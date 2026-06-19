“あなたの毎日によりそう”絵本シリーズ「いつでもカービィ」最新刊『ぜんぶキミの魔法』本日発売！『シナモロール』を手がけたイラストレーターおくむらみゆき先生が描く「星のカービィ」の優しい世界
『星のカービィ』の人気絵本シリーズ「いつでもカービィ」の最新刊が本日発売。
今巻ではお話を谷口あさみ先生が担当し、『シナモロール』を手がけたイラストレーターおくむらみゆき先生が作画として参加。優しくかわいい世界を描いています。
【内容紹介】
魔法をかけてよ、カービィ
「星のカービィ」の大人気絵本シリーズ『いつでもカービィ』。
文庫サイズの上製本で、
いつでもどこへでも、カービィの優しい世界を持ち歩けます。
今巻は「新しい一歩」の物語。
どこからともなく現れた「魔法のステッキ」を手にしたカービィが、
みんなを魔法にかけていきます。
読み終わったあとには、
カービィに背中を押してもらったような気分になれるかもしれません。
谷口あさみ先生のストーリーをもとに、『シナモロール』『ジュエルペット』などを手がけたおくむらみゆき先生が、夢のようにかわいいプププランドを描きます。
おくむら先生、初の著書となります。
最新情報について詳しくは、『いつでもカービィ』公式HPでご確認いただければと思います。
https://www.shogakukan.co.jp/pr/itsudemokirby/
【書誌情報】
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いつでもカービィ12『ぜんぶキミの魔法』
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作：谷口あさみ
絵：おくむらみゆき
定価：1,078円（税込）
発売日：2026年6月19日
判型：A6判
頁数：18ページ
ISBN：978-4-09-725450-8
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09725450
「いつでもカービィ」の歴代イラストを使用したアイテムも発売開始
『ぜんぶキミの魔法』発売記念！シリーズの歴代イラストを使用した「いつでもカービィ」商品が、6月19日より対象の書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて販売開始。（発売：株式会社マリモクラフト）
おくむらみゆき先生だけでなく、これまでシリーズのイラストを担当されたるるてあ先生、ヒョーゴノスケ先生、Caho.先生、からめる先生、まんなたぬき先生と、人気クリエイターが参加しています。
それぞれの個性をいかしたキュートなアイテムの数々。ぜひお楽しみください。
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