ディーバの連結会計システム「DivaSystem LCA」が連結会計パッケージ市場1位を獲得

株式会社アバントグループ

アバントグループで連結会計、グループ・ガバナンスのソリューションを提供する株式会社ディーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：永田 玄、以下 ディーバ）は、市場調査会社であるデロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社が2026年5月に発行した市場調査レポート「基幹パッケージ業務パッケージソフト（ERP)の市場展望2026年度版」において、ディーバが提供する連結会計システム「DivaSystem LCA」が、以下4部門において市場第1位※を獲得したことを発表いたします。

- 連結会計パッケージ市場：メーカー出荷金額 第1位- 連結会計パッケージ市場：エンドユーザーサイド売上第1位- SaaS連結会計パッケージ市場：出荷金額シェア第1位- オンプレミス連結会計パッケージ市場：出荷金額シェア第1位

■DivaSystem LCAについて

「DivaSystem LCA」は、株式会社ディーバが提供する連結会計システムです。大企業から中堅中小企業・IPO準備中の企業まで、幅広くお使いいただける機能・サービス・価格でご提供しており、約1,300社のお客様にご導入いただいております。

・「標準的な業務プロセス」や「標準レポート」をはじめからご用意。連結決算初心者でも安心

・小さく始められる「利用料モデル」、短期間で連結決算が始められる「短期導入モデル」

・グループ会社や監査法人ともクラウドでつながり、効率的にリモート決算やリモート監査が可能



「DivaSystem LCA」製品概要：https://www.diva.co.jp/products_services/lca/

※出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「基幹業務パッケージソフト（ERP)の市場展望2026年度版」連結会計パッケージの出荷金額・シェア動向



ディーバは、今後も連結決算・開示を支えるソフトウエア／サービスを提供してまいります。

＜上記に関するお問い合わせ先＞

株式会社ディーバ 広報担当

diva_pr@diva.co.jp

【株式会社ディーバに関して】

株式会社ディーバは、連結会計システム「DivaSystem LCA」および関連製品の開発のほか、連結決算業務・単体決算業務などのアウトソーシング事業を手掛け、情報開示を通じた企業の価値創造プロセスを総合的に支援します。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの100%子会社です。

社 名 ：株式会社ディーバ

設 立 ：2017年8月7日

代表者 ：代表取締役社長 永田 玄

URL ：https://www.diva.co.jp/

主要業務 ：連結会計システムおよび関連製品の開発・販売、決算業務アウトソーシング事業 など

本社所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー43階

【アバントグループに関して】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント

○株式会社インターネットディスクロージャー

○株式会社ジール

○株式会社ディーバ

〇株式会社VISTA