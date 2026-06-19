株式会社ウィルネクスト、「離職防止の3つの打ち手」をテーマにした3社共催オンラインセミナーを7月23日に開催

株式会社ウィルネクストセミナー詳細はこちら！ :https://willnext.jp/seminar/XJz0-Uxu/?utm_source=willnext■開催背景

人材の定着は、多くの企業が抱える経営課題です。

採用コストの増大や組織力の低下につながる離職を防ぐために、研修・制度整備・給与改善などの施策を講じている企業は少なくありません。

しかし、施策を重ねても定着率が改善しないケースも多く見られます。 本セミナーでは、「なぜ施策が届かないのか」という根本的な問いに答えるため、異なるアプローチを持つ3社が共同で登壇します。

■セミナー概要

タイトル：人が辞める企業と人が辞めない企業の"差"とは？離職防止の3つの打ち手を1時間で学ぶ

日時：2026年7月23日（木）13:00～14:00

形式：オンライン

参加費：無料

■各社の登壇内容

株式会社リーディングマーク

「突然の退職」が突然ではない理由と、サーベイデータを活用した離職リスクの早期察知方法を解説します。

株式会社ミギナナメウエ

離職の兆候をつかんだマネージャーが最初にとるべき行動と、1on1・日常コミュニケーションの改善が組織にもたらす変化を、実践事例とともに解説します。

株式会社ウィルネクスト

スキル研修では定着しない社員がいる理由と、個人のキャリア納得感へのアプローチが定着率に与える影響を、導入事例とともに解説します。

■こんな方におすすめ

・退職の申し出があってから初めて気づく状況が続いている

・マネージャーのマネジメント力にばらつきがあり対処できていない

・研修や制度を整えても定着率が改善しない

お申し込みはこちら！ :https://willnext.jp/seminar/XJz0-Uxu/?utm_source=willnext■登壇者紹介岩井 敬士株式会社ミギナナメウエ組織コンサルティング事業部 責任者

2022年にミギナナメウエの採用支援事業部に3人目のメンバーとして入社。

・スカウト施策で返信率40%越え、内定数は4倍に

・導入7ヶ月で22名の採用成功

・1年以上採用に苦戦した難関ポジションを6ヶ月で3名採用

など、コンサルタントとして数多くの実績を出し、統括マネージャーとして自社の採用活動や組織開発にも携わった後、2026年4月より組織コンサルティング事業部 責任者に就任。

原 陽輔株式会社リーディングマークマーケティング部 部長 兼 インサイドセールス部 部長 兼 HRBP室 室長

慶應義塾大学卒業。

新卒にてリーディングマークへ入社。

採用支援事業部にて、総合商社・メガバンク・コンサルティングファーム、デベロッパー、等大手企業を中心に採用の支援。

その後、新規事業である組織開発事業部立ち上げ期にカスタマーサクセスチームのマネージャーとして異動。

「ミキワメAI 適性検査」「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」を用いて、 SMB企業からエンタープライズ企業まで、幅広く採用や組織の コンサルティング支援。

2025年1月より、マーケティング部門の責任者を務める。

中山 和俊株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長

新卒で採用RPO企業に入社し、人材採用や組織課題の解決を支援するコンサルティング営業を担当。中小企業から大手企業まで幅広いクライアントに対し、採用戦略の立案から運用支援まで一貫してサポート。

その後、不動産業界向けのITソリューションを提供する企業で、営業職として活躍。顧客のニーズに寄り添いながら、新たなサービス導入を推進し、業界に新しい価値を提供。

現在は株式会社ウィルネクストにて人事職支援事業に携わる。

お申し込みはこちら！ :https://willnext.jp/seminar/XJz0-Uxu/?utm_source=willnext■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp