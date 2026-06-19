御嶽山七合目「田の原Base」を7月1日にオープン

株式会社シシ

御嶽スキー場を運営する株式会社シシ（本社：長野県木曽郡王滝村、代表取締役：岩堀翔太）は、長野県王滝村が整備した御嶽山七合目の新施設「田の原Base(ベース)」において、2026年7月1日(水)より飲食・物販事業を開始いたします。

田の原Baseは、御嶽山を訪れる登山者や観光客のための新たな交流拠点として王滝村が整備した施設です。

株式会社シシは同施設の運営事業者として、飲食、物販、書籍販売などを展開し、御嶽山を訪れる方々と地域をつなぐ場づくりに取り組んでまいります。

登山の出発地点として。

下山後にほっと一息つける場所として。

そして御嶽山の自然や文化に触れる拠点として。

田の原Baseは、王滝村ならではの魅力を体験できる新たな山の拠点を目指します。

御嶽スキー場で親しまれてきた「ロクコーヒー」が田の原へ

施設内では、御嶽スキー場で親しまれてきた「ロクコーヒー」を「ロクコーヒー田の原店」として展開します。

コーヒーやドリンクに加え、王滝村の伝統食であるどんぐりを活用したスイーツやドリンク、王滝村産エゴマを使用した商品など、地域の食文化を感じられるオリジナルメニューを提供します。

地域に根付く食材や文化を、訪れる方に気軽に楽しんでいただける場を目指します。

■営業時間：8時30分～16時00分

(ラストオーダー：15時30分）

■開館期間：7月1日から道路冬季閉鎖まで

■定休日：ロクコーヒーは、9月・10月は水曜日定休

登山前後に立ち寄れる食事メニューを提供

田の原Baseでは、手作りおにぎり、門前そば、うどんなど、登山前後に利用しやすい食事メニューを提供予定です。

また、上松町のベーカリーと連携したパニーニサンドも販売いたします。

登山前のエネルギー補給に。

下山後の休憩に。

御嶽山を眺めながら過ごすひとときに。

王滝村らしい食を楽しめる場所として育ててまいります。

登山用品や補給食、地域の魅力を伝える商品を販売

ショップコーナーでは、登山用品や補給食を販売するほか、御嶽山や王滝村をモチーフにしたオリジナルグッズも展開予定です。

さらに、百草丸で知られる日野製薬株式会社とのコラボレーション商品も販売いたします。

地域の歴史や文化、御嶽山信仰の魅力を感じられる商品を通じて、訪れる方と地域との接点を創出してまいります。

8月1日、「王滝書店」オープン

2026年8月1日(土)には、施設内に「王滝書店」を開設予定です。

山、自然、旅、暮らし、信仰などをテーマに選書し、御嶽山を訪れる方が静かに本と向き合える空間を提供します。

登山前の時間に。

下山後の余韻の中で。

あるいは何もしない贅沢な時間を過ごすために。

王滝書店は、山と人との関係を深める小さな文化拠点を目指します。

グリーンシーズン限定「ぼーっとするためのベンチ」を６か所設置

田の原Baseのオープンにあわせ、御嶽スキー場ではグリーンシーズンの新たな取り組みとして、ゲレンデ内６か所に「ぼーっとするためのベンチ」を設置します。

御嶽山を眺める。

風を感じる。

雲の流れを追う。

ただ静かに座る。

観光地では体験やアクティビティが注目されがちですが、御嶽には昔から変わらない自然の静けさがあります。

このベンチは、何もしない時間を楽しむための場所です。

登山をしない方でも訪れる理由になる、新しい御嶽の過ごし方を提案します。

冬に人気だった「展望エリア2240」をグリーンシーズンにも開放

冬季営業時に好評だった「展望エリア2240」をグリーンシーズンにも開放いたします。

標高2,240mから望む御嶽山や王滝村の山並み、広大な空は、季節ごとに異なる表情を見せてくれます。

田の原Baseでコーヒーや軽食を楽しみ、展望エリアやベンチでゆっくり過ごす。

そんな新しい御嶽体験を提案してまいります。

オープン記念キャンペーン

2026年7月1日から7月３日までの期間中、田の原Baseにて商品を1点以上お買い上げいただいた方を対象に、王滝村産エゴマを使用した「エゴマサブレ」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了

店舗概要

・店舗名：田の原Base

・オープン日：2026年7月1日(水) 午前10時

・営業時間：8時30分～16時00分

・開館期間：7月1日（水）から道路冬季閉鎖まで

・定休日：なし ※ロクコーヒーは、9月・10月は水曜日定休

・所在地：長野県木曽郡王滝村田の原

(長野県立御嶽山ビジターセンター やまテラス王滝(https://maps.app.goo.gl/wi6orbu5WW3D2mpK7)の横）

・公式Instagram：＠tanohara_base(https://www.instagram.com/tanohara_base?utm_source=qr)

株式会社シシ 代表取締役 岩堀翔太より

御嶽山七合目の田の原は、多くの登山者にとって出発点であり、下山後に心を落ち着ける場所でもあります。

私たちは冬季に御嶽スキー場を運営する中で、御嶽山の持つ魅力や王滝村の文化を、もっと多くの方に伝えていきたいと考えてきました。

田の原Baseでは、地域の食文化や自然、そして人々の営みを感じられる場所づくりに取り組みます。

登山前の準備に。

下山後の休憩に。

あるいは何もしない時間を楽しむために。

田の原Baseが、御嶽山を訪れる人と王滝村をつなぐ拠点として育っていくことを願っています。

【御嶽スキー場】

住所：長野県木曽郡王滝村3162

HP: http://www.ontakeskijo.com/(http://www.ontakeskijo.com/)

Instagram: https://instagram.com/ontakeskijo?r=nametag(https://instagram.com/ontakeskijo?r=nametag)

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※最新情報は、各種SNSで随時配信しております。

【会社概要】

企業名：株式会社シシ

住所：長野県木曽郡王滝村3162

事業内容：スキー場・キャンプ場運営、地域資源を活かした観光開発 等

代表取締役：岩堀翔太