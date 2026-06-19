サラダボウル専門店WithGreen 夏季限定サラダ2種販売 毎年大人気「BBQチキン」と 新登場「麻婆春雨」サラダ

株式会社 WithGreen7-8月の季節限定サラダ

一杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年7月1日(水)から2026年8月31日(月)まで、夏の暑さを吹き飛ばし、健康にお過ごしいただくための2種の夏季限定サラダ「BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ」と「肉味噌たっぷり麻婆春雨と夏採れズッキーニのサラダ」を、全国のWithGreen54店舗にて販売いたします。

夏季限定サラダ詳細 ― “やみつきになる” 夏季限定サラダ2種 ―

【BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ】

販売価格：

S\1,470 M\1,540 L\1,670（税込）

トッピング：オニオンマリネ/トマト/きゅうり/

紫キャベツ/コーン/BBQチキン

おすすめドレッシング：ハニーマスタード

カロリー(Mサイズ・ドレッシングを除く)：

184kcal

タンパク質 16.1g 脂質 4.6g 炭水化物 21.9g

大人気のメニューがさらにアップデート。

10種以上のスパイスで仕上げたチキンが暑い夏にぴったりの一皿。

■BBQチキンがもっとジューシーに

カット方法を「ほぐし」から「ダイスカット」に

変更し、よりジューシーな旨みと食べ応えを実現。

■色とりどりの夏野菜

トマトやきゅうり、コーンなど、今が旬の野菜をたっぷり使用しました。

■最後までさっぱり満足できるドレッシング

ハニーマスタードドレッシングを合わせることで

最後の一口までさっぱりと味わっていただけます。

【肉味噌たっぷり麻婆春雨と夏採れズッキーニのサラダ】

販売価格：

S\1,420 M\1,490 L\1,620（税込）

トッピング： 大根の甘酢漬け/ズッキーニ/人参/

トマト/豆腐/麻婆春雨

おすすめドレッシング：ごまクリーミー

カロリー(Mサイズ・ドレッシングを除く)：

227kcal

タンパク質 14.4g 脂質 9.4g 炭水化物 24.7g

麻婆春雨×サラダに初挑戦。

担々麺からヒントを得た、ガッツリ食べたい時におすすめのスタミナ満点の一皿です。

■春雨サラダの常識を超える満足感

肉味噌をたっぷり使用し、濃厚な味わいに仕上げました。

■旬のズッキーニ

みずみずしい完熟ズッキーニを使用し、食感にアクセントを加えました。

■こだわりの隠し味

大根の甘酢漬けをトッピングし、濃厚な味わいの中でお口直しのような役割を果たします。

商品開発者からのコメント

「食欲が落ちやすい夏、しっかり食べて元気になれるメニューを届けたい。」そんな想いから夏バテを忘れるような心躍るサラダ、何度食べても飽きない“夏の新定番”を目指しました。暑さで食欲が落ちやすい時期だからこそ、満足感がありながら最後までさっぱりと楽しめる味わいにこだわりました。旬の夏野菜をたっぷり使用し、楽しくおいしく栄養を摂れる一皿に仕上げました。

「BBQチキンと彩り夏野菜のサラダ」は10種以上のスパイスを使用した、スモーキーな香りのBBQチキンが主役のサラダです。今年はチキンをダイスカットに変更し、噛むたびに肉の旨みを感じられる、より食べ応えのある仕上がりになりました。

「肉味噌たっぷり麻婆春雨と夏採れズッキーニのサラダ」は、肉味噌をたっぷり使用しながらも、最後まで飽きずに食べられるよう、生姜とお酢のバランスを細かく調整しました。また、市場では敬遠されがちな“大きな完熟ズッキーニ”をあえて採用。塩揉みすることで、完熟ならではの濃い旨みとみずみずしさを引き出しました。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業し、2026年5月に10周年を迎えたサラボウル専門店。

「お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたい」という想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは「WithGreen with your life」。“一杯で主食になるサラダ”をコンセプトに、サラダボウルという新しい食文化を通じて、お客さま・生産者・パートナー（従業員）との間に、商品やサービスを超えた絆を築いていくことを目指しています。

創業以来、台風などの特殊な状況を除き、国産野菜の使用にこだわり、日本ならではの四季と旬を感じられるサラダを展開。2か月ごとに季節限定サラダを提供しています。現在は、全国54店舗を展開し、今後もさらなる店舗拡大をすすめていきます。



【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/