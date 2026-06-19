システムサービスよりTVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」のプライズが 2026年6月より連続で登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」　ぷれちゃすぬいぐるみ


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」　ぷれちゃすぬいぐるみ


【種類】全4種


【登場時期】2026年6月4週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2606_ngo_SS16979


※無くなり次第終了となります。



◆TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」　ぷれちゃすぬいぐるみ Part2


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」　ぷれちゃすぬいぐるみ Part2


【種類】全4種


【登場時期】2026年7月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT



■TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式サイト


https://needygirl-anime.com/



■アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式


https://x.com/needygirl_anime



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。