“あなたの毎日によりそう”絵本シリーズ「いつでもカービィ」最新刊『ぜんぶキミの魔法』本日発売！『シナモロール』を手がけたイラストレーターおくむらみゆき先生が描く「星のカービィ」の優しい世界

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株式会社小学館



『星のカービィ』の人気絵本シリーズ「いつでもカービィ」の最新刊が本日発売。


　今巻ではお話を谷口あさみ先生が担当し、『シナモロール』を手がけたイラストレーターおくむらみゆき先生が作画として参加。優しくかわいい世界を描いています。




【内容紹介】




魔法をかけてよ、カービィ


「星のカービィ」の大人気絵本シリーズ『いつでもカービィ』。


文庫サイズの上製本で、


いつでもどこへでも、カービィの優しい世界を持ち歩けます。



今巻は「新しい一歩」の物語。


どこからともなく現れた「魔法のステッキ」を手にしたカービィが、


みんなを魔法にかけていきます。


読み終わったあとには、


カービィに背中を押してもらったような気分になれるかもしれません。



谷口あさみ先生のストーリーをもとに、『シナモロール』『ジュエルペット』などを手がけたおくむらみゆき先生が、夢のようにかわいいプププランドを描きます。


おくむら先生、初の著書となります。



最新情報について詳しくは、『いつでもカービィ』公式HPでご確認いただければと思います。


https://www.shogakukan.co.jp/pr/itsudemokirby/



【書誌情報】



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いつでもカービィ12『ぜんぶキミの魔法』


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作：谷口あさみ　


絵：おくむらみゆき


定価：1,078円（税込）


発売日：2026年6月19日


判型：A6判


頁数：18ページ


ISBN：978-4-09-725450-8


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09725450








「いつでもカービィ」の歴代イラストを使用したアイテムも発売開始




　『ぜんぶキミの魔法』発売記念！シリーズの歴代イラストを使用した「いつでもカービィ」商品が、6月19日より対象の書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて販売開始。（発売：株式会社マリモクラフト）


　おくむらみゆき先生だけでなく、これまでシリーズのイラストを担当されたるるてあ先生、ヒョーゴノスケ先生、Caho.先生、からめる先生、まんなたぬき先生と、人気クリエイターが参加しています。


　それぞれの個性をいかしたキュートなアイテムの数々。ぜひお楽しみください。



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