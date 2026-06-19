「JAM HOME MADE」22のポケットがついた超仕分けサイフから新色のダークグリーンとブラックのコンビニ版が6/19発売！

株式会社 宝島社

人気アクセサリーブランド「JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）」と開発した『スマートに会計できる 超仕分け財布BOOK』のブラック版とダークグリーン版の2商品を、セブンネットショッピング、セブン-イレブンの一部の店舗、宝島チャンネルで2026年6月19日（金）に発売します。さらに、2026年1月に発売した書店版も大好評につき重版しました。

本アイテムは、お札も小銭も全部仕分けられる多機能財布です。千円札・五千円札・一万円札をそれぞれ収納できる3つのお札ポケットに加え、小銭も6種類に分けて収納でき、現金での会計がスムーズに行えます。また、タテ入れで見えやすく取り出しやすい9つのカードポケットのほか、レシートや割引券、お守り、スマートタグなどを収納できるスペースを備えた、全22ポケットつき。財布の中をすっきり整理できる便利なウォレットで、JAM HOME MADEプロデュースならではの、トレンド感と洗練されたデザインを兼ね備えたユニセックス仕様です。冊子には、M!LKの吉田仁人さんが登場し、スタイリッシュなJAM HOME MADEのコレクションを着こなしています。

『JAM HOME MADE スマートに会計できる 超仕分け財布BOOK BLACK ver.』

https://tkj.jp/book/?cd=TD078735

『JAM HOME MADE スマートに会計できる 超仕分け財布BOOK DARK GREEN ver.』

https://tkj.jp/book/?cd=TD078759

各発売日：2026年6月19日／各価格：4059円（税込）

※セブンネットショッピング、セブン‐イレブン、宝島チャンネルで販売

※一部の店舗では取り扱いがない場合、販売終了している場合があります

※店舗へのお問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします

『JAM HOME MADE スマートに会計できる 超仕分け財布BOOK』（重版）

https://tkj.jp/book/?cd=TD075406

※書店、ネット書店、宝島チャンネルで販売

22の収納スペースでお札・小銭・チケット・カードがひと目でわかる多機能財布

ブラックダークグリーン

サイズ（約）：縦10×横20.5×厚さ3cm

▼ポケットに数字入りなので、お札3種と小銭6種がひと目でわかる！

▼タテ入れ仕様で取り出しやすいカードポケット。2枚ずつ入れると最大18枚入る

▼領収書を専用ポケットに入れれば、お札と交ざらずすっきり整理♪

▼クーポンやチケットなどを収納できるポケットはメッシュタイプに

▼通帳やパスポートなどを入れるポケットも♪

▼お守りや紛失防止タグを入れておくのにピッタリなループホルダー

▼利き手を選ばず使える両開きタイプのダブルファスナーを採用

冊子には、M!LKの吉田仁人さんが登場！