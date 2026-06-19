ベース、社長が成長政略や株主還元について個人投資家向けIRセミナーで語る

ベース株式会社

ベース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山克成）は、2026年6月13日（土）に開催されたログミーFinance主催「個人投資家向けIRセミナー」に登壇し、その講演内容の書き起こし記事およびアーカイブ配信が公開されたことをお知らせいたします。

書き起こし記事はこちら :https://finance.logmi.jp/articles/385126アーカイブ動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=tb75-mzNCsU?si=mu_bWwXsLNeSV7cH

本セミナーでは、代表取締役社長の中山が、当社の事業内容や成長戦略、今後の展望について講演しました。今回の公開により、当日の内容を“いつでも・どこでも”確認できる形でご覧いただけるようになりました。

ログミーFinanceによる書き起こし記事は、発言内容を分かりやすく整理し、投資家の皆さまの理解を深めるコンテンツとして広く活用されています。また、アーカイブ動画とあわせて公開されることで、当日参加できなかった方にも、セミナーの内容を臨場感をもってご覧いただくことが可能です。

ここでも当日の説明内容を一部ご紹介いたします。

事業内容

企業向けシステムをつくるソフトウェア受託開発企業であること、詳しい事業内容と「安定成長」と「高収益」が特徴です。

第1四半期実績の背景と今後の方針

第1四半期の実績は芳しくなかったものの、今後成長を続けるために体制を大きく変更したことが要因であり、外部環境（需要）は引き続き好調です。

ものづくりからの進化

新しい中期経営計画「BASE2030」ではAIを活用し、労働集約型から知識集約型へのビジネスモデルへの転換を目指しています。

投資ハイライト

東証プライムの企業で営業利益成長率が5年平均で20％を超えている点は、MCの方からも驚異的とのお言葉をいただきました。

当社は、株主・投資家の皆さまとの対話を重視し、積極的なIR活動を推進しています。今回の取り組みにより、より多くの投資家の皆さまとの接点創出と、当社事業への理解促進につながることを期待しています。

今後も、透明性の高い情報発信を通じて、企業価値の向上に努めてまいります。

【書き起こし】（※質問の後日回答有）

https://finance.logmi.jp/articles/385126



【アーカイブ配信URL】

https://www.youtube.com/watch?v=tb75-mzNCsU?si=mu_bWwXsLNeSV7cH



【会社説明資料】

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4481/ir_material_for_fiscal_ym/206091/00.pdf

【イベント概要】

ログミーFinance 第137回 個人投資家向けオンラインIRセミナー

開催日時：2026年6月13日（土）11:00～16:00

登壇時間：11:05～11:55（予定）

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

主 催 ：ログミーFinance(https://finance.logmi.jp/)

【ベース株式会社】

「お客様に対して常に新しい価値を提供し続ける」を掲げ、先進のIT技術を活用しながら、SIサービス事業、ERPソリューション事業、ICTソリューション事業の3領域で事業を展開しています。業界の最先端を行く技術力や機動力、マネジメント力を強みに、お客様の競争力向上や業務の効率化・自動化を支援しています。

【直近の決算関連資料】

2026年12月期 第1四半期決算短信(https://ssl4.eir-parts.net/doc/4481/tdnet/2815221/00.pdf)

2025年12月期 決算説明会 説明資料(https://ssl4.eir-parts.net/doc/4481/ir_material_for_fiscal_ym/198709/00.pdf) / 書き起こし(https://finance.logmi.jp/articles/383924) / アーカイブ動画(https://www.youtube.com/watch?v=8HG9or8t4P8)

【企業調査レポート】

シェアードリサーチ社による第三者レポート こちら(https://sharedresearch.jp/ja/companies/4481)

その他IR情報 こちら(https://www.basenet.co.jp/ir/index.html)

ベース株式会社

会社名：ベース株式会社

代表者：代表取締役社長 中山克成

上 場：東京証券取引プライム市場（証券コード：4481）

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 8階

設 立：1997年1月

資本金：11.22億円

事 業：コンピュータソフトウェアの開発および関連業務

Ｈ Ｐ：https://www.basenet.co.jp/

【免責事項】本記事は、情報提供のみを目的としており、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

【本件に関するお問い合わせ】

ベース株式会社 IR室

E-Mail：ir@basenet.co.jp