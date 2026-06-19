【丸源ラーメン】業態初！朝7時開店の『丸源ラーメン 仙台泉インター店』が2026年6月25日(木)にグランドオープン

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『丸源ラーメン』は、2026年6月25日(木)に『丸源ラーメン 仙台泉インター店』(宮城県仙台市)をグランドオープンいたします。

本店舗は、全国242店舗の中で初となる"朝7時開店のお店"として営業いたします。インターチェンジ近くの好立地を活かし、休日のドライブ中はもちろん、お仕事前後のエネルギーチャージにもぴったり！早朝から深夜まで、いつでも皆様を元気にお迎えいたします。

※朝7時より通常のグランドメニューを販売いたします

『丸源ラーメン 仙台泉インター店』

・住所：宮城県仙台市泉区大沢2-2-1

・電話：022-343-5156

・営業時間：7:00 - 25:00 (LO: 24:30)

・卓数(席数)：23卓(105席)

・駐車場台数：59台(共用駐車場)

オープン記念！アプリ新規入会特典について

オープン記念として、2026年7月31日(金)まで、アプリ新規入会特典「スタンプ3倍キャンペーン」を開催いたします。期間内に『丸源ラーメン 仙台泉インター店』でお食事された方が対象です。通常ラーメン1杯につきスタンプ1個たまるところ、キャンペーン期間中はラーメン1杯につきスタンプ3個たまります。この期間をお見逃しなく！

※スタンプはお会計の翌日以降(1～2日)に反映されます

『丸源ラーメン』について

自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、3種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。ラーメンは醤油とんこつや塩ラーメン、味噌ラーメンなど種類が豊富なことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。

主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、駐車場をご用意しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、お座敷席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店、品川シーサイド店には駐車場はございません

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店にはお座敷席はございません

※商品/外観写真はイメージです

■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html

■丸源ラーメン公式X：https://twitter.com/marugen_ramen_

■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/

限定クーポンも届く！『丸源ラーメン』公式アプリ

ダウンロード：https://www.syodai-marugen.jp/app/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/