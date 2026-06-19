【35周年】“東京ばな奈文具”全11アイテムが全国のロフトで販売開始！古川紙工コラボのハコmemo&そえぶみ箋に「uniball」チャーム付ボールペンも

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：荻野強太)が展開する「東京ばな奈ワールド」 は、紙文具メーカーの古川紙工株式会社(本社：岐阜県美濃市、代表取締役社長：古川慎人、以下古川紙工)とのコラボレーション文具をはじめとした新商品を、全国のロフト各店(※)、およびロフトネットストアで2026年6月26日(金)より順次発売いたします。※一部店舗のぞく

35周年コラボイヤー第3弾は“東京ばな奈文具”

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして売上世界一(※2)を獲得しました！そんな東京ばな奈が、35周年を記念してオリジナル文具に大変身。1300年以上続く“美濃和紙”の紙製品を生み出す「古川紙工」とのコラボ商品に、ふわふわのぬいぐるみペンケースなど、東京ばな奈ファンにも文具ファンにも嬉しいアイテムで35周年をお祝いします！

※1:ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

※2:集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3: ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

懐かしの“あの”柄も！15種類の東京ばな奈が登場するオリジナルデザイン

東京ばな奈といえば、定番に加えて様々な味と柄のバリエーションがお好きな方も多いはず。東京ばな奈史上初めて模様が描かれたヒョウ柄に、桜や菜の花など華やかなお花柄、季節限定で登場するキャラクター「ぶにゃんこ」「ピヨレモン」...。歴代商品も含めた15種類の東京ばな奈をにぎやかにデザインしたオリジナル文具が、なんと11アイテム！どれにしようか迷っちゃう...選んでいる時間まで楽しい、豊富なラインナップでお届けします。

〈古川紙工コラボ〉大人気のハコmemo＆4種の透明シールが見逃せない！

東京ばな奈 ハコmemo

昨年、「文具女子博トーキョー」で販売、人気を博した『ハコmemo』がデザイン新たに2種類登場。5つの柄がアソートになって箱にたっぷり100枚入。付箋よりも一回り大きいサイズなので、メモしやすいのはもちろん切って貼ってデコレーションに使うのもおすすめです。



【価 格】全2種 各880円(本体価格800円)

東京ばな奈 透明シールシート

東京ばな奈が透明シールになりました！青と黄色の定番「東京ばな奈」に、花柄＆星柄、パンダとラッコのほんわかデザイン。さらに、ビビットなピンクのリボンが目印のキュートなデザインや、アニマルキャラクターが勢揃いしたシールまで！4種類ぜ～んぶコレクションしたくなっちゃう、バラエティ豊かなシールシートです。



【価 格】全4種 各330円(本体価格300円)

〈古川紙工コラボ〉温かみのある和紙を活かした文具も

和紙ならではの手触りと温かみが魅力の文具も登場。バラエティ豊かなフレークシールに、サイズ感が魅力のマッチ箱メモ。そえぶみ箋は古川紙工こだわりの「美濃和紙」を使ったロングセラーです。

東京ばな奈 和紙フレークシール

和紙フレークシールも4種類を展開します！個包装の東京ばな奈は、シール帳に並べたくなっちゃうような愛らしさ！「ぶにゃんこ」や「ピヨレモン」などのアニマルシリーズは、東京ばな奈からひょっこりキャラクターが顔を覗かせる、フレークシールならではのデザインです。現在販売中の商品もあるので、包装紙やパッケージを切り抜いてフレークシールと一緒に手帳に貼っても楽しそう♪



【価 格】全4種 各385円(本体価格350円)

東京ばな奈 そえぶみ箋

美濃和紙を使用した温かみのある古川紙工のロングセラー『そえぶみ箋』。手書きだからこそ伝わる“想い”を大切にした便箋は、お土産のお礼に添えても。



【価 格】440円(本体価格400円)

東京ばな奈 マッチ箱メモ

レトロなマッチ箱型のメモ。手帳やカレンダーに貼っても便利な、タテ約6.3cm×ヨコ約4.5cmの小さいサイズが他にはない魅力です。



【価 格】全2種 各440円(本体価格400円)

