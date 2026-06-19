大分県国東産エキストラバージンオリーブオイル 韓国国際オリーブオイルコンペティション2026で最高賞・プラチナ受賞！日韓の品評会でダブル受賞

キュウセツAQUA株式会社

キュウセツAQUA株式会社 国東クリーブガーデン（園長・大野貴博）は、韓国ソウルで開催された国際オリーブオイル品評会「韓国国際オリーブオイルコンペティション2026（Korea International Olive Oil Competition：略称KIOOC）」において、大分県国東産エキストラバージンオリーブオイル「クリーブオイルエキストラバージン」が最高賞・プラチナを受賞しました（6月17日結果発表）。

KIOOCは2025年に韓国で初開催され、2026年に第2回を迎えた国際オリーブオイル品評会です。成長する韓国市場を背景に開催される本品評会に、国東クリーブガーデンは初出品で最高賞・プラチナを受賞しました。

また、今年日本で開催の「OLIVE JAPAN(R) 2026 国際オリーブオイルコンテスト」では、「九州フレーバー オリーブオイル with 福岡タロッコオレンジ」が金賞、「クリーブオイルエキストラバージン」「夢雫」の二品が銀賞を受賞（6月12日結果発表）。日韓の品評会でダブル受賞となりました。

今回の受賞を通じて、国東の気候風土が育むオリーブオイルの風味や品質、受賞商品の特長、品質づくりへの取り組みについて紹介いたします。

韓国国際オリーブオイルコンペティション（KIOOC）について

大分県国東産エキストラバージンオリーブオイル「クリーブオイルエキストラバージン」、KIOOC 2026最高賞・プラチナメダル

2025年に韓国で初開催された国際オリーブオイル品評会。健康志向の高まりや食文化の多様化を背景に成長を続ける韓国市場を舞台に、高品質なエキストラバージンオリーブオイルの評価・普及を目的として開催されています。また、世界各国の生産者やブランドと韓国市場をつなぐプラットフォームとして、韓国の食文化や消費者ニーズに適したオリーブオイルの発掘・紹介にも取り組んでいます。

審査はIOC（International Olive Council：国際オリーブ協会）パネリストを含む国際的な専門家により実施。単一品種、ブレンド、オーガニック、フレーバー、PDO・PGI認証の5カテゴリーで評価が行われます。

KIOOC 2026 最高賞・プラチナ受賞オイルの紹介

大分県国東産エキストラバージンオリーブオイル「クリーブオイルエキストラバージン」

価格/内容量：3,348円/100ml、1,674円/50ml

販売場所 ：店舗、オンラインストア

特長：

ひと粒ひと粒ていねいに手摘みで収穫したオリーブの果実を、園内にある搾油所で収穫後12時間以内に搾油。酸度を0.1%以下（2025年産は0.25%）におさえた、とびきり新鮮なエキストラバージンオリーブオイルです。

心地良い甘さで熟したブドウのようなフルーティーな味わいが特徴。天然酵母のパン、旬の葉物野菜のサラダに。冷奴や卵かけごはんにも。上品でデリケートな和食の仕上げに使うと甘味が引き立ちます。

商品サイト：https://qlivegarden.com/collections/oliveoil/products/qlive

OLIVE JAPAN(R) 国際オリーブオイルコンテストについて

2012年に日本で初めて開催された国際規模のオリーブオイルコンテスト。世界有数のテイスターたちが審査員として参加する、アジア・オセアニア地域最大級の、真の品質のみを重視したコンテストとして知られ、国内外の生産者やバイヤー、消費者から高い認知を得ています。2026年大会には29カ国から801品がエントリーしました。

OLIVE JAPAN(R) 2026 受賞オイルの紹介

金賞：『九州フレーバー』オリーブオイル with 福岡タロッコオレンジ

価格/内容量：3,348円/100ml、1,674円/50ml

「甘酸っぱいオレンジの香りがとてもナチュラル。キャリアオイルも良好。薫り高いオイル。」

https://qlivegarden.com/collections/oliveoil/products/kyushu-flavor-fukuoka-taroccoorange

