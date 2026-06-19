SNS総再生500万超・「ラッパー兄さん」GioGioとビートメイカーNUMA BEATZが3rd EP『UNION』を6月19日リリース。ヒップホップの祖への追悼を込めた結束の一作

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ FACTORY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：渡辺 憲）は、ビートメイカーNUMA BEATZとラッパーGioGioによる3rd EP『UNION』を2026年6月19日に全世界配信リリースいたします。

SNS総再生500万回突破の「ラッパー兄さん」GioGioと、MPC2000でBoom Bapを極めるNUMA BEATZが、2026年4月に逝去したヒップホップの祖・故アフリカ・バンバータ氏への追悼と新たな結束を胸に刻んだ渾身の一作です。

■ 3rd EP『UNION』とは。結束と追悼、そして新たな連合へ

EPジャケット写真「UNION」

EP名「UNION」が示すとおり、今作のテーマは「結束（Unity）」です。

ヒップホップというUnity（結束）の中で、2nd EP以降に新たなビジョンを掴んだNUMA BEATZとGioGioが、その先へ踏み出すために制作した作品です。そして本EPには、もうひとつの重要な意味が込められています。2026年4月に逝去したヒップホップの祖・故アフリカ・バンバータ氏への追悼です。

ユニバーサル・ズールー・ネイションを設立し、ヒップホップを「DJ・グラフィティ・ブレイクダンス・ラップ」の4大要素として世界に定義づけたバンバータ氏。その精神を受け継ぎ、新たなUNION（連合）の中で切り開くための一作として、ヒップホップのルーツへの敬意と未来への意志を同時に刻んだEPとなっています。

過去を敬い、未来へ連合する。これが、NUMA BEATZ & GioGioの答えです。

■ TOPIC｜「ラッパー兄さん」GioGioのSNS総再生500万回突破

GioGioがSNSで爆発的な支持を集めている理由は、その圧倒的なコンテンツ力にあります。

TikTok・Instagramで展開するRAPシリーズ動画は総再生500万回を突破。さらにYouTubeで公開した「ラッパーモノマネ50人」は20万再生を突破し、そのクオリティの高さに多くのリスナー・アーティストからリアクションが寄せられています。

日本語ラップが盛り上がりを見せる現在、GioGioがSNSで発信するラップテクニックやHIPHOPの知識は、これからRAPを始めるビギナーから大御所のレジェンドまで幅広い層に需要があることはすでに証明されています。まさに文字通り「ラッパー兄さん」として、HIPHOPシーン全体から必要とされる存在です。

■ GioGioプロフィール

NUMA BEATZ & GioGio

「ラッパー兄さん」としてSNSで大きな注目を集めるラッパーです。TikTok・Instagramで展開するRAPシリーズ動画は総再生500万回を突破し、これからRAPを始めるビギナーから大御所のレジェンドまで幅広い層に支持されています。

HIPHOPの4つのエレメントであるMC（ラッパー）・DJ・グラフィティ・ブレイクダンス（ブレイキン）をリスペクトし、自らもダンス・ラップ・グラフィティを楽しみながら活動しています。Boom Bapをルーツに持ちつつ、様々な地域や時代のHIPHOPを日々研究し、今のHIPHOPシーンに新たな変化をもたらすべく精力的に活動しています。

■ NUMA BEATZプロフィール

- TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzcypher- Instagram：https://www.instagram.com/buzzcypher- YouTube：https://youtube.com/@giogioofficial55

ミュージシャンである父の影響で、幼い頃からBlues・Jazz・Funk・Soulなどのブラックミュージックに親しみながら育ちました。さらに兄の影響でHIPHOPと出会い、70年代の楽曲をサンプリングしたビートの世界に魅了され、自らビートメイキングを始めました。

令和の時代にあえてMPC2000を使い、レコードからサンプリングしてBoom Bapを中心に制作しています。レジェンドたちが築き上げてきたビートマナーを尊重しつつ、新たな変化をもたらすビートを日々研究し続ける、古き良き職人気質のビートメイカーです。

■ 配信情報

- Instagram：https://www.instagram.com/numa_beatzタイトル： UNION

アーティスト： NUMA BEATZ & GioGio

配信日： 2026年6月19日（金）

配信サービス： Spotify / Apple Music / Amazon Music / LINE MUSIC / YouTube Music / iTunes / TikTok ほか

今すぐ聴く :https://giogio.bfan.link/union

株式会社 BUZZ FACTORY

社名：株式会社 BUZZ FACTORY

代表者：渡辺憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作

HP：https://buzz-factory.info/

※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【お問い合わせ先】

株式会社BUZZ FACTORY

担当：田中

MAIL：yuki_tanaka@buzz-factory.info

【メディア・編集部ご担当者様へ】

高解像度のアーティスト写真・ジャケットデータ・試聴音源のご提供が可能です。上記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。