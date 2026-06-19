〈SNIDEL BEAUTY〉アイスクリームを味わうひとときの高揚感をメイクタイムに閉じ込めた、小さな贅沢を叶える限定コレクションを数量限定で発売！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトとしたビューティーブランド「SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)」は、酷暑の夏にひとときの涼を届ける「アイスクリームコレクション」を2026年7月31日(金)より予約開始、2026年8月7日(金)より、SNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア他にて新発売いたします。

A Scoop of Joy

色があふれるショーケース、心を奪ったのは

カラフルなベリー、ビターなショコラ、甘美なアプリコット？

ふわりと踊り、高鳴る胸の夢心地をメイクタイムにトッピング。

ふれてほどけるテクスチャー、スイートな色彩、幸せのフレーバー。

チャーミングなマーブルカラーが表情を輝かせ

とろけるシュガーが唇を幸せで満たし、プレイフルに彩る。

ワンスクープで目に美味しく、ハートで味わい、肌がきらめく。

ひとときのハピネスと、どこまでも続くメロウな余韻。

なにげない毎日をそっとスペシャルに変える

アイスクリームのようなひとさじの喜びに満たされて。

アイテムラインアップ

SNIDEL ディライトフル スクープ

限定6色 3,410円(税込)

手に取った瞬間、心が弾むアイスクリームライクなマーブルパウダー。

色と光が混ざり合い、ふたつとないきらめきを添えるマルチカラー

アイスクリームパーラーのショーケースに並ぶアイスクリームのようにカラフルなマーブル模様のドームパウダー。混ぜるたびに色彩が変わり、色によってアイカラー・チーク・ハイライトと自由にメイク を楽しめるマルチユースアイテムです。輝度の高い処方ながらパールを密着させるフィッティングオイルを配合することで、粉飛びを防ぎしっとり澄んだ仕上がりに。アイスクリームカップのようなペーパーパッケージにセットされ、開ける瞬間までプレイフルな一品。

EX01 Chunky Chocolate

ミルクチョコのようなスイートブラウンにブルーパールが瞬く。澄んだ陰影を叶えるスモーキーカラー

EX02 Italian Affogato

バニラとカフェラテにシルバーパールがきらり。シャドウベースにもハイライトにも使えるマルチなベージュ

EX03 Berry Cheesecake

ベリーがとろけるチーズケーキベージュにゴールドパールをオン。洗練された表情を作るハイライトカラー

EX04 Lavender Mascarpone

アイシーなシルバーパールをラベンダーマーブルにトッピング。輝度の高いきらめきで華やぐシャドウ＆ハイライト

EX05 Raspberry Swirl

スイートなベリーカラーが交わり透明感が際立つロージーマーブル。儚く可憐な印象をもたらすチークカラー

EX06 Apricot Vanilla

ミルキーなバニラとアプリコットコーラルが溶け合うピンクマーブル。にじむような血色感を添えるチークカラー

SNIDEL ディライトフル スクープ ラージ

限定2色 4,180円(税込)

涼やかなアイシーカラーとデリケートに瞬く輝きをマーブリング。

美味しい色彩で澄んだ血色感と透明感を添えるフェイスパウダー

繊細な色彩ときらめきが混ざり合い、透明感を添えるマーブリング・フェイスパウダー。

ふわりと内側からにじむような血色感をもたらすピンクトーンと、澄んだ肌印象に仕立てるラベンダートーン。なりたい印象やシーンに合わせて自由に楽しめます。パウダーをオイルコーティングすることで、するすると肌になじみつつ密着し、さらりとした仕上がりを実現。毛穴やキメの凹凸をぼかし、皮脂や乾燥によるくずれを防ぎます。アイスカップのようなパッケージはギフトにも最適。

EX01 Berry Vanilla Swirl

クリーミーなバニラカラーとベリーピンクをマーブリング。繊細なゴールドパールが艶めき、血色感をオン

EX02 Lavender Milk

ソフトなミルクカラーにラベンダーとブルーをマーブリング。冴えたシルバーパールが輝き、透明感をブースト

付属パフについて

もっちり質感のマシュマロパフが付属。摩擦レスにパウダーを密着させます

SNIDEL ディライトフル ポリッシュ

限定2色 3,300円(税込)