※ご好評につき完売いたしました

銀賞：大分県国東産エキストラバージンオリーブオイル「夢雫」

価格/内容量：3,348円/100ml、1,674円/50ml

「かすかなシナモンのアロマ。こってりした甘さにかすかな苦み。少し完熟オリーブ果実の香り。」

https://qlivegarden.com/collections/oliveoil/products/yumeshizuku

受賞を受けて

今回の受賞は、決して一人の力によるものではありません。日頃から国東クリーブガーデンを支えてくださるお客様をはじめ、収穫や製造に携わるスタッフ、地域の関係者の皆様のご協力があってこその成果です。心より感謝申し上げます。

国東半島は、豊かな自然と温暖な気候、そして長い歴史の中で育まれてきた独自の文化を持つ地域です。私たちは、この国東の風土が持つ価値をオリーブという作物を通じて表現したいという想いで、栽培から搾油、商品開発まで一貫して取り組んできました。特に近年は、単に高品質なオリーブオイルをつくるだけでなく、地域の農産物や文化との融合を図りながら、国東ならではの新しい食の魅力を発信することに力を注いでおり、今回の受賞はゴールではなく、新たなスタートだと考えています。

私たちの目標は、オリーブを軸に、農業、観光、食をつなぎ、国東半島の新たな魅力を創造することです。国東クリーブガーデンを訪れる方々に、この土地ならではの景観や食文化、人とのつながりを体感していただき、「また訪れたい」と思っていただける空間づくりを進めて参ります。そして地域の皆様とともに、次の世代へ誇れる産業と文化を育てていきたいと考えております。今後とも国東クリーブガーデンへの温かいご支援、ご声援をどうぞよろしくお願いいたします。

国東産オリーブオイルでもっとおいしく～レシピ紹介～

オリーブ事業部 部長 / オリーブオイルソムリエ(R) 大野貴博

マンゴーと生ハムの冷製パスタ

【材料】

・マンゴー…1個（1cm角にカット）

・パスタ（カッペリーニ）…80g

・生ハム…4～6枚（お好みで）

・赤ワインビネガー…小さじ1

・大分県国東産エキストラバージンオリーブオイル「クリーブオイルエキストラバージン」…大さじ1～2

・塩…少々

・黒こしょう…適量

【作り方】

1.マンゴーは皮をむき、1cm角にカットする。そのうち100gを取り分けておく。

2.取り分けたマンゴーに赤ワインビネガーと塩を加え、ミキサーで滑らかにする。オリーブオイルを加えてさらに混ぜ、乳化させる。

3.パスタを袋の表示時間よりやや短めに茹でる。茹で上がったら冷水で冷やし、水気を切る。

4.3をボウルに移し、2のソース、残りの角切りマンゴーも加えて軽く混ぜる。

5.器に盛りつけ、生ハムをふんわりとトッピング。仕上げに黒こしょう、おいオリーブオイル。

マンゴーの甘みと、生ハムの塩気、オリーブオイルの香りが絶妙に調和する一皿

オレンジと山椒のカプレーゼ

【材料】

・モッツァレラチーズ…1個

・オレンジ…1個

・塩…少々

・『九州フレーバー』オリーブオイル with 福岡タロッコオレンジ…ふた回し

・粉山椒…4ふり＋仕上げ用少々

【作り方】

1.モッツァレラチーズは手でちぎる。

2.オレンジは皮をむき、食べやすい大きさにカットする。

3.ボウルにオレンジを入れ、塩・オリーブオイル・粉山椒を加えて軽く和える。

4.器にモッツァレラとともに盛り、仕上げに粉山椒をぱらりとかける。

国東産エキストラバージンオリーブオイルができるまで

柑橘の甘みと酸味に、山椒のきりっとした香り。オレンジ×オレンジオイルで、味がきれいにつながる一皿

オリーブオイルは「鮮度が命」。収穫シーズン中は、農園スタッフや地元の収穫アルバイトの方々が朝6時から作業を開始します。オリーブの実は一粒一粒丁寧に手摘み。2024年シーズンから電動収穫機を他産地に先駆けて導入し、省力化を推進するとともに、品質向上との両立を図っています。

