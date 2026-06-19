阿部桃子さんをアンバサダーに迎えたヘアアクセサリー新ラインが誕生。

リゾートトラスト株式会社BIZM ～ Beauty & Rhythm ～ アンバサダー阿部桃子 企画 監修公式オンラインショップ 6月17日 (水) 発売新ライン『 BIZM ～Beauty & Rhythm～ 』 がデビュー

株式会社コンプレックス・ビズ・インターナショナル(本社：愛知県名古屋市 代表取締役：荻野 重利)が展開するヘアアクセサリーブランド「Complex Biz」からこの度、新ライン『 BIZM ～Beauty & Rhythm～ 』 がデビューいたします。“美しさ”と“アクティブなライフスタイル”を掛け合わせ、日々のリズムに寄り添うヘアアクセサリーとして誕生します。

結び心地の強弱や質感を選ぶ、新しいヘアアクセサリー体験をご提案いたします。

BIZM第一弾となるピュアフィットシリーズは、お好みやシーンに合わせて選べる「ソフト」「ハード」の２タイプのポニーをご用意しております。

◎ しっかり固定してアクティブに動きたい時

◎ やさしいホールド感で日常使いしたい時

◎ 髪の量や結び心地に合わせたい時

ライフスタイルに合わせたフィット感をお楽しみいただけます。

Item Lineup

ピュアフィット ポニー ハード・ピュアフィット ポニー ソフトはそれぞれ6色のカラーをご用意。

通常のポニーとは異なり、スイミングスーツやアンダーウェアにも使用されている、ポリエステル素材を採用。非常に優れた耐候性・耐光性（日光や紫外線への耐性）を持っています。

カラー：ライトベージュ、ライトブルー、ピンク、イエロー、ライトパープル、ブラックHARD

・しっかり結びたいとき

・アクティブなとき

・結んだ状態をキープ

ピュアフィット ポニー ハード3本セット(全6色) 各3,850円（税込）

カラー：ベージュ、ライトピンク、マスタード、オレンジ、サックスブルー、グレーSOFT

・痕を付けたくないとき

・リラックスタイム

・やわらかい結び心地

ピュアフィット ポニー ソフト3本セット(全6色) 各3,850円（税込）

BIZM ~Beauty & Rhythm~ アンバサダー 阿部 桃子さんについて

阿部 桃子 （あべ ももこ）

1994年9月17日生まれ。千葉県出身。



2017年「ミス・ユニバース・ジャパン2017」において日本代表 （グランプリ）に選出され、世界大会に出場。現在はプロゴルファーを目指しながら、メディア出演やSNSを通じて、スポーツと美を両立するライフスタイルを発信している。

概要

ブランド名：コンプレックス ビズ

シリーズ名：ピュアフィット

発売日：公式オンラインショップ 2026年6月17日（水）

※以降、全国の百貨店・専門店、ゴルフ場にて順次展開予定です。

カラー数：ハード6色、ソフト6色

■Complex Biz(コンプレックス ビズ)

“Live Luxuries with Elegance～エレガントをまといラグジュアリーに生きる～”をコンセプトに素材・品質・機能・サービスのすべてにおいて「上質」を目指したブランド。さまざまなオケージョンに対応したアイテムを選べるだけでなく、アレンジやコーディネートをすることでさらなる「美」を提案しており、全国30店舗の直営店を展開しています。



公式オンラインショップ https://shop.complex-biz.com/

公式サイト https://www.complex-biz.com/complexbiz/