NTTソルマーレ、Anime Expo 2026にてJETRO「GeekStreet」への出展を決定！

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社:大阪市中央区、代表取締役社長:朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで毎年開催される北米最大のアニメ・ポップカルチャーイベントである「Anime Expo(R) 2026」に出展することをお知らせいたします。

今年は、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）が展開する「GeekStreet」内にブースを構え、ファンの皆様をお迎えいたします。共同制作の発表で大きな話題を呼んだ最新作『Obey Me! Sinner's Choice』の先行物販をはじめ、豪華な来場者特典のプレゼント、サイン会「Obey Me! Boys Autograph Session」を実施いたします。またAnime Expo会場外でもObey Me!キャストと交流ができる7周年記念音楽イベント「Obey Me! 7th Anniversary Gala: Devil's Playlist Night」を開催し、これまでにない特別なエンターテインメント体験をお届けしてまいります。

１．Anime Expo会場での実施内容

(1) JETRO「GeekStreet」内ブース出展

１.『Obey Me! Sinner's Choice』先行物販

今秋リリース予定の最新作より、大好評のオリジナルイラストを使用したグッズを先行販売いたします。この機会にしか手に入らない限定アイテムをぜひお買い求めください。

２.ウィッシュリスト登録で限定缶バッジプレゼント

『Obey Me! Sinner's Choice: Lucifer』のSteam(R)ウィッシュリスト登録画面をブーススタッフにご提示いただいたお客様に、限定缶バッジを1点プレゼントいたします。数量限定につき、なくなり次第終了となります。この機会にぜひウィッシュリストへのご登録をお済ませのうえ、会場ブースへお越しください。

▼ ウィッシュリスト登録はこちらから

https://store.steampowered.com/app/4444800/Obey_Me_Sinners_Choice_Lucifer

また、当ブースでは他にもコラボ企業様と連携した特典配布を予定しております。詳細や最新情報は『Obey Me!』公式SNSにて順次お知らせいたしますので、ぜひご確認ください。

▼ 公式SNSはこちらから

公式X（日本語）：https://x.com/ObeyMeOfficial

Official X（English）：https://x.com/ObeyMeOfficial1

Official Instagram：https://www.instagram.com/obey_me_official/

(2) サイン会「Obey Me! Boys Autograph Session」

Anime Expo 2026の会場内にて、Obey Me!キャストによるサイン会を実施いたします。キャスト7名全員のサインがもらえる、Obey Me! 7周年の感謝を込めた特別セッションです。チケットは数量限定となりますので、お早めに詳細をご確認ください。

■開催概要

日時：7月3日（金）10:30 /7月4日（土）10:30 PDT

チケット：＄77 ※手数料別

▼チケット購入・詳細はこちらから

7月3日（金）10:30

https://www.eventbrite.com/e/obey-me-boys-autograph-friday-session-tickets-1989991297540?aff=oddtdtcreator

7月4日（土）10:30

https://www.eventbrite.com/e/obey-me-boys-autograph-saturday-session-tickets-1990075844422?aff=oddtdtcreator

2．7周年記念イベント「Devil's Playlist Night」開催決定

Anime Expo会場外でも、Obey Me!キャストと交流ができる7周年記念音楽イベント「Obey Me! 7th Anniversary Gala: Devil's Playlist Night」を開催いたします。なお、本イベントはAnime Expoのチケットをお持ちでない方でもご参加いただけます。

Obey Me!キャストによる限定トークショーをはじめ、スペシャルライブやDJイベントなど、ロサンゼルスでの最高の夜をお届けいたします。さらに、VVIPおよびVIPチケットをご購入の方には、豪華限定ノベルティをご用意しております。

■開催概要

日時：7月２日（木）17時～ PDT ※チケット区分により入場時間が異なります

場所：Camille’s at The Bellwether（333 S Boylston St, Los Angeles）

チケット：VVIP ＄220 /VIP ＄150/ GA（一般）: ＄30 ※当日券は＄35

▼チケット購入・詳細はこちらから

https://www.ticketweb.com/event/obey-me-7th-anniversary-gala-camilles-at-the-bellwether-tickets/14957483



NTTソルマーレ株式会社 会社概要

本 社 ：大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番28号 住友ビル２号館

設 立 ： 2002年４月

代 表 者： 代表取締役社長 朝日利彰

事業内容：電子書籍やゲーム等のコンテンツ流通事業

U R L ： https://www.nttsolmare.com/

NTTソルマーレは､「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し､豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています｡