前作も即完売。新作は落書き時計。『スポンジ・ボブ』で人気のエピソードが機械式腕時計に。腕時計『SPINNAKER（スピニカー）』、「スポンジ・ボブ ドゥーゥルボブ リミテッドエディション」3種を発売。

株式会社ウエニ貿易株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）が日本総代理店を務める時計ブランド「SPINNAKER（スピニカー）」は、『スポンジ・ボブ』との最新コラボレーションモデル「スポンジ・ボブ ドゥードゥルボブ リミテッドエディション」を発売します。

発売日：2026年7月17日（金）

予約開始日：2026年6月19日（金）

https://www.spinnaker-watches.jp/feature/doodlebob

『スポンジ・ボブ』の落書きから生まれた人気の「ドゥードゥルボブ」をフィーチャー。

SPINNAKERと『スポンジ・ボブ』のコラボレーションシリーズに、新たなコレクションが登場します。今回の主役は、アニメ『スポンジ・ボブ』のエピソード「Frankendoodle（フランケンドゥードゥル）」に登場した人気キャラクター「ドゥードゥルボブ」。手描きのスケッチのような独特の世界観と、いたずら好きなキャラクター性を落とし込んだ特別なコレクションです。

ドゥードゥルボブは、アニメ『スポンジ・ボブ』の人気エピソード「フランケンドゥードゥル」に登場するキャラクターです。魔法の鉛筆で描かれたスポンジ・ボブが命を持った存在で、ラフな線で描かれた独特のビジュアルと、「ミーホイミノイ！」という不思議な言葉を話すコミカルなキャラクターとしてファンから高い人気を誇ります。そのカオスでいたずら好きな性格と手描きならではの世界観は、シリーズ屈指の名エピソードとして今なお多くのファンに愛されています。

ベースとなるのは、「Hull California Automatic」「Fleuss Automatic」「Croft Mid-Size Automatic」の3モデル。それぞれにドゥードゥルボブらしい遊び心あふれるディテールを施し、まるでスケッチブックから飛び出してきたかのようなデザインに仕上げています。

さらに各モデルには、通常では見ることのできない秘密の仕掛けも用意。わずか6本だけ、紫外線を当てることで文字盤上にグラフィティが浮かび上がる特別仕様が存在。まるでドゥードゥルボブ自身がこっそり落書きを残したかのような、コレクター心をくすぐる演出です。

すべてのモデルに日本製自動巻きムーブメントを搭載。反射防止加工を施したサファイアレンズや、スイス製スーパールミノバを採用し、本格時計の性能も備えています。

商品概要

SPONGEBOB SQUAREPANTS DOODLEBOB LIMITED EDITION

発売日：2026年7月17日（金）

予約開始日：2026年6月19日（金）

Patty Parade ₋ Hull California Automatic 世界限定500本

手書きデザインのカリフォルニアインデックスに、魔法の鉛筆を持ったドゥードゥルボブとハンバーガーが描かれたクッション型の世界限定500本モデル。

品番：SP-5174-11

価格：77,000円（税込）（本体価格70,000円）

ケース径：42mm

ケース厚：14.4mm

ステンレススチールケース

100m防水

日本製自動巻きムーブメント（MIYOTA 8215）※ローター蓄光仕様

サファイアレンズ

ステンレススチールブレスレット

交換用シリコンストラップ付属※蓄光仕様

Ripped Reