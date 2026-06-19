新感覚のいなり寿司専門店【KITAINARI】、6月28日 (日) 本店を麻布十番から渋谷ヒカリエへ移転し、リニューアルオープン
2024年1月16日に麻布十番にオープンしたKITAINARI（きたいなり）本店が、6月28日(日)
より渋谷ヒカリエへ移転・リニューアルオープンいたします。
また、渋谷ヒカリエ店のオープンに伴い、人気のいなり寿司に加え、KITAINARIのお揚げを使用した
「和牛と大山鶏の塩麹そぼろ寿司」の販売を開始いたします。
「和牛そぼろ寿司」と「大山鶏の塩麹そぼろ寿司」は、それぞれミニサイズもご用意しております。
※KITAINARIのお揚げを使用した「和牛と大山鶏の塩麹そぼろ寿司」1,200円（税込）
さらに、オープン記念企画として、「トリュフいなり（和牛と卵黄の２種 ／１箱４個入り) 」を期間限定で1,200円（税込）の特別価格にて販売いたします。手土産やホームパーティの一品にもおすすめです。
※左「いなり寿司８種」1,500円（税込）※右「トリュフいなり（和牛と卵黄の2種 ／1箱４個入り) 」1,200円（税込）
砂糖を使わず、甘酒と鰹出汁で炊き上げた“新時代のいなり寿司”
江戸時代から親しまれてきたいなり寿司を、「融通無碍（ゆうずうむげ）」の精神のもと、既成概念にとらわれない“新時代のいなり寿司”として独自に開発しました。
いなりの主役となる油揚げには、ふんわりとやわらかな食感が特徴の《横山食品》の油揚げを使用。
丁寧に油抜きをした後、砂糖を使わず、鰹出汁と甘酒でじっくり炊き上げることで、素材本来の旨みと自然な甘みを引き出しています。
酢飯には、冷めても美味しい山形県産「つや姫」を使用。しゃり酢には旨みの強い赤酢と甘酒を合わせ、奥行きのある味わいに仕上げました。
国産の鶏・牛・豚やジビエを使用したそぼろいなり、旬の野菜を取り入れた季節限定のいなりなど、豊富なラインアップをご用意。花椒（ホアジャオ）の香りを効かせたエスニックテイストや、ラムとカレーを組み合わせた一品など、これまでのいなり寿司のイメージを覆す新感覚のメニューも展開しています。
また、キツネのロゴをあしらったオリジナルの化粧箱は、ご自宅用はもちろん、ホームパーティーや手土産にもおすすめです。
※写真は一例です。メニュー内容は季節により変更となります。
【KITAINARI】メニュー
■いなり寿司■
・いなり寿司8種 （1箱8個入り）1,500円（税込）
・肉いなり4種（1箱4個入り）800円（税込）
・旬菜いなり4種（1箱4個入り）700円（税込）
・トリュフいなり（和牛と卵黄の2種 ／１箱4個入り) 1,200円（税込）
■そぼろ寿司■
・和牛と大山鶏の塩麹そぼろ寿司 1,200円（税込）
・和牛のミニそぼろ寿司 800円（税込）
・大山鶏の塩麹ミニそぼろ寿司 700円（税込）
・贈答用紙袋 (大・小) 各200円（税込）
※価格は全て税込です。
※メニュー内容は季節や仕入れ状況により変更となる場合がございます。
■お取り扱いについて
KITAINARIでは、店頭販売に加え、Uber Eatsおよび渋谷ヒカリエのデリバリーサービスでもご注文いただけます。
・Uber Eats
https://www.ubereats.com/store-browse-uuid/54287551-620f-4c52-a1ff-e6ea08e39925?diningMode=DELIVERY
・渋谷東急フードショー
https://www.tokyu-dept.co.jp/menu/
また一部商品は下記店舗にて委託販売を行っております。
【委託販売店】
・麻布 あみ城
東京都港区麻布十番2-21-14ライオンズマンション麻布コート1F
TEL：03-4361-6717
いなり寿司販売時間：10時～
定休日：不定休
※いなり寿司はなくなり次第終了となります。事前にお問い合わせいただくとスムーズです。
■店舗概要
店舗名：KITAINARI 渋谷ヒカリエ店（本店）
※テイクアウト専門店
オープン日：2026年6月28日(日)
所在地：〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエB3
TEL：03-6434-1864
【営業時間】
平日・土：11時～21時
日・祝：11時～20時
定休日：施設に準ずる
アクセス：JR・東京メトロ・東急線・京王井の頭線「渋谷駅」直結
渋谷ヒカリエ公式サイト
https://www.hikarie.jp
■ご注文・お問い合わせ
【大口注文・取材・商品に関するお問い合わせ】
TEL：07-2350-5861
Mail：info@yuuzuumuge.com
公式サイト：http://www.yuuzuumuge.info
Instagram (最新情報はこちら)：http://www.instagram.com/kitainari_tokyo
※10箱以上のご注文をご希望の場合は、３営業日前までにお問い合わせください。
アートディレクション【MIHO MURAKAMI】
店内ロゴおよびブランド全体のアートディレクションは、グラフィックアーティストのMIHO MURAKAMIが担当。KITAINARIの世界観を表現したロゴやビジュアルを手掛けています。
Instagram：http://www.instagram.com/3iho
※プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。
最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。