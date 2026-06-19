大規模エアコン導入で猛暑から従業員を守る！創業66年超のMKタクシーを支えるエムケイ自動車が「働きやすい整備工場」への変革を推進

エムケイホールディングス株式会社エムケイ自働車の整備風景

エムケイ株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：前川 博司、以下「京都MK」）の車両整備部門であるエムケイ自動車は、整備士の労働環境改善および熱中症対策の強化を目的として、総額約3,000万円を投じて大規模空調設備を合計3拠点に導入しました。

タクシーはお客様を安全・快適に目的地までお送りするため、日々の点検・整備が欠かせません。

その安全運行を支えているのが整備士たちです。

一方で、整備工場は車両の出入りも多く、特に夏場は高温環境となりやすいことから、作業者への負担軽減や安全確保が重要な課題となっていました。

そこでエムケイ自働車では、整備士がより快適かつ安全に業務へ集中できる環境づくりを目的として、大規模空調設備を導入しました。

導入の背景

自動車整備業界では、整備士不足が全国的な課題となっており、人材確保や定着に向けた働きやすい職場環境の整備が重要な経営課題となっています。

また、近年の猛暑の影響により、自動車整備工場における熱中症対策の重要性が高まっています。

整備工場は車両の出入りが多く、エンジンや機械設備からの発熱もあるため、夏場は高温環境になりやすいという特徴があります。

一方で、冬場はシャッターの開閉が頻繁に発生することから外気の影響を受けやすく、工場内の温度が低下しやすいため、整備士にとって身体的な負担となることも課題となっています。

こうした背景を踏まえ、エムケイ自動車では整備士の安全確保と労働環境の改善、さらには整備品質の維持・向上を目的として、夏季には冷風、冬季には温風を供給できる大規模空調設備への投資を実施しました。

導入空調設備の概要

空調設備導入後の工場内導入した大規模空調設備『スポットバズーカEX』設置後のスポットバズーカEX

整備士が安全かつ快適に働ける職場環境の実現を目指し、エムケイ自動車では整備工場に大規模空調設備を導入しました。

夏季の熱中症対策や冬季の寒さ対策を強化し、年間を通じて安定した作業環境を整備することで、従業員の健康と安全を守るとともに、作業効率および整備品質の維持・向上を図っています。

設備概要

設備名：株式会社エスインコーポレーション製 スポットバズーカEX

設置台数：合計10台

各拠点設置場所：

十条整備工場：8台 伏見営業所：1台 上賀茂営業所：1台

導入完了日：

2026年6月12日

投資額：

約3,000万円（税込・工事費含む）

特徴：

スポットバズーカEXは、夏季は冷風、冬季は温風を大風量で送ることができる業務用スポット空調設備です。車両の出入りが多く空調効率の確保が難しい整備工場でも快適な作業環境を実現し、熱中症対策や作業負担の軽減、安全性・作業品質の向上に寄与します。

エムケイ自働車で働く整備士のコメントエムケイ自働車で働く整備士

「これまでは夏場になると工場内の気温が高くなり、こまめな休憩や水分補給を行いながら作業していました。今回、大規模空調設備が導入されたことで体への負担が軽減され、以前よりも集中して作業に取り組めるようになったと感じています。」



こうした現場の声からも、今回の設備導入が整備士の負担軽減や作業環境の改善につながっていることがうかがえます。

今回の設備導入は、整備士の健康と安全を守るだけでなく、整備品質の維持・向上にもつながる取り組みです。

エムケイ自動車では今後も働きやすい職場環境づくりを進め、整備士が安心して長く活躍できる環境整備に取り組んでまいります。

MKグループ全職員が安心して働ける職場へ

今回の設備導入により、工場内の温度環境改善を図るとともに、整備士がより集中して作業できる環境づくりを推進しています。

また、エムケイ自動車だけでなく、MKグループ全体において職員の健康と安全を守るため、

・定期的な休憩の推奨

・水分補給の徹底

・安全教育の実施

・作業環境の継続的な改善

など、総合的な熱中症対策に取り組んでいます。

SNSでも話題となったMKの熱中症対策

こうした取り組みの一環として、京都MKではデジタルサイネージにて、

「暑熱対策のため、ドライバーが運行中に水分補給を行う場合がございます」

という案内を掲出し、MKタクシー公式Xアカウント（@MKofficial_PR(https://x.com/MKofficial_PR/status/2054782418029355263?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2054782418029355263%7Ctwgr%5E15972a0aa0facbb30442cb2e49c8b612c312f4cf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftrilltrill.jp%2Farticles%2F4710399)）でも発信しました。

この投稿は大きな反響を呼び、7,000件以上の「いいね」を獲得。「安全運転のために必要なこと」といった共感の声が多数寄せられました。

また、複数のWebメディアやYahoo!ニュースでも取り上げられ、MKグループの暑熱対策に対する取り組みが広く注目を集めました。

MKグループでは、お客様へ安全・安心なサービスを提供するためには、まず職員一人ひとりが健康で安心して働ける環境が重要であると考えています。

今回の整備工場への大規模エアコン導入も、その考えに基づく取り組みの一つです。

今後もドライバーや整備士をはじめとする全職員の労働環境改善を進め、「お客様の安全・安心は、職員の健康と安全の上に成り立つ」という考えのもと、安全で快適なサービスの提供に努めてまいります。

エムケイ自動車について

エムケイ自動車は、MKグループの車両整備を担う企業として、タクシー・ハイヤー車両を中心に、一般車両の車検・点検整備、鈑金塗装、架装業務などを行っています。

MKタクシーの安全運行を支える整備拠点として、日常点検から法定点検、車検整備まで一貫して対応しており、高い整備品質と迅速な対応によりグループ全体の運行を支えています。

また、EV（電気自動車）をはじめとする次世代車両への対応や整備士の育成にも力を入れており、設備投資や職場環境改善を通じて、安全で働きやすい整備工場づくりを推進しています。



事業内容：車検整備、法定点検、一般整備、鈑金塗装、架装業務、車両管理

採用情報：https://mkseibi.jp/

工場見学・採用に関するお問い合わせは、エムケイ自動車採用サイトをご覧ください。

MKグループについて

全国9都市で運行するハートのマークのMKタクシーを中心にハイヤー、観光バス、運行管理事業、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から評価される。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の3グループで経営。

エムケイホールディングスグループはエムケイホールディングス株式会社が持株会社となり傘下にはエムケイ株式会社、滋賀エムケイ株式会社、名古屋エムケイ株式会社、札幌エムケイ株式会社、エムケイ石油株式会社、エムケイ観光バス株式会社がある。MK西日本グループは大阪エムケイ株式会社、神戸エムケイ株式会社、関空エムケイ株式会社、福岡エムケイ株式会社、沖縄エムケイ株式会社からなる。

社名 : エムケイ株式会社

本社所在地 : 〒601-8432 京都市南区西九条東島町63-1

代表者 : 代表取締役社長 前川 博司

事業内容 : タクシー、ハイヤー、トラベル、整備、アミューズメント

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