有名ボールペンが東京ばな奈デザインに！初のぬいぐるみペンケースも

東京ばな奈 ボールペンJETSTREAM 多機能ペン 4&1 クリームイエローJETSTREAM 新3色ボールペン マスタード

ボールペン「JETSTREAM」「uni-ball one P」「uniball ZENTO」も今だけの東京ばな奈デザインに！使いやすさはそのままに、イエローカラーと東京ばな奈アイコンが特別感を演出します。「JETSTREAM 多機能ペン 4&1」は黒、赤、青、緑の4色ボールペンにシャープペンまでついている多機能タイプ。「JETSTREAM 新3色ボールペン」は赤青2色のインクに加えて、黒インクが後端ノックで使いやすい人気のボールペンです。

【商品名・価格】

JETSTREAM 多機能ペン 4&1 クリームイエロー 1,870円(本体価格1,700円)

JETSTREAM 新3色ボールペン マスタード 1,210円(本体価格1,100円)

uni-ball one P バナナ チャーム付きuniball ZENTO スタンダードモデル カナリア チャーム付き

ころんと可愛い「uni-ball one P」と、やわらかい書き心地が魅力の「uniball ZENTO」は「東京ばな奈」チャームが付属しての登場。ゆらゆら揺れるチャームに、使うたび心が躍っちゃうかも。チャームは取り外しが出来るので、鍵やストラップなど自分のお気に入りアイテムにつけかえて使うのもおすすめ。

【商品名・価格】

uni-ball one P バナナ チャーム付き 1,430円(本体価格1,300円)

uniball ZENTO スタンダードモデル カナリア チャーム付き 880円(本体価格800円)

東京ばな奈 ぬいぐるみペンケース

東京ばな奈のスポンジケーキみたいに、ふわふわのぬいぐるみペンケースです。カバンの中でもすぐに見つかる、パッと明るい黄色と大きなリボンが目印。ボールペンやメモを忍ばせて、いつでもどこでも持ち歩いてくださいね。



【価 格】1,980円(本体価格1,800円)

〈古川紙工コラボ〉まだまだあります！いつでもどこでも便利に使える文具が勢揃い

東京ばな奈 メモパッド

今日はどのメモにしようかな？選ぶのも楽しい4種アソートのメモパッド。置くだけで普段のデスクをにぎやかにしてくれます。100枚入なので気軽にたくさん使えるのもポイント。

【価 格】全4種 各440円(本体価格400円)

東京ばな奈 ダイカットミニレターセット

通常の便箋と東京ばな奈型にダイカットされた便箋の2種が入ったレターセット。東京ばな奈に添えて渡せば心に残るお土産になること間違いなし！付属のシーリングスタンプ風シールも、もちろん東京ばな奈デザイン。



【価 格】495円(本体価格450円)

東京ばな奈 ひとこと付箋

ちょっとした書き置きや伝言にも便利なひとこと付箋です。4種類から、自分の好みや気分に合うデザインを選んでみてくださいね。



【価 格】全4種 各385円(本体価格350円)

東京ばな奈 クリアファイル

定番東京ばな奈がA5のクリアファイルになりました。持っているだけで“東京ばな奈愛”が伝わります。シールやレターセットの収納にも。



【価 格】全2種 各385円(本体価格350円)

販売情報

【販売店】ロフト各店(※一部店舗のぞく)およびロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/)

販売店舗・店舗の在庫状況はロフトアプリでご確認ください。

【販売日】2026年6月26日(金)

※表示の価格は参考小売価格です。

※店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

古川紙工株式会社とは

1300年以上続く『美濃和紙』の伝統を守りながら、時代のニーズに寄り添い、常に新しい商品を生み出しています。現在はオリジナルイラストの製品作成のほか、キャラクター商品とのコラボレーションも増えており、文具に限らずますます広がりをみせています。

公式HP

https://www.furukawashiko.com/(https://www.furukawashiko.com/)

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公式Instagram

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古川紙工オンラインショップ

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東京ばな奈とは

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「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。