全国の税理士・会計事務所約90事務所から参加「相続マスター講座 第4期（全7日間）」が開講

税理士法人レガシィ

相続専門の税理士法人レガシィ（グループ）は、税理士・会計事務所向け「相続マスター講座」第4期を2026年6月よりスタートいたしました。

近年、相続案件の増加や複雑化を背景に、税理士・会計事務所では相続実務を担う人材の育成や、対応品質の標準化が大きな課題となっています。一方で、相続業務は高度な専門知識に加え実務経験も求められるため、人材育成に時間を要する分野でもあります。

2026年6月9日実施の第1回の様子

レガシィは30年以上にわたり、相続・事業承継分野に特化して数多くの案件に携わってきました。そのなかで蓄積した実務ノウハウや判断基準を業界全体に還元する取り組みとして、2023年より「相続マスター講座」を開講しています。

これまで全国の税理士・会計事務所から延べ455名が受講しており、受講者は所長税理士から相続担当者、若手職員まで多岐にわたります。職員教育や相続部門の強化などを目的として活用されており、継続受講をする事務所も増えています。

第4期となる「相続マスター講座2026」では、相続業務の全体像から相続手続き・遺産整理、土地評価、遺産分割、自社株評価、税務調査、相続税申告までを全7回にわたり体系的に解説します。

講義では、レガシィが実際に対応してきた案件をもとに、実務における論点や判断ポイントを紹介するほか、「レガシィではどのように対応しているのか」という実務フローや考え方も共有します。また、ヒアリングシートや初期報告書、見積書、契約書など実際の現場で使用している書式も公開し、受講後すぐに実務へ活かせる内容を提供しています。

こんな方におすすめ

- 相続は年２～３件だが現在の方法で良いのか確認したい方- 相続業務に時間がかかる。効率的な方法を知りたい方- 相続業務を増やして事務所の成長につなげたい方

所長先生だけでなく、職員の方もご参加いただけます。

また、各講座は一定期間アーカイブ配信をご利用いただけるため、当日の参加が難しい場合でもご自身のペースで受講いただけます。講座期間中のお申込みにも対応しており、途中参加の方は今期過去回をアーカイブ配信で視聴いただけます。

講座概要（第4期）

オンライン併催セミナー 全7日間 相続マスター講座 「相続を極める」 レガシィの精鋭スタッフが伝えます

開催期間：2026年6月～12月（全7回／月1回開催）

時間：各回 13:00～16:30

会場：東京ミッドタウン八重洲＋オンライン併催

【各回テーマ】

第１講座 06月09日（火）「相続業務の全体像」

第２講座 07月10日（金）「相続手続き・遺産整理」

第３講座 08月07日（金）「土地評価」

第４講座 09月15日（火）「遺産分割」

第５講座 10月02日（金）「自社株評価・相続不動産（納税資金確保）」

第６講座 11月20日（金）「税務調査」

第７講座 12月04日（金）「相続税の申告＆修了式」

レガシィ「相続マスター講座」の特徴

- 東京都世田谷区・田中さん（仮名・資産1.5億円）の実案件に基づき、全日程一気通貫で解説- 「レガシィはこうやっている」という実務手順を公開- ヒアリングシート、初期報告書、お見積書、契約書など実際に使用している書式を公開- 実務経験豊富なレガシィのスタッフが講師を担当- 各講座内容に関する質問に講師陣が回答- 土地評価は実演形式で学習- 受講修了者には修了認定を授与

過去開催時の参加者の声

詳細・お申し込みはこちら :https://www.legacy-cloud.net/products/detail/5056[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wndpAR7mDiM ]

※動画は「相続マスター講座 2025」開催時の参加者の声です。

士業の皆様対象の各種イベント開催中

レガシィでは、実務に役立つセミナーばかりでなく、士業の皆様を対象にスポーツイベントも随時開催しております。専門知識の習得だけでなく、士業同士の交流やリフレッシュの場としてもご好評いただいております。今後の開催情報や詳細は、以下よりご確認いただけます。

レガシィ イベント情報 :https://legacy.ne.jp/legacy-cloud/seminar/

組織概要

・レガシィマネジメントグループ（税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ・行政書士法人レガシィ等）

・所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー12F

・代表者：天野 大輔

・事業内容：相続税申告および税務調査対応、事業承継（M&A）・相続不動産コンサルティングほか

・URL ：https://legacy.ne.jp/

▼過去のPR TIMES配信

- 【特別企画】老舗企業・にんべん代表取締役社長に聞く事業承継 レガシィ「元気だね通信」リニューアル号で掲載 は こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000009990.html)

- 延べ455名が受講した「相続マスター講座 第4期（全7日間）」を開催｜“自己流の相続対応”からの脱却を支援し、対応力強化・業務効率化を実現 は こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000009990.html)

-税理士法人レガシィ、10億円超の資産家向け「プレミアムプラン」ページを刷新 はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000009990.html)

▼レガシィマネジメントグループ 公式SNS- Xhttps://x.com/Legacy_corp_- YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCUui0sdEEh7aDnhq-2_GSVg- Instagramhttps://www.instagram.com/legacy_recruit/