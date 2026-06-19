プログラミング合宿「Ruby合宿2026」の参加者募集！

島根県

■背景、経緯

これから就職を検討する学生等を対象に、Rubyのプログラミングによるグループ開発を通した県内IT企業との交流を通じて、IT企業に関する理解や興味を深め、さらに開発力を身に付けることを目的とし、2008年より開催しています。

■詳細

島根県内の中小企業が抱える現場課題を題材に、課題発見・要件定義・仕様設計といった上流スキルから、チーム開発・実装までを実践で学ぶプログラムです。

県内のIT企業がチームの伴走役として加わり、現場感のある開発を体験できます。

また、最終日にはチームで開発したアプリの発表会や、島根県内IT企業とのLT交流会を行います。

【募集期間】

令和８年６月１日(月) ～ 令和８年７月26日(日)

【開催日時】

令和８年８月31日(月) ～ 令和８年９月３日(木) (４日間)

【演習テーマ】

課題設計から始める、AI時代のエンジニア。

【会場】

煎SEN（松江市朝日町481番地1）

松江オープンソースラボ（松江市朝日町478番地18 松江テルサ別館2階）

【対象】

学生(大学・高専・専門学校（高校生を除く）)または25歳未満(令和8年4月1日時点)の

求職中の人で、以下の条件を満たす人

・チーム開発に興味のある人

・将来IT企業などで働きたいと考えている人

【定員】

30名程度

【参加費】

2,000円（食事つき、傷害保険料込）

※＋5,000円で宿泊可能（宿泊者枠12名迄）

※価格は全て消費税込

※集合場所までの交通費は自己負担となります

【公式HP】

https://www.rubycamp.jp/