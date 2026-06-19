カリフォルニアから届いた、自由でポジティブなワインプロジェクト「ジャンボ・タイム・ワインズ」新発売

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年6月22日より、アメリカ カリフォルニアのワイン生産者「ジャンボ・タイム・ワインズ」の取り扱いを開始いたします。

▼ジャンボ・タイム・ワインズ ワイナリー紹介ページ： https://www.mottox.co.jp/producer/winery/002218

生産者：ジャンボ・タイム・ワインズ

ジョナサン・ヤデガー氏

Jumbo Time Winesは、2020年にカリフォルニア（ロサンゼルス／ソノマ）でスタートしたナチュラルワインプロジェクトです。

設立者は、シェフおよび起業家としての背景を持ち、食とワインへ情熱を注ぐJonathan Yadegar（ジョナサン・ヤデガー）氏。

「人が集まる時間をより楽しくするワイン」をテーマに掲げ、軽やかで日常に寄り添うスタイルを軸に、カリフォルニアの多様な魅力を自由な発想で表現しています。

最小限の介入、最大限の個性

醸造においてはミニマル・インターベンション／最小限の介入を基本とし、自然酵母を採用。収穫時には大まかなスタイルの方向性を描きつつも、醗酵や熟成の過程では様々な試みを重ね、最終的には複数のロットをテイスティングしながらブレンドを行い、最も調和の取れたキュヴェへと仕上げていきます。

こうして生まれるワインは、赤・白・ロゼ・スキンコンタクトワイン（Skin Contact Wine／スキンコンタクトワイン）、ペット・ナット（Pet-Nat／ペット・ナット）など多岐にわたり、それぞれが収穫から醸造に至るまでの選択の積み重ねを反映しています。ヴィンテージごとに実験と改良を重ねながら、スタイルの洗練を続けている点も特徴です。

型にはまらない自由さ。それがジャンボ・タイムズ・ワインズの個性です。

商品情報

＜ザ・シャレー 2024＞ ※限定336本

・産地：アメリカ ポッター・ヴァレーA.V.A.

・品種：ピノ・グリ100％

・醗酵：オーク樽 約15℃にて180日間（天然酵母、MLF有）

・熟成：フレンチオーク樽8カ月 （228L、新樽無）

・アルコール度数：12.9％

・味のタイプ：白 辛口

・品番：624542

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：4,400円（税別）

・発売時期：2026年6月22日

コメント

ほどよく厚みのあるボディに、洋梨やグレープの爽やかなニュアンス。ほのかにクリーミーな質感を持ちながらも、引き締まった酸が全体を支え、エレガントなバランスに仕上がっています。

＜ザ・トロピクス 2025＞ ※限定360本

・産地：アメリカ ポッター・ヴァレーA.V.A.

・品種：ゲヴュルツトラミネール100％

・醗酵：コールドソーク2日間、ステンレスタンク 約21℃にて10日間（天然酵母、MLF無）

・熟成：フレンチオーク樽7カ月 （228L、新樽なし）

・アルコール度数：11.8％

・味のタイプ：オレンジ 辛口

・品番：624924

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：4,400円（税別）

・発売時期：2026年6月22日

コメント

スキンコンタクト由来の華やかなアロマに、ジャスミンや完熟ストーンフルーツのニュアンス。やわらかな果実味と軽やかで香り高い飲み心地に、思わずグラスが進みます。

＜ザ・ギフト 2025＞ ※限定120本

・産地：アメリカ カリフォルニア

・品種：リースリング40％、ゲヴュルツトラミネール25％、ピノ・ブラン20％、ミュスカ10％、ピノ・グリ5％

・醗酵：コールドソーク3日間、ステンレスタンク 約24℃にて14日間（天然酵母、MLF有）

・熟成：フレンチオーク樽7カ月 （228L、新樽なし）

・アルコール度数：12.5％

・味のタイプ：オレンジ 辛口

・品番：624934

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：4,400円（税別）

・発売時期：2026年6月22日

コメント

カリフォルニア産5品種をブレンドし、スキンコンタクトで仕立てた一本。南国フルーツのアロマにほのかなトースト香。豊かな質感とバランスが心地よく、軽く冷やして気軽に楽しみたい。

＜サーフズ・アップ 2024＞ ※限定360本

・産地：アメリカ カリフォルニア

・品種：マスカット・カネリ60％、サンソー40％

・醗酵：コールドマセレーション3日間、ステンレスタンク 約24℃にて14日間（全房比率40％、天然酵母、MLF有）、サンソーのみ醗酵前に7日間のカルボニック・マセレーション

・熟成：フレンチオーク樽6カ月 （228L、新樽なし）

・アルコール度数：12％

・味のタイプ：赤 ミディアムボディ

・品番：624316

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：4,400円（税別）

・発売時期：2026年6月22日

コメント

マスカット・カネリとサンソーをブレンドした、軽やかでフルーティーな赤ワイン。赤系ベリーの果実味に、トロピカルなニュアンス。ジューシーで香り高く、冷やして楽しみたい一本。

＜ダディーズ・ホーム 2023＞ ※限定120本

・産地：アメリカ メンドシーノA.V.A.

・品種：シラー100％

・醗酵：オープントップステンレスタンク 約29℃にて14日間（天然酵母、MLF有）

・熟成：フレンチオーク樽13カ月 （228L、新樽なし）

・アルコール度数：13.95％

・味のタイプ：赤 ミディアムボディ

・品番：624543

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：4,400円（税別）

・発売時期：2026年6月22日

コメント

スミレを思わせる華やかな香りに、黒系果実の凝縮した果実味。しっかりとした骨格を持ちながらも、プラムのようなフレッシュさが全体を引き締め、滑らかで親しみやすい味わいです。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101