【フライングタイガー】2026年6月19日（金）より『サマーセール』開始！最大600商品が対象

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Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以下「フライングタイガー」）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提案する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。


フライングタイガーでは、2026年6月19日（金）より、人気アイテム最大600商品をお手頃価格でお届けする『サマーセール』を、全国の店舗とオンラインストアにて開始します。みなさんの夏のお出かけ時やおうち時間に活躍するグッズを、この機会に"宝探し"のように見つけてください。







『サマーセール』概要

■期間：


第一弾：2026年6月19日（金）～7月23日（木）


■対象商品：


最大600商品をご用意


■対象店舗：


○全国の店舗（店舗一覧はこちら(https://blog.jp.flyingtiger.com/shoplist)）


○オンラインストア（楽天市場ストアはこちら(https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/)）




対象商品（一例）

注目は、大人気の「ベリーシリーズ」。他にも「外あそびアイテム」や「携帯ファン」など、これからの季節に活躍するアイテムたちが、一層お手頃な価格になります。


＊記載価格は税込みです。「⇒」の左側がセール前価格、右側がセール価格








マルチトレー（ストロベリー） 550円 ⇒ 275円【50％オフ】







収納缶（ストロベリー） 550円 ⇒ 275円【50%オフ】







ストロージャー 440円 ⇒ 220円【50%オフ】







ミニバドミントンセット 440円 ⇒ 220円【50％オフ】







バドミントンセット 880円 ⇒ 550円【37％オフ】







ビーチテニスセット 495円 ⇒ 385円【22％オフ】







携帯ファン（キーリング付） 770円 ⇒ 550円【28％オフ】







左）吸盤付きファン 990円 ⇒ 605円【38％オフ】


右）携帯ファン 770円 ⇒ 550円【28％オフ】





＜ブランド＞


ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/


楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/


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＜公式スタッフアンバサダー＞
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＊価格は税込みです。また、価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。


＊店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。