名が大きく目立つ紙袋は印象に残りやすい一方で、別の用途では使いにくいと感じる人もいるようです。見た目のおしゃれさに加えて、日常で自然に使い回せるデザインかどうかも、これからの紙袋に求められるポイントだといえそうです。

■まとめ

今回の調査では、紙袋を受け取ったときに最初に目がいくポイントとして「全体の色や配色」が34.4％で最多となりました。

また、「おしゃれ」「センスが良い」と感じる紙袋の特徴では「落ち着いた色味で統一されている」が36.0％で最多、「こんなものがあったら良い」と思う紙袋では「再利用しやすい丈夫な素材のもの」が36.6％で最多という結果になっています。

紙袋は一度きりの包装材ではなく、日常の中で何度も使われる存在になりつつあります。

これから紙袋を選ぶ際は、見た目の美しさだけでなく、素材の丈夫さや使い回しやすさにも目を向けてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとくま袋による調査」である旨の記載

・くま袋（https://fukuro-mart.net/）へのリンク設置

【くま袋について】

所在地：〒861-3102 熊本県上益城郡嘉島町下六嘉1765

代表者：徳永 辰太郎

Tel：096-368-8100

URL：https://fukuro-mart.net/

事業内容：印刷業・製本業・出版業・紙袋 手提げ袋製造

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア