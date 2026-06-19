初掘り※1じゃがいもの季節到来！今しか味わえない2026年北海道で収穫したじゃがいもを使用した『北海道初掘りポテトチップス 北海道うすしお味/昆布しょうゆ味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は、北海道で初掘り※1したばかりのじゃがいもを使った『北海道初掘りポテトチップス 北海道うすしお味/昆布しょうゆ味』を2026年8月3日（月）から北海道のスーパーマーケットやドラッグストア、総合スーパーマーケット「イオン」などで数量限定発売します。また、カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」では、2026年6月19日（金）から、数量限定で先行受注販売を開始します。

※1 当年度カルビーグループで最初に収穫が始まる地区の北海道産じゃがいも

【発売経緯】

カルビーグループは、「ポテトチップス」の原料となるじゃがいもを安定的に調達するため、一大生産地の北海道にグループ会社「カルビーポテト株式会社」を設立。40年以上にわたり栽培契約を通じて、生産者の方々と二人三脚でポテトチップスに適したじゃがいもの栽培に取り組んでいます。

じゃがいもの収穫は、初夏に九州から始まり、徐々に「じゃがいも収穫前線」が北上。北海道では7～8月ごろから収穫がスタートします。カルビーでは、一大生産地である北海道で収穫が始まったことをお伝えするため、2020年より初掘りじゃがいもを使った商品を数量限定で発売。2021年以降は「北海道初掘りポテトチップス」として、「うすしお味」と、函館市産昆布を使ったやさしい味わいの「昆布しょうゆ味」の2種類を展開しています。毎年、初掘り商品を楽しみにしていただいている方はもちろん、旬を味わいたい方に楽しんでいただきたい商品です。

【商品特長】

●「北海道初掘りポテトチップス」は、北海道内で最初に収穫が始まる地区のじゃがいもの味を存分に楽しめるように味付けした、数量限定のポテトチップスです。

●「北海道うすしお味」は、北海道のオホーツクの塩※2を使用。まろやかなうま味を感じる、あっさりとしたうすしお味です。

●「昆布しょうゆ味」は、北海道の函館市産昆布を使用※3。昆布のうま味が引き立つ、味わい深いしょうゆ味です。

●パッケージは、2026年の北海道初掘りであることが一目でわかるよう、中央に表記し麻袋のデザインで、穫れたてのじゃがいもを使用した、今しか味わえない特別なポテトチップスであることを表現しています。

※2 食塩はオホーツクの塩100％です。

※3 昆布粉末には函館市産昆布を100%使用しています。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1863_1_b8a07e42508cd117da1020f9c03bcadf.jpg?v=202606191052 ]

■カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」先行受注販売

ウェブサイト https://shop.calbee.jp/marche/shop/default.aspx

受注販売開始日：2026年6月19日（金）10時00分

受注販売終了日：2026年7月6日（月）16時59分

※ケース販売となります。

※2026年7月27日週に商品発送予定です。

※販売予定数量に達し次第、販売を終了いたします。