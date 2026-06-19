英語で学ぶ、自分みがき。ホワイトエッセンスとセイハ、歯の健康に関する英語学習プログラムを共同開発

セイハネットワーク株式会社

子ども向け英会話教室「セイハ英語学院」を展開するセイハネットワーク株式会社（福岡県福岡市，代表取締役：坂口 正美，以下セイハネットワーク）は、ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービス※1を全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス株式会社（東京都渋谷区，代表取締役社長：入山 裕左，以下ホワイトエッセンス）と共同で、夏休みコラボスペシャルレッスン第2弾「～英語で学ぶ、自分みがき。～ピカピカの歯と最高の笑顔を手に入れよう！」を、夏休み期間（7月上旬～8月末）に全国約500教室で実施いたします。

セイハネットワークでは近年、英語教育プログラムの強化の一環で、更なる内容充実に取り組み、企業とのコラボレーションや体験型英会話イベントなど新たな企画を実施しております。

「夏休みコラボスペシャルレッスン」もその一つであり、第1弾となる前回（2025年）は、UCCジャパン株式会社と共同で、コーヒーとSDGｓについて学ぶ英会話レッスンを提供いたしました。

第2弾となる今回は、「英語で学ぶ、自分みがき。」をテーマにした英会話レッスンを、ホワイトエッセンス特別監修医師である大槻昌幸歯科医師による監修のもと展開。

ホワイトエッセンスが大切にする口元の美しさと歯の健康は、自信をもってコミュニケーションを行うための重要な基盤です。一方セイハは、英会話学習を通じて、子どもたちが国際社会で活躍するためのコミュニケーション能力を育んでいます。

本レッスンは、ホワイトエッセンスとセイハ双方の理念を土台とし、子どもたちが歯の健康や毎日のケアについて英語で学びながら、自分の体を大切にする心や、自分で表現する力を育むことを目標としています。

スペシャルレッスン内容

レッスンは幼児クラス・小学生クラスに分かれており、年齢に合わせた内容で実施。セイハ英語学院に通っていないお子さまや、ご兄弟姉妹・お友だちも参加可能です。夏休みならではの特別な体験として、全国の教室で開催いたします。

【幼児クラス】

・いろいろな歯について学ぼう！

・ニコニコ笑顔について

【小学生クラス】

・歯の健康と毎日のケアについて学ぼう！

・ニコニコ笑顔について

概要

【レッスン時間】

45～60分

※通常レッスンと同様

※詳細の日程・時間は各教室へお問い合わせください

【期間】

７月上旬～８月末（夏休み期間）

【場所】

全国のセイハ英語学院

【参加費】

2,000円（税込）

【対象】

セイハにお通いの生徒さま、新規生

楽しく学べる参加者限定プレゼント！

参加されたお子さまには、おうちでも楽しめる特典をご用意しています。

・楽しく学べる！おうちに持ち帰れるワクワク・ワークシート

・毎日使ってぴかぴかに！ニコニコ笑顔が増える歯ブラシ

・ここでしかもらえない！限定スペシャルステッカー など

レッスン後も「やってみたい！」が続く、夏休みならではのワクワク感をお届けします。

英語で学ぶ、“自分みがき”

本レッスンでは、歯に関する英語表現を学びながら、〈自分の身体を大切にする心〉と〈自分を表現する力〉を育みます。

英語を覚えるだけではなく、自分を大切にすることや笑顔で伝えることを、楽しく英語で学べることが特長です。

子どもたちが自然と前向きな気持ちになれるよう、英語・健康・表現を組み合わせたレッスンとして展開します。

夏休みだけのスペシャルプログラム

いつもの英会話レッスンとはひと味違う、夏休み限定の特別プログラムです。

セイハにお通いの生徒さまはもちろん、初めて英会話に触れるお子さまも大歓迎です。

お申し込みの際は、お近くの教室までお問い合わせください。

※1＜クリーニングについて＞

内容：歯石取り（スケーリング）、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど / 費用（自費）：9,900円～48,800円(税込) / 期間、回数：通常1日、1回（内容により異なります） 副作用・リスク：知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。

＜ホワイトニングについて＞

内容：ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします。 / 費用（自費）：19,900円～118,800円(税込) / 期間、回数：(オフィス)3～6か月・2～5回 (ホーム)1～2か月・期間中1回/日 / 副作用・リスク：個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。

▼セイハ英語学院とは？

セイハ英語学院は、0歳から通える子ども専門の英会話スクールとして、41年にわたり実績を積み重ねてきました。外国人講師と日本人講師が連携し、「聞く・話す（やり取り／発表）・読む・書く」の英語4技能5領域をバランスよく育成します。小学校高学年コース修了時には、実用英語技能検定（英検）3級レベルを目標としたカリキュラムを採用。年1回のスピーチコンテスト（全国大会あり）や、生徒向け留学制度、自宅学習用アプリの提供など、学びを広げる機会も充実しています。

また、そろばん・ダンス・プログラミングなど、他ブランド教室とのW受講割引もご利用いただけます。教室はショッピングセンター内にあり、振替・転校は無料、完全月謝制。安心して長く通っていただける英会話教室です。

■公式ホームページ

https://english-academy.seiha.com/

▼セイハネットワークとは

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開。主に大手ショッピングセンター内など全国で約880の教室を運営し、約89,000人の生徒が通う人気教室「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、2022年からは、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設、「体験型英語学習施設」も運営している。また、2023年12月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」、2024年4月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者：代表取締役 坂口 正美

■設立：昭和60年 3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営、日本語教育事業、外国人材支援事業（登録支援機関）、外国人材紹介事業。

▼ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役社長：入山 裕左

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と471万件※2と多くの症例実績数のもと、全国344の加盟医院を展開し※3、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※4と中途解約制度の完備などがあります。歯と口元の美と健康については私たちにお任せください。

※2：ホワイトニングに関する症例件数：2,555,051件、クリーニングに関する症例件数：2,160,761件、合計：4,715,812件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2026年3月31日までの合計実績

※3：2026年3月末時点

※4：ホワイトエッセンス初来院で過去にホワイトニング（他歯科医院のホワイトニングも含みます）のご経験がない方を対象とし、初回のホワイトニングを体験いただき白さの変化を実感できない場合、翌営業日迄の申し出に対して、全額を返金いたします。