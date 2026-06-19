エスパル福島に「福島弁Tシャツ自動販売機」が期間限定で登場！

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社：仙台市、代表取締役社長：松崎 哲士郎)が運営するエスパル福島では、「福島弁Tシャツ自動販売機」が期間限定で登場し、福島県「浜通り・中通り・会津」の方言をデザインしたオリジナルイラストTシャツを販売いたします。

福島弁Tシャツは全15種類福島弁Tシャツ自動販売機(イメージ)

- 名称 福島弁Tシャツ自動販売機- 販売開始日 2026年7月1日(水)- 運営主体 株式会社せんだい堂〔本社：仙台市宮城野区、代表取締役社長：佐々木 安久〕- 営業時間 10：00～20：00- 企画紹介福島県内の特色ある方言をデザインに取り入れた「福島弁Tシャツ自動販売機」にて、オリジナルイラストTシャツを販売。地域ごとの言葉の魅力や文化を気軽に楽しめ、地元の方はもちろん、観光客や福島ファンの皆さまにもおすすめのアイテムです。Tシャツは全15種類、どれが当たるかは出てからのお楽しみ！各地域ならではの方言表現をユニークなイラストとともにデザインし、普段使いはもちろん、お土産やプレゼントとしてもお楽しみいただけます。福島県は、それぞれの地域で異なる文化や言葉が育まれてきました。本企画では、そんな福島の豊かな方言文化を多くの方に知っていただくことを目的に、親しみやすいTシャツとして商品化しました。- 商品紹介(紹介は一例・各5種類)１.浜通りめっかった！Tシャツ浜通りの宝石「メヒカリ」をデザイン２.中通りくってくんつぇ！Tシャツ福島県を代表する果物「桃」をデザイン３.会津あがすけなべこTシャツ会津地方の工芸品「赤べこ」をデザイン■販売価格 全商品 2,000円(税込) ※Tシャツのデザインは選べません。１.めっかった！Tシャツ(浜通り)２.くってくんつぇ！Tシャツ(中通り)３.あがすけなべこTシャツ(会津)

【設置場所】

エスパル福島1F

【福島弁Tシャツ自動販売機に関するお問い合わせ先】

株式会社せんだい堂

TEL：022-209-3866(受付時間：平日9:30～18:00)

【エスパル福島 営業時間について】

ショッピング10：00～20：00（一部ショップを除く）

※各店営業時間詳細は、エスパル福島ホームページ内の「ショップ一覧」をご参照ください。

【エスパル福島に関するお問い合わせについて】

住所：福島市栄町1番1号

TEL：024-524-2711(代表) 受付時間10：00～18：00

2026年6月19日(金)時点の情報です。

今後変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。