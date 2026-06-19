世界遺産登録へ！　飛鳥・藤原の宮都を舞台に、考古学者が古代史の謎に迫る『徹底踏査　飛鳥・藤原の宮都』が大増刷！

株式会社ＮＨＫ出版

世界文化遺産への登録を目指している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」は、7月の世界遺産委員会で世界文化遺産に登録される見通しとなりました。

そんな、今注目の「飛鳥・藤原の宮都」に残される様々な謎を考古学の視点から"徹底踏査"した、『徹底踏査 飛鳥・藤原の宮都』が発売後1か月を待たずに増刷が決定しました。

『徹底踏査 飛鳥・藤原の宮都』

考古学者であり、観光ガイド歴30年という異色の研究者が、地上に残る古代の痕跡（宮殿跡・寺院跡・古墳・陵墓・石造物など）に光を当て、5つの仮説を立てる。

自ら歩いて観察する調査法〈踏査〉を駆使し、地形を読み、文献を紐解き、ガイドの視点も入れながら仮説を検証していく。各章の冒頭で、考古学者が立論するときに用いるワザを紹介。

考古学者にコツを学び、推理の追体験をしてみよう。

飛鳥の石造物と分布図本書の詳しい紹介や試し読みは「NHK出版 デジタルマガジン」で↓

●世界遺産登録へ向かう飛鳥の人気石造物「猿石」「人頭石」とは

https://mag.nhk-book.co.jp/article/92091

●世界遺産登録へ向かう飛鳥の謎の石造物「酒船石」とは

https://mag.nhk-book.co.jp/article/92095

奈良観光コンシェルジュ JUNさんのYoutubeチャンネルにて、来村多加史先生の対談動画も！↓

●飛鳥の石造物を解説（亀石編）！『飛鳥・藤原の宮都』【対談】松原純 × 来村多加史

https://youtu.be/J8IWSMDPCq0?si=pSfpbTfHme9D68tw

目次

はじめに

第一章 石造物の謎を解き明かす

考古学者の視点１. モノをじっくり観察する

飛鳥の謎めいた石造物／二六ヶ所に散らばる石造物を把握する／猿石と人頭石、二面石の形 ほか

第二章 飛鳥京の基準線を探る

考古学者の視点２. 都市設計の計画性を解き明かす

まっすぐにのびる古代官道／国家的モニュメントが忽然と現れる ほか

第三章 狂心渠（たぶれごころのみぞ）をたどる

考古学者の視点３. 「芋蔓型」で論を立て展開する

酒船石の表面に見る奇妙なくぼみ／酒船石遺跡と斉明天皇 ほか

第四章 藤原京の理念を貫く「聖なるライン」を検証する

考古学者の視点４. 平面・立面・断面でとらえる

天武天皇の悲願、藤原京の建設／都の造営を支えた知識人と技術者 ほか

第五章 飛鳥陵墓区の風水を観る

考古学者の視点５. 風景を読み取る

飛鳥陵墓区にある古墳の立地／古墳踏査のモデルコース ほか

著者

飛鳥陵墓区を巡る踏査MAP（本書より）

来村多加史（きたむら・たかし）

1958年生まれ。考古学者。博士（文学）。2025年3月まで阪南大学教授を務めた。教鞭を執るかたわら観光ガイドとしても活動、30年あまりの実績をもつ。研究者・現地案内者・歴史考証家として現場主義を貫くフィールドワーカー。著書は『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』（講談社）、『上下する天文 キトラ・高松塚古墳の謎』（教育評論社）ほか多数。

商品情報

『徹底踏査 飛鳥・藤原の宮都』

著者：来村多加史

出版社：NHK出版

発売日：2026年5月11日

定価：1,980円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-14-082011-7

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000820112026.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/414082011X/