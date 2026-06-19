“あなたの毎日によりそう”絵本シリーズ「いつでもカービィ」最新刊『ぜんぶキミの魔法』本日発売！『シナモロール』を手がけたイラストレーターおくむらみゆき先生が描く「星のカービィ」の優しい世界

株式会社小学館

『星のカービィ』の人気絵本シリーズ「いつでもカービィ」の最新刊が本日発売。

今巻ではお話を谷口あさみ先生が担当し、『シナモロール』を手がけたイラストレーターおくむらみゆき先生が作画として参加。優しくかわいい世界を描いています。

【内容紹介】

魔法をかけてよ、カービィ

「星のカービィ」の大人気絵本シリーズ『いつでもカービィ』。

文庫サイズの上製本で、

いつでもどこへでも、カービィの優しい世界を持ち歩けます。

今巻は「新しい一歩」の物語。

どこからともなく現れた「魔法のステッキ」を手にしたカービィが、

みんなを魔法にかけていきます。

読み終わったあとには、

カービィに背中を押してもらったような気分になれるかもしれません。

谷口あさみ先生のストーリーをもとに、『シナモロール』『ジュエルペット』などを手がけたおくむらみゆき先生が、夢のようにかわいいプププランドを描きます。

おくむら先生、初の著書となります。

最新情報について詳しくは、『いつでもカービィ』公式HPでご確認いただければと思います。

https://www.shogakukan.co.jp/pr/itsudemokirby/

【書誌情報】

********************************

いつでもカービィ12『ぜんぶキミの魔法』

********************************

作：谷口あさみ

絵：おくむらみゆき

定価：1,078円（税込）

発売日：2026年6月19日

判型：A6判

頁数：18ページ

ISBN：978-4-09-725450-8

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09725450

「いつでもカービィ」の歴代イラストを使用したアイテムも発売開始

『ぜんぶキミの魔法』発売記念！シリーズの歴代イラストを使用した「いつでもカービィ」商品が、6月19日より対象の書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて販売開始。（発売：株式会社マリモクラフト）

おくむらみゆき先生だけでなく、これまでシリーズのイラストを担当されたるるてあ先生、ヒョーゴノスケ先生、Caho.先生、からめる先生、まんなたぬき先生と、人気クリエイターが参加しています。

それぞれの個性をいかしたキュートなアイテムの数々。ぜひお楽しみください。

(C)Nintendo / HAL laboratory, Inc.