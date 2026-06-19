安田倉庫大井営業所で陸屋根の課題を解決し太陽光稼働

安田倉庫株式会社

このたび安田倉庫株式会社（以下、当社）は、CO2排出量の削減に向けた取り組みの一環として、

大井営業所に太陽光発電設備（以下、本設備）を導入し、2026年5月より稼働いたしました。

安田倉庫 大井営業所屋根上に設置した太陽光パネル

大井営業所は1987年竣工の既存施設で、屋根が陸屋根のため、折半屋根のような挟み込み金具による固定が難しく、貫通固定では防水層への削孔を伴うことから、漏水リスクが懸念されました。

そこで当社は、屋根に穴をあけずに設置可能な低重心の置き基礎架台を採用し、強風・地震時の安全性にも配慮しました。加えて、築年数を踏まえ将来的に発生し得る屋根防水の更新も見据え、防水修繕工事を完了させたうえで本設備を設置しました。

本設備による電力供給は年間約229,240kWhを想定しており、年間約109t-CO2のCO2排出量削減が見込まれます。

安田倉庫グループは重要課題（マテリアリティ）の一つとして「低炭素・循環型社会への貢献」を掲げており、2030年度までのCO2排出量削減目標達成に向けた具体的な施策を推進してまいります。

【太陽光発電設備の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130230/table/42_1_f1fb7c779fd89440f1aec9d92f51d833.jpg?v=202606191051 ]