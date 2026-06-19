累計１３５万部「ジョーカー・ゲーム」の柳広司：原作『アンブレイカブル～敗れざる者たち～』単行本第１巻　６月１９日（金）発売!!

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、青年漫画誌『ヤングチャンピオン』にて連載中の『アンブレイカブル～敗れざる者たち～』第1巻を6月19日(金)に発売することをお知らせいたします。

『ジョーカー・ゲーム』など数多のヒット作を生み出す日本ミステリー界の巨匠・柳広司の傑作小説『アンブレイカブル』を新進気鋭の実力派作家・回鐘たまきが待望のコミカライズ。戦後８１年を迎えた日本に思想狩りの犠牲となった“反逆のレジェンドたち”が、いま燦然と甦る。

あらすじ

１９２５年「治安維持法」が制定。マルクス主義者などの反体制的思想を持つものが取り締まりの対象となり、日本の空気は軍国主義一色に染まろうとしていた。プロレタリア作家活動を続ける小林多喜二は、次回作のテーマに過酷な労働環境とされた「蟹工船」を選び取材を開始する。思想犯を監視・逮捕する特別高等警察（特高）のクロサキは多喜二の行動をつかみ、元蟹工船乗組員の民間人スパイを遣わすのだが…。

推薦コメント

「読みながら100年前なら私も投獄されていたと背筋が凍る。だが、これは過去の話ではない。ファシズムが忍び寄る現代社会への警告だ！」/経済思想家・斎藤幸平氏(ベストセラー『人新世の「資本論」』、最新刊『人新世の「黙示録」』の著者)

書誌情報

タイトル:アンブレイカブル～敗れざる者たち～

原作：柳広司「アンブレイカブル」角川文庫／KADOKAWA刊

漫画：回鐘たまき（回鐘＝かいがね）

発売日：２０２６年６月１９日（金）

発売：秋田書店

判型：B６判

定価：８８０円（１０％税込）

雑誌：「ヤングチャンピオン」毎月第２火曜日発売号にて連載中

Web：「ヤンチャンWeb」毎月第３日曜日にて更新中

▶︎ヤンチャンWeb https://youngchampion.jp/