【フライングタイガー】2026年6月19日（金）より『サマーセール』開始！最大600商品が対象
Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以下「フライングタイガー」）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提案する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。
フライングタイガーでは、2026年6月19日（金）より、人気アイテム最大600商品をお手頃価格でお届けする『サマーセール』を、全国の店舗とオンラインストアにて開始します。みなさんの夏のお出かけ時やおうち時間に活躍するグッズを、この機会に"宝探し"のように見つけてください。
『サマーセール』概要
■期間：
第一弾：2026年6月19日（金）～7月23日（木）
■対象商品：
最大600商品をご用意
■対象店舗：
○全国の店舗（店舗一覧はこちら(https://blog.jp.flyingtiger.com/shoplist)）
○オンラインストア（楽天市場ストアはこちら(https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/)）
対象商品（一例）
注目は、大人気の「ベリーシリーズ」。他にも「外あそびアイテム」や「携帯ファン」など、これからの季節に活躍するアイテムたちが、一層お手頃な価格になります。
＊記載価格は税込みです。「⇒」の左側がセール前価格、右側がセール価格
マルチトレー（ストロベリー） 550円 ⇒ 275円【50％オフ】
収納缶（ストロベリー） 550円 ⇒ 275円【50%オフ】
ストロージャー 440円 ⇒ 220円【50%オフ】
ミニバドミントンセット 440円 ⇒ 220円【50％オフ】
バドミントンセット 880円 ⇒ 550円【37％オフ】
ビーチテニスセット 495円 ⇒ 385円【22％オフ】
携帯ファン（キーリング付） 770円 ⇒ 550円【28％オフ】
左）吸盤付きファン 990円 ⇒ 605円【38％オフ】
右）携帯ファン 770円 ⇒ 550円【28％オフ】
＜ブランド＞
ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/
楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/
Instagram：https://instagram.com/flyingtigerjp/
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＜公式スタッフアンバサダー＞
（１）サリー：
Instagram：https://www.instagram.com/flyingtigerjp_sally
TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp_sally
（２）もん：
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＊価格は税込みです。また、価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。
＊店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。