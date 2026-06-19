からあげ専門店「からやま」×タレカツ食堂「たれとん」ハイブリッド店舗により”揚げ”の2大人気業態が融合！！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年6月24（水）よりからあげ定食専門店「からやま埼玉上尾店」において、タレカツ食堂「たれとん」を併設し、複合型ハイブリッド店舗としての展開を開始いたします。

からやま公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

たれとん公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/tareton/

ハイブリッド店舗がもたらす効果

■既存資産を活用した新たな店舗モデル

当社では、既存店舗における設備やオペレーションノウハウを活用しながら、「からやま」に「たれとん」の商品・看板を加える複合型ハイブリッド店舗を展開します。新規出店時の短期間での展開と収益性向上に寄与しやすい店舗モデルにて、現在新橋と中野で好評を博している「たれとん」を加速的に展開することを目指しています。

■お客様の「食べたい」に応える新しい店舗へ

「からやま」と「たれとん」のハイブリッド店舗では、からあげとタレカツの両方を1店舗でお楽しみいただけます。その日の気分やお好みに合わせてメニューを選べるほか、ご家族やご友人同士など、異なる好みを持つ方々にもご利用いただきやすい店舗を目指しました。

また、テイクアウトでも両ブランドの商品をまとめてご購入いただけるため、より便利にご利用いただけます。

ハイブリッド戦略の今後

当社では、本ハイブリッド店舗を新たな成長モデルとして位置づけ、今後の反響や利用状況を踏まえながら、順次全国的な展開を検討してまいります。

また、ハイブリッド店舗限定メニューの開発など、両業態の強みを活かした新たな商品提案にも取り組み、お客様満足度のさらなる向上を目指します。

3日間限定で人気の4品が、通常価格より200円引き！

からあげ定食専門店「からやま」×タレカツ食堂「たれとん」ハイブリッド店舗開店記念キャンペーンを実施します。6月26日（金）から28日(日)の３日間は、新店舗オープンを記念して「からやま定食（4個）」、「チキン南蛮定食」、「豚たれかつ丼（3枚）」、「鶏たれかつ丼（4枚）」を通常価格より200円引きでご提供いたします。また、単品の「カリッともも」「極ダレからあげ」も、期間中は120円(税込132円)の特別価格で販売いたします。

対象商品

■からやま定食(4個)

カリッともも4個/極ダレ/ご飯・みそ汁付き

通常価格850円(税込935円)→開店特価 650円(税込715円)

※お弁当は税込702円になります。※お弁当にみそ汁は付きません。

■チキン南蛮定食

カリッともも4個/ご飯・みそ汁付き

通常価格950円(税込1,045円)→開店特価 750円(税込825円)

※お弁当は税込810円になります。※お弁当にみそ汁は付きません。

■豚たれかつ丼（3枚）

通常価格750円（税込825円）⇒開店特価 550円（税込605円）

※お弁当は税込594円になります。

■鶏たれかつ丼（4枚）

通常価格800円（税込880円）⇒開店特価 600円（税込660円）

※お弁当は税込648円になります。

■カリッともも 1個

通常価格150円(税込165円)→開店特価 120円(税込132円)

※お持ち帰りは税込129円になります。

■極ダレからあげ 1個

通常価格160円(税込176円)→開店特価 120円(税込132円)

※お持ち帰りは税込129円になります。

からあげ定食専門店「からやま」について

「からやま」は、2010年5月に浅草総本店をオープンした伝説のからあげ「からあげ縁-YUKARI-」のニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す、限られた人しか製法を知らない「秘伝の特製漬け込みダレ」で仕上げた「カリッともも」を、ご飯のおかずとして揚げたてを食べられたらお客様に喜ばれるのではと考え、とんかつ専門店「かつや」とコラボレーションし、2014年12月に「からあげ定食専門店」として1号店を相模原市に開店しました。

2024年7月、新たなご飯のおかずの選択肢として、しょうがのきいた特製濃厚ダレを絡め高温の鉄板で焼き上げた「しょうが焼き定食」が仲間入り。

これからも「からやま」は、からあげ専門店としてお客様にご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

タレカツ食堂「たれとん」について

「たれとん」は、2026年2月2日(月)に1号店を日本屈指のビジネス街である新橋に開店しました。

忙しく働くビジネスパーソンに日常の食事にはガッツリとした「ボリューム感」と、忙しい合間にもサッと食べられる「スピーディーな提供」が求められています。『タレカツ食堂 たれとん』は、その両立を目指した専門業態として誕生しました。

丼一杯で満足感があり、注文から提供までがスムーズ。

揚げたてのカツをタレで味わう"タレカツ"というシンプルなスタイルで、仕事の合間にも、一日の締めくくりにも、気軽に立ち寄れる店舗を目指します。

【公式サイト/アカウント】

●X

【からやま】https://x.com/karayama_fan/

【たれとん】https://x.com/tareton_katsu

●Instagram

【からやま】https://www.instagram.com/karayama_fan/

【たれとん】https://www.instagram.com/tareton_tarekatsu/

●公式サイト

【からやま】https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

【たれとん】https://www.arclandservice.co.jp/tareton/

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階（〒101-0062 ）

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/