プログラミング合宿「Ruby合宿2026」の参加者募集！

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島根県




■背景、経緯


　これから就職を検討する学生等を対象に、Rubyのプログラミングによるグループ開発を通した県内IT企業との交流を通じて、IT企業に関する理解や興味を深め、さらに開発力を身に付けることを目的とし、2008年より開催しています。



■詳細


　島根県内の中小企業が抱える現場課題を題材に、課題発見・要件定義・仕様設計といった上流スキルから、チーム開発・実装までを実践で学ぶプログラムです。


　県内のIT企業がチームの伴走役として加わり、現場感のある開発を体験できます。


　また、最終日にはチームで開発したアプリの発表会や、島根県内IT企業とのLT交流会を行います。



【募集期間】


　　令和８年６月１日(月) ～ 令和８年７月26日(日)


【開催日時】


　　令和８年８月31日(月) ～ 令和８年９月３日(木) (４日間)


【演習テーマ】


　　課題設計から始める、AI時代のエンジニア。


【会場】


　　煎SEN（松江市朝日町481番地1）


　　松江オープンソースラボ（松江市朝日町478番地18　松江テルサ別館2階）


【対象】


　　学生(大学・高専・専門学校（高校生を除く）)または25歳未満(令和8年4月1日時点)の


　　求職中の人で、以下の条件を満たす人


　　　・チーム開発に興味のある人


　　　・将来IT企業などで働きたいと考えている人


【定員】


　　30名程度


【参加費】


　　2,000円（食事つき、傷害保険料込）


　　　※＋5,000円で宿泊可能（宿泊者枠12名迄）


　　　※価格は全て消費税込


　　　※集合場所までの交通費は自己負担となります


【公式HP】


　　https://www.rubycamp.jp/