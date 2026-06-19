トップチームのトレーニング現場を支えるVRTXを体感。SPORTEC 2026に出展

株式会社Japan Insider

次世代のトレーニング体験を提供するフィットネスバンド VRTX（ヴィー・アール・ティー・エックス）を日本で展開する株式会社Japan Insider（本社：東京都目黒区）は、、2026年7月8日（水）から3日間、東京ビッグサイトで開催される、スポーツ・フィットネス業界に関わる企業や専門家が集う日本最大級の展示会「SPORTEC 2026」に出展します。

VRTXは、米国で特許を取得した繊維×ゴムのハイブリッド構造で、優れた機能性と肌ざわりの両立を追求したトレーニングチューブで、国内トップレベルの競技チームのトレーニング現場でも導入されています。その品質や機能性は、日々パフォーマンス向上を追求するアスリートやトレーナーからも支持されています。一方で、その特長は写真や動画だけでは伝わりにくく、実際に手に取り、使用することで初めて実感いただける価値でもあります。

現在、VRTXはオンライン販売を中心に展開しているため、製品の色彩や質感、使用感を直接お確かめいただく機会が限られています。SPORTECでは、写真やスペックだけでは伝わらないVRTXの魅力を存分に体感いただける場として、VRTXバンドの全種類を実際に手にとり体感いただけるほか、開発中の新商品のサンプル展示や現場への導入相談を実施します。また、会期中は会場限定でVRTXを特別価格（10％OFF）にてご購入いただけます。

トレーナー、理学療法士、スポーツチーム関係者、フィットネス事業者の皆様に、現場での活用イメージを具体的にご確認いただくと同時に、より具体的な導入イメージをお持ちいただけるよう、現場での活用方法やトレーニングへの応用についても紹介します。

SPORTEC出展概要

会期：2026年7月8日（水）～10日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

場所：E2-19-53

入場料：無料

＊ご入場には事前来場登録が必要です 来場者登録URL：https://sportec2026.reg.tsoint.jp/ja

展示内容

VRTXの主な商品

- VRTXショートバンド・VRTXフィットネスバンド・VRTXマルチバンドの全強度を展示。展示されている商品は全てお試しいただけます。- 開発中の新商品のサンプルを先行展示。販売開始に先駆け、開発中の新商品2種類をお試しいただけます。- 会場限定でVRTXを10％OFFで購入可能。* 当日展示のないアクセサリー（ドアアンカー、リストバンドなど）はご購入できません* お支払いはキャッシュレス決済のみとなります（クレジットカード、Paypay、QUICPay、交通系IC、iD）フィットネスバンドVRTX フィットネスバンド 2,970円（税込）(https://vrtxsports.co.jp/products/vrtx-single)

VRTXの原点ともいえる定番モデル。全身トレーニングはもちろん、スポーツ現場から高齢者のリハビリまで幅広く活躍。

マルチバンドVRTX マルチバンド 4,400円（税込）(https://vrtxsports.co.jp/products/vrtx-infinity)

７段階のループが自在な使いを可能に。ストレッチも筋トレもこれ一本。引っ掛けやすく、負荷調整も安い設計。

ショートバンドVRTX ショートバンド 2,420円（税込）(https://vrtxsports.co.jp/products/swift-band)

33cmのショート設計。より自由に、より集中できる。下半身やお尻など、部分的な筋肉の強化に特化。

送料無料キャンペーン

SPORTEC26出展を記念し、会場にお越しいただけないお客様向けに送料無料キャンペーンを実施します。

期間：2026年7月8日（水）0:00 ～7月20日（祝）23:59

対象商品：VRTX公式オンラインで展開する全商品

*送料無料キャンペーンは VRTX公式オンラインサイトのみです

VRTXについて

左からショートバンド・フィットネスバンド・マルチバンド

VRTX（ヴィー・アール・ティー・エックス）は、2019年に米国・ロサンゼルスで誕生したトレーニングチューブです。従来のトレーニングチューブの概念を進化させ、より快適で心地よいトレーニング体験を実現するために開発されました。独自に開発し、米国で特許を取得した繊維×ゴムのハイブリッド構造により、安全性と耐久性、そして肌ざわりの良さを高次元で実現し、次世代のトレーニング体験を提供しています。

現在では世界8カ国以上で展開し、累計販売本数は20万本を超えています。プロアスリートやトレーナー、整形外科医などから高い評価を獲得し、競技現場から日常のフィットネスまでの幅広いシーンで活用されています。日本ではジャパンラグビー リーグワン所属のクボタスピアーズ船橋・東京ベイ、Jリーグ ジェフユナイテッド市原・千葉、 リーグH アランマーレ富山といった国内トップレベルの競技チームでのトレーニングにも導入されています。（2026年3月現在）

VRTXは、機能性だけでなくデザイン性も高く評価され、2023年には日本のグッドデザイン賞を受賞しました。

VRTXは、運動指導者やトレーニング愛好家の声に真摯に耳を傾けながら、 革新性とデザイン性を融合させ、これからも身体を動かす歓びを世界へ届けていきます。

公式サイト :https://vrtxsports.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/vrtx_band/公式YouTube :https://www.youtube.com/@vrtxjapan公式LINE :https://lin.ee/DLfh50LN



