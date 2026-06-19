出品企業募集中の「2027モバックショウ／第30回国際製パン製菓関連産業展」残り小間数わずか

協同組合日本製パン製菓機械工業会

製パン・製菓業界で国内最大、アジアでも屈指の規模の総合専門展示会「2027モバックショウ（第30回国際製パン製菓関連産業展）」が、2027年3月2日（火）～5日（金）、幕張メッセにて開催されます。



今回で第30回目の開催ということもあり早いペースで出品の予約枠が埋まってきており、当初予定していた8月31日（月）の締切りより前に受付を終了する可能性が出て参りましたのでお知らせいたします。

出品をご検討中の企業様は早めのお申込みをおすすめいたします。

▼2027モバックショウ出品案内・申込書ダウンロードページ

https://www.mobacshow.com/(https://www.mobacshow.com/)

■開催概要

2027モバックショウ (第30回国際製パン製菓関連産業展)





会期：2027年3月2日(火) ～ 3月5日(金) 4日間

会場：幕張メッセ・国際展示場 4・5・6・7・8ホール

千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

主催：協同組合 日本製パン製菓機械工業会

URL：https://www.mobacshow.com/(https://www.mobacshow.com/)

■製パン・製菓に関わる幅広い分野が集まる総合専門展

1971年に大阪で第1回展を開催し、その後は東京と大阪で隔年・交互に開催してきたモバックショウ。

パン業界・菓子業界において最高レベルの品質の専門見本市として発展を遂げ、五感を刺激するリアルな実演ステージが毎回話題となっています。

前回2025年の開催では、237社が出品し、国内外から4日間で31,615名（入場登録者数）にご来場いただきました。



近年では「マシーン」「マテリアル」「マーケティング」という”3 つのＭ”をキーワードとし、機械だけでなく原材料、関連資材など、出品分野が拡大。

製パン・製菓関連の総合専門展として注目されています。

2027年3月の開催では、「人と食をつなぐ、次世代の技術」をテーマとし、デジタル技術やスマートファクトリーなどの次世代技術に焦点を当てます。

ベーカリージャパンカップ、クープ・デュ・モンド(ベーカリー・ワールドカップ)、和菓子・洋菓子イベントコーナー、モバックセミナーなど参加者を巻き込む企画も充実しています。

また、来場者の60%以上が製パン・製菓を中心とした食品機械や関連機器の展示見学を目的として来場しています。



ただ、昨今の安全・健康志向の高まりを受けて主原料・副資材の展示見学を目的に来場される方が30%近くを占めているのもここ数年の傾向です。

そこで今回は原材料や食材、冷凍生地、副資材、包装資材メーカーの集中展示も実施する予定です。

ご来場者の注目を集めるこの機会をぜひご活用ください。

■前回2025年開催の実績から見るモバックショウの特徴

前回のご出品企業、ご来場者のアンケートへのご回答から、モバックショウには以下のような特徴があります。





●来場者はユーザー層、導入決定者も多数来場

製パン・製菓業関係者が60％近くを占めており、その他の食品製造業、外食業、流通業者を含めると、来場者の70％以上がユーザー層となっています。

また、その中でも製品導入を決定する立場の方が23.0％、評価・選定・推薦を担当する方が合わせて43.9％を占めています。

製品導入に関わる来場者が多数来場することから、成約や引き合いにつながる確率が高い展示会となっています。



●期待される出展効果

ユーザー層中心の来場動員だったため、90%近くの出品者に満足いただける出展効果がありました。



＜出展効果について＞

・企業（製品）のPRができた（48.3%）

・客筋がつかめた（14.9%）

・市場調査の場として活用できた（17.6%）

●海外ビジネス展開のチャンス

アジア諸国では経済成長に伴って、パン・菓子産業も急速に発展しています。

日本の食品のおいしさや高い技術をめざしているところも多く、2025年には中国、韓国、台湾などのアジア圏を中心に38ヵ国から2,692名のご来場がありました。

■現在ご利用いただける割引制度

すでに多数の企業の出品申し込みをいただいており、「早期割引制度」については、4月30日で締切りとさせていただきましたが、現在も以下の割引制度をご利用いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/111727/table/12_1_bd25d3cac160e47b558c65a590a9e090.jpg?v=202606191052 ]

※正会員、書籍ブース出品者は除きます。

■出品申し込みの流れ

●申込受付期間

2026年2月1日（日）～8月31日（月）

※満小間になった場合は、期間内であっても締切りとさせていただきます。



●申込方法

上記記載の2027モバックショウ公式サイトの「2027モバックショウ出品案内・出品申込書ダウンロードフォーム」より、下記の流れでお申し込みください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/111727/table/12_2_4f74ee5e121f58076c68f1f9571ce527.jpg?v=202606191052 ]

※送付先などの詳細は出品申込書にてご確認ください。



ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

2027年の開催でも皆様のご出品をお待ちしております。