【Celvoke（セルヴォーク）】ころんと丸いフォルムのシースルーアイパレットが新登場！陰影と色彩が織りなすグラデーションで存在感を描く2026 A/W Collection＜8月7日全国発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、トータルビューティーブランド「Celvoke(セルヴォーク)」は、8月7日(金)に2026 A/W Makeup Collection「Gradation of Being」を発売いたします。新製品のレイヤード シルエット アイズは同系色グラデーションにより、目元の立体感と奥ゆきをかなえる注目アイテム。7月24日(金)より予約開始です。

Gradation of Being

折り重なる色は、自分だけの存在感の鮮度。

瞬間に躍動し、今を美しくアライヴする。

伏せたり、逸らしたり、見つめたり。

物言う瞳を象るまぶたは雄弁でひとりひとり、私らしく佇む。

陰影と色彩の狭間にある奥ゆきを描き出し、現れるのはひとつとして同じではないグラデーション。

変わり続ける美しさに呼応し、深度となって彩る。

広がりゆく色と共に、まだ見ぬ自身の可能性を見出して。

新しいまなざしは、明日への確かな決意。

ー Celvoke 2026 A/W Makeup Collection

セルヴォーク レイヤード シルエット アイズ

新製品/新4種・限定1種 6,380円(税込)

手のひらに収まるころんとしたラウンドフォルムのシースルーパレット。計算された透け感と陰影の掛け合わせで、色同士が溶け合いながら自分らしい目元のシルエットを浮かび上がらせ、奥ゆきのあるまなざしをかなえます。やわらかく肌となじみ彩る４色は、どれも軽やかでエフォートレスな余韻をオン。その日の気分や感覚のまま自由に色を重ね、ふとした瞬間にも美しい印象をまなざしに宿します。

01：肌とシームレスに溶け込み、静かにまぶたの存在を際立たせるニュートラルベージュ。

02：透明感を引き出しながら、目元をやわらかくムードアップするヌーディなピンクベージュ。

03：表情に洒落感をもたらし、生まれ持った骨格をさりげなく引き立てるサンドベージュ。

04：内から滲むような自然な高揚感を添え、面差しに多幸感をもたらすアプリコットベージュ。

EX01:静かなセンシュアリティと奥ゆきをもたらす、甘さを抑えたダスティピンク。

セルヴォーク リファインド ディメンショナル スティック

01：Urban Alive（アーバンアライヴ）

新製品/新1種 3,850円(税込)

ストロークするだけで、顔に立体的なツヤと陰影を作りメリハリをメイク。Wエンドでイージーに使えるハイライト＆シェードスティック。生まれ持った骨格に沿って軽やかにストローク＆タップ。微細なパールが肌になじみながら光を集めて立体感を与えるハイライターと、グレイッシュに透ける影色で自然な陰影をブーストするシェーディングカラーをWエンドでセッティング。肌にするりと密着し、メリハリをロングキープ。表情にきゅっと引き締まったフォルム印象をもたらすフェースカラースティックです。

セルヴォーク ルージュ オー ミューテッドグロウ

11：Nude Ganache（ヌードガナッシュ）12：Bite Fig（バイトフィグ）

新2色 4,620円(税込)

体温によってゆるりとほどけ、唇とシンクロするように色づくミューテッドグロウなルージュに、ディープな発色のブラウニッシュカラーが登場。赤みを宿したビターなブラウンと青みを含んで熟したようなブラウン、肌に溶け込む２つのブラウンが澄んだ陰影を宿したまなざしとコントラストを成し、面差しのムードを高めます。

セルヴォーク インディケイト アイブロウマスカラ H

02：Skinlike Ash（スキンライクアッシュ）

新1色 3,080円(税込)

地毛の黒さを穏やかにカバーアップし、眉の存在感をレスするアイブロウマスカラに新色が追加。赤みを含んだ肌なじみの良いアッシュなハイトーンカラーで、さりげなく眉をコンシーリング。重ねて塗っても固まることなく、しなやかに毛流れをフィックス＆キープします。眉の根本から均一に塗り広げられる毛足の長いブラシを採用し、ワンストロークでモダンなミュート眉に。

セルヴォーク インディケイト アイブロウパウダー

13：Pinkish Taupe（ピンキッシュトープ）

新1種 3,850円(税込)

ほんのりとピンクを含んだトープの濃淡で、眉に自然な血色感と洒落感をもたらすアイブロウパウダー。フォルムを描くのに最適な赤みトープ、やわらかなトーンを添えるピンクベージュ、ノーズシャドウにも適したグレイッシュベージュをセットに。粉体を多く含ませることで、毛の上にも描きやすくふんわり密着。抜け感のある眉がラスティングします。

セルヴォーク アイシャドウ ブラシセット

新製品/全1種 3,960円(税込)

アーティスト発想でソフトなグラデーションをかなえるラウンドブラシとポイントで描けるライナーブラシをセット。まぶたのフォルムにフィットし、アイシャドウの濃淡を思いのままに重ねられるラウンド型のグラデーションブラシと、毛足が短く小回りが効き、ブレずに繊細なラインを描ける平筆タイプのラインブラシをセット。スマートに持ち運べるスライダーケース付き。

セルヴォーク ドロップ フォーム ブラシ

新製品/全1種 3,300円(税込)

眉尻の緻密なラインからさりげないノーズシャドウまで。自在に仕上がるティアドロップ型アイブロウブラシ。斜めカットの涙型のフォルムは、丸み部分でふんわり＆先端部でシャープなラインがかないます。粉含みとコシの最適バランスを追求することで、テクニックレスに理想の眉が完成。

販売について

＜先行発売・予約・全国発売日＞

予約開始日：2026年7月24日(金)

全国発売日：2026年8月7日(金)

※セルヴォーク公式オンラインストアでは予約・発売ともに10:00より開始

https://celvoke.com/

<販売店舗＞

全国のセルヴォーク直営店舗

https://celvoke.com/Page/ShopList.aspx

セルヴォークについて

マッシュビューティーラボが展開する天然由来をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、 洗練モードを追求したメイクアップラインを取りそろえるトータルビューティーブランド。



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