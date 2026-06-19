躍動的なフォルムで表情引き立つ生命感ラスティングルージュ誕生！「カネボウ　ルージュスタードラマ」2026年7月24日（金）発売

株式会社カネボウ化粧品

「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は、輪郭を象った唇の躍動的なフォルムが長時間続き、ドラマティックに表情引き立つ生命感ラスティングルージュ「カネボウ ルージュスタードラマ」を2026年7月24日（金）より発売します。発売に先駆け、本日6月19日（金）に本商品のキービジュアルを公開。KANEBOが口紅に込めた思いを、Superfly 越智志帆さんの溢れるエネルギーと、咲き誇る花々の躍動に重ねて表現しました。

自分らしく生きる力を唇から。生命感溢れる仕上がりが続く、新“生命感ラスティングルージュ”誕生。

口紅を塗ることによって、唇から“生きる力”が湧き上がるような、自分らしく力強く生きる生命感を引き出したい。そんな思いで、KANEBOは2024年1月第1弾生命感ラスティングルージュ「カネボウ ルージュスターヴァイブラント」を発売。つけた瞬間、表情にまでいきいき感が漲るツヤ仕上がりで、発売前からSNSで話題となり、数々のベストコスメを受賞。昨年2025年1月にはブリージングマット質感で息吹を感じるような豊かな生命力を表情に宿す、第2弾生命感ラスティングルージュ「カネボウ ルージュスターブリーズ」を発売し、新たな生命感の表現に挑戦しました。そして、第1弾の発売から2年が経ち、新たな挑戦へと歩みを進めます。

色と立体感で、表情を鮮明に象る唇。その豊かな表情から、新たなドラマを紡ぐ。

今回着目をしたのは、表情の変化を捉え、希望と自信に満ちた生命感を放つ唇の“フォルム”。鮮明に唇の輪郭を象ることで、唇の躍動的なフォルムとともに表情をドラマティックに引き立て、生命感溢れる仕上がりが続くラスティングルージュです。

「カネボウ ルージュスタードラマ」スペシャルページ：

https://global.kanebo.com/ja/lp/pointmake_2607(https://global.kanebo.com/ja/lp/pointmake_2607)

口紅がもたらすドラマを、Superfly 越智志帆さんの溢れるエネルギーと、咲き誇る花々の躍動に重ねて表現。

唇のかたちが鮮明になること、それは、表情が鮮明になること。その先に感情が、溢れ出る言葉が、意志が、そして誰かとの関係までもが鮮明になると信じて。

ルージュスタードラマで輪郭を捉えた鮮明な唇が、やがて自分の内側を超えて、周囲の空気や世界までも広がっていく。そんな口紅がもたらすドラマを、Superfly 越智志帆さんの溢れるエネルギーと、咲き誇る花々の躍動に重ねて表現。「唇に輪郭を。世界にドラマを。」というコピーに込めました。

◆商品概要

感情を象る唇で、ドラマは新たなシーンを迎える。

躍動的なフォルムで引き立つ表情に、内なる想いが鮮明に表れる、生命感ラスティングルージュ。

「心脈の赤」と「密膜のハリツヤ」、そして表情に寄り添いドラマティックに引き立てる「躍る輪郭」。

その唇は表情の変化を捉え、希望と自信に満ちた生命感を放つ、密膜フォルムラスティングルージュ。

カネボウ ルージュスタードラマ

全9色（限定2色） 4,600円（税込5,060円）

・「ドラマティカル フォルム ラスティング テクノロジー」搭載。鮮明に唇の輪郭を象ることで、唇の躍動的なフォルムとともに表情をドラマティックに引き立て、生命感溢れる仕上がりが続くラスティングルージュ。

・ぴったりと密着する塗膜で密度のあるハリ感と上質なツヤ、そしてキワまで行きわたるような血色感とともに、唇が動いてもフォルムが乱れない、鮮明に輪郭を象った仕上がりが長時間続きます。

・コクのあるなめらかなテクスチャーで、唇にぴったりと密着し、ハリ感のある心地よい感触が続きます。

・唇の輪郭を捉えやすいスリムタイプ。唇のキワまで美しく描けます。

・唇を乾燥やあれから守り、オフした後の素の唇まで美しくみせる、うるおい続く美容液ルージュ。

生命感ラスティング技術「ドラマティカル フォルム ラスティング テクノロジー」

「生命感ラスティング成分」に、表情をドラマティックに引き立てる、鮮明な輪郭を形づくるパウダーとゲルを掛け合わせた技術。ハリ感とツヤ・血色感に加え、キワまでシャープな発色で、時間が経っても唇のフォルムが引き立つ仕上がりが続くことで、新たな物語のはじまりを予感させるような、生命力に満ちた鮮明な表情までも続きます。

【カラーバリエーション】

唇の輪郭とともに、自らの表情が、言葉が鮮明になる。

希望と自信に満ちた生命感を放つ9つのカラーバリエーション。

D201 Melodious Beige 明るさと温もり感のある心地よいカラーで、表情と気持ちに軽やかさをもたらすピンクベージュD202 Simple Red 赤の魅力である、シックさとチャーミングさがシンプルに伝わり、表情と心に晴れやかさを与えるコーラルレッドD203 Red with Love 血色感の赤と奥ゆかしさのローズの掛け合わせで、穏やかさの中にエモーショナルな表情が見え隠れするローズレッドD204 Sophisticated Red なじみのよいレッドでありながらも、心まで鮮明に色めき立ち、時と表情が研ぎ澄まされるようなダスティレッドD205 Royal Red 奥行きを感じさせながら強さもあるレッドで、堂々とした表情に品格をたたえるディープレッドD206 Soul Brown 落ち着きの中に奥底からの血色を潜ませた、魂揺さぶるレッドブラウンD207 Unconditional Red 黄みと青みの絶妙なバランスのカラーが、無条件の愛を思わせ、優しさと強さを与えるフィグレッドEX1 Galactic Red 〈限定〉 星空を思わせる大小の煌めきが大人心をくすぐる、シックな中にも遊び心を感じるボルドーレッドEX2 Spicy Pink 〈限定〉 パールを織り交ぜた鮮やかな色合いが、ピュアな乙女心を宿し、可愛らしい表情を引き立てるコーラルピンク

※表示価格はメーカー希望小売価格です

◆オフィシャルサイト・SNS

KANEBO 公式サイト https://global.kanebo.com/ja

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KANEBO 公式Instagram @kaneboofficial( https://www.instagram.com/kaneboofficial/ )

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