触れた瞬間浮かぶのは、とろりとメルトするアイスクリームの甘美な幸福感。

スイートな香りと質感で唇の角質とうるおいをケアするリップスクラブ

アイスクリームを味わう瞬間のメルティな幸福感から着想したリップスクラブが登場。

唇にうるおいを与えながら不要な角質をオフするシュガースクラブを配合し、使うたびになめらかな唇に。自然な血色感を与えるピンク系とくすみを補正するイエロー系の２色の限定カラーです。

しっとりとしたうるおいが長時間続き、上から重ねるリップカラーのノリもアップ。

アイスクリームを口にした時のような清涼感と、ほんのり甘いミンティーグルマンフレーバーで心までスイートに。

EX01 Strawberry Margari

ジューシーにうるむストロベリーを溶かしたようなクリアピンク。唇の血色感を引き出し、ヘルシーな印象に

EX02 Honey Milk

ミルクに甘い蜂蜜をひとさじ混ぜたようにキュートなクリアイエロー。唇のくすみを補正し、透明感をアップ

SNIDEL ブラシ アソート

限定1種 3,960円(税込)

〈セット内容〉

・メイクアップ ブラシ 3本

・専用ポーチ

まるでアフォガートのような、目にも美味しいデザイン。

毎日のメイクタイムをスイートに彩るキュートなミニブラシセット

バニラアイスにとろりとエスプレッソがかかったような、目にも美味しいミニブラシセット。ドームパウダーにフィットするなだらかなカーブを描くフォルムと粉含みのよい厚みで、繊細なきらめきをふんわりとムラなく美しく塗布します。触れた瞬間の優しい肌触りにこだわったチーク・ハイライト・アイシャドウ用の３本と、持ち運びにも便利な専用ポーチがセット。

チークブラシ

厚みのあるブラシと平筆に近いなだらかなカーブでふんわりとパウダーを含みます。頬に内側からにじむようなソフトなムードでカラーをオン。

ハイライトブラシ

なだらかなカーブを描いたフォルムのハイライトブラシ。鼻筋や頬の高い部分など、狙ったところに塗布しやすいサイズです。

アイシャドウブラシ

丸みを帯びた厚みのあるフォルムで、輝度の高いカラーもしっかり含むアイシャドウブラシ。アイホールのくぼみや下まぶたなど細かい部分にもフィット。

専用ポーチ

ピンクゴールドのロゴが印象的な、持ち運びにも便利なスライダーポーチ。「LOVE」や「JOY」などの文字をあしらった、チェックボックス風のプレイフルなデザインもポイントです。

パッケージデザイン

手のひらに収まるヘイジーカラーのパッケージ。このコレクションだけのスペシャルロゴをあしらったアイスクリームパーラーを思わせるデザインは、ギフトにも嬉しいプレイフルな可愛さ。ころんとしたミニサイズでバケーションに連れていくのもぴったりです。

発売について

予約開始日：2026年7月31日(金)

全国発売日：2026年8月7日(金)



※オフィシャルオンラインストアでの予約・発売は午前10時より開始

※メイクアップ製品のみの予約となります

SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)について

“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトに、ポイントメイク、ベースメイク、スキンケアラインまで、天然由来成分をたっぷりと配合したナチュラルな処方のアイテムを展開。ビューティーを自分のためだけに消費する時代をこえて、ポジティブな新しい選択肢として提案したいと考えました。機能や仕上がりへのこだわりも諦めない上質な製品づくりを通して、天然素材がもつ生命力を余すことなく届けます。



■SNIDEL BEAUTY 公式Instagram

https://www.instagram.com/snidelbeauty(https://www.instagram.com/snidelbeauty)



■SNIDEL BEAUTY 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/snidel_beauty(https://twitter.com/snidel_beauty)