収穫後は選果作業へ。枝葉や傷んだ実などを丁寧に取り除き、きれいな実だけを選りすぐります。

その後、園内にある搾油所へ。収穫から12時間以内に搾油を行います。オリーブは摘み取った瞬間から酸化が始まるため、徹底した温度・衛生管理のもと、いかに早く搾るかが品質に直結します。多くの油は種から搾られますが、オリーブオイルは実を搾ったジュースのようなもの。だからこそ、鮮度が命なのです。

国東の温暖な気候風土と、スタッフらの手仕事によって育まれたオリーブ。その実から搾られたとびきり新鮮なオリーブオイルは、土地を表現する作物です。

エキストラバージンオリーブオイルとは

国東半島の山あいに広がる広大なオリーブ園（38ha）他の産地に先駆けて電動収穫機を導入収穫後は選果してきれいな実だけを次工程へ果実投入→練り込み→遠心分離を経てオイルへ

IOC基準では、オリーブの実のみを原料とし、化学処理を行わず、洗浄・遠心分離・デカンテーション（自然沈殿）・ろ過といった物理的手段のみで製造されたオリーブオイルを「バージンオリーブオイル」と呼びます。そのうち、酸度0.80％以下で、官能評価において風味に欠陥がなく、果実由来の香りや味わいが認められたものが「エキストラバージンオリーブオイル」。収穫から搾油までの迅速な工程管理によって実現した、高い鮮度と品質が特長です。

国東クリーブガーデンについて

九州を中心に上下水道の維持管理を行うキュウセツAQUA株式会社（代表取締役社長 大野征博）が運営するオリーブ農園で、2016年に栽培を開始し、今年で10周年を迎えます。

2024年度末に造成工事を終えて、敷地面積38ha（PayPayドーム5個分強）に。イタリア品種を中心に約4,500本のオリーブを栽培する日本最大級のオリーブ園となっています。

ブランド名「QLIVE」のQ は、九州国東の Q、クオリティの Q。“クリーブと、質よく生きる。”をコンセプトにオリーブオイルの可能性を追求しています。

沿革

2016年 大分県国東市 農業者大学校常緑果樹農業研修所跡地にてオリーブ栽培開始

2018年 収穫開始、国東産エキストラバージンオリーブオイル「夢雫」販売開始

2020年 「QLiVE」「新漬けオリーブ」販売開始

2021年 自社加工場（搾油場）設置、造成工事開始

2022年 スキンケア「QLiVE for skin オリーブオイルセラム」販売開始、OLIVE JAPANにて金賞受賞

2023年 日本初、アムステルダム国際オリーブオイル品評会にて「夢雫」金賞受賞

2024年 OLIVE JAPANにて国内最多、金賞4本受賞

2025年 Japan Olive Oil Prizeにて「QLiVE」金賞受賞

2026年 韓国国際オリーブオイルコンペティションにて最高賞・プラチナ受賞

2028年 オリーブ観光農園開園（予定）

本件に関するお問い合わせ

キュウセツAQUA 株式会社 オリーブ事業部

広報 / オリーブオイルソムリエ(R) 佐々木貴宏（ささき たかひろ）

携帯：090-2670-8682

MAIL：t-sasaki@kyusetsuaqua.co.jp

住所：〒873-0504 大分県国東市国東町安国寺 2797 番地 3

TEL：0978-72-2720

FAX：0978-73-2250

公式サイト：https://qlivegarden.com

Instagram：https://www.instagram.com/kunisaki_qlive_garden/