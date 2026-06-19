120本限定！スイス原産の「幻」ともいえる希少品種　ヴァイングート・ロマン・ヘルマン「コンプレター 2024」新発売

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年6月22日より、ロマン・ヘルマン「コンプレター 2024」の取り扱いを開始いたします。

▼コンプレター 2024 商品紹介ページ： https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/624707

生産者：ヴァイングート・ロマン・ヘルマン

オーナー醸造家：ロマン・ヘルマン氏

曾祖父レオンハルトの時代から農業とともにワイン造りが始まり、1930年頃にピノ・ノワールの栽培を開始。1975年にはリースリング・シルヴァーナーやピノ・グリ、コンプレターが加わり、現在の基盤が築かれました。

1982年、両親のペーター＆ローズマリーがワイナリーを建設し、常に新しい技術や品種に挑戦。グラウビュンデンで初めてソーヴィニヨン・ブランを栽培したワイナリーとしても知られています。

岩が多く、急勾配の6ヘクタールの畑を所有。現在は四代目の若き当主ロマン・ヘルマン氏がワイナリーを運営しています。

幻の希少品種、コンプレター

コンプレター

コンプレターはスイス東部グラウビュンデン州が原産の白ブドウ品種です。

1321年にはすでに記録が残っていますが、現在の栽培面積はわずか3haほど。その希少性の高さはまさに「幻」とも言えます。

コンプレターの特徴は、花梨や蜂蜜のような複雑なアロマと力強い骨格、強い酸味。

ヴァイングート・ロマン・ヘルマンのコンプレター 2024は年間生産量1,600本とごくわずかですが、日本にはその内120本が数量限定で入荷しました。

商品情報

＜コンプレター 2024＞

・産地：スイス A.O.C.グラウビュンデン

・品種：コンプレター100％

・醗酵：ステンレスタンク及びオーク樽（天然酵母/MLF）

・熟成：オーク樽熟成12カ月 （仏産225L/新樽20％）

・アルコール度数：13.5％

・味のタイプ：白 辛口

・品番：624707

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：13,400円（税別）

・発売時期：2026年6月22日

コメント

栽培困難な為、スイスでも非常に珍しく希少価値が高い地品種。カリンや熟したリンゴの風味。クリーンな果実味と引き締まった酸味を有する上質なワインです。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101