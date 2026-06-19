システムサービスよりTVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」のプライズが 2026年6月より連続で登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 ぷれちゃすぬいぐるみ
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 ぷれちゃすぬいぐるみ
【種類】全4種
【登場時期】2026年6月4週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2606_ngo_SS16979
※無くなり次第終了となります。
◆TVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 ぷれちゃすぬいぐるみ Part2
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 ぷれちゃすぬいぐるみ Part2
【種類】全4種
【登場時期】2026年7月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT
■TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式サイト
https://needygirl-anime.com/
■アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式
https://x.com/needygirl_anime
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。