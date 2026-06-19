瞬時に着脱。しっかりロック。日常からアウトドアまで安心して使える「MAGBINER」を5050WORKSHOPより新発売！

株式会社TRYL

株式会社TRYL(トライル)は、アウトドアブランド「5050WORKSHOP(フィフティフィフティワークショップ)」より、日常でもアウトドアでも使えるマグネットリリーサー「MAGBINER」を2026年6月26日(金)より新たに発売いたします！

MAGBINERは何が違う？？

一般的なマグネットリリーサーは外れやすく、用途が限定的で日常使いには少々不安が残ります。

MAGBINERはロック機構を搭載しているので不意の脱落を防止。

日常使いでも安心して携行できます。

アウトドアシーンではちょっとした小さなアイテムを腰やベストのループ部分などに取り付けるだけで使いたい時に素早く準備することができます。

スポーツシーンではボトルやタオルなど、カラビナとして使用するのはもちろん、吊り下げる場所がない時は分割してマグネットで金属部分に貼りつけるなど、直接床に置きたくないシーンなどに活躍します。

車などの車内ではハンギングできるベルトを合わせて使うことで上部のスペースを有効的に活用することができます。また、金属部分にマグネットを貼り付けてハンガーをかけることもできます。

アウトドアシーンではテント内にライトを吊り下げたり、タープなどフックがない場所でも、マグネットで布地を挟むことによってライトを吊り下げることができるので場所を選ばずに照らすことができます。

玄関などのマグネットがつけられる場所に鍵やエコバッグなどを吊り下げておけば、外出時に持ち出ししてバッグなどにも取り付けることができます。

カラーバリエーションは全11カラー。

お好みのカラーを選んでアウトドアシーン、日常のシーンでお気に入りのアイテムを

吊るして、はずして、くっつけて。より使いやすく、便利に。

■対象商品詳細

商品名 ： MAGBINER

発売 ： 2026年6月26日(金)

種類 ： マグネットリリーサー

価格 ： 2,310円(税込)

内容 ： 2個入り

サイズ ： 約W68mm×D25mm×H18mm(本体1個あたり)

重量 ： 約20g(本体1個あたり)

素材 ： 亜鉛合金、強化樹脂、ネオジム磁石、ステンレス

販売場所 ： オンラインショップ、各種取扱店

URL ：https://5050workshop.com/products/magbiner

■会社概要

商号 ： 株式会社TRYL

代表者 ： 代表取締役 福原 正之

所在地 ： 〒238-0316 神奈川県横須賀市長井3-13-3

設立 ： 2000年7月7日

事業内容： (1) 衣料品および服飾雑貨、日用品雑貨の企画・制作・販売

(2) 玩具、文具、スポーツ用品、アウトドア用品の輸出入・販売

(3) 自転車、電動乗用玩具の輸出入・販売

(4) シール、ラベル、ステッカー、マグネットの企画・制作・販売

(5) 社会貢献事業及びスポーツ支援事業の企画・運営・管理

(6) 傘、ステッキの企画・制作・販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://trylplus.com

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社TRYL お客様相談窓口

TEL：046-845-4890

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社TRYL

担当： 太田

TEL ： 046-845-4890

FAX ： 046-845-4891

MAIL： info@5050workshop.com