アース製薬、JLPGAツアー『EARTH MONDAMIN CUP 2026』にて、NPO法人TGPとのチャリティー企画を実施

『学⽣時代から⾃分の体について学び、将来の健康管理につなげる』ために、学校のトイレという⾝近な場所に無料のナプキンや情報を設置する取り組みを行っています。⽉経が始まる⼩学⽣・中学⽣の頃から、⾃分⾃⾝の体を正しく理解することは、本当に⼤切な第⼀歩です。これからも、多くの⼦どもたちが健康な未来を描けるよう、地域や企業、医療機関の皆さまと力を合わせながら活動を続けてまいります。【大会概要】大会名：EARTH MONDAMIN CUP主催：アース製薬株式会社公認：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）会場：カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県袖ケ浦市大竹265）日程：6月25日（木）〜 6月28日（日）賞金：賞金総額：４億円、優勝賞金：7,200万円【NPO法人TGPについて】NPO法人TGP（代表：東尾理子、2021年設立）は、女性の健康推進やプレコンセプションケア事業を行う団体です。子どもたちが自分の体を正しく理解し将来の健康管理に繋げられるよう、学校へ生理用品や月経教育を届ける支援活動を行っています。名称：NPO法人TGP代表者：東尾理子事業内容：女性健康推進事業、プレコンセプションケア関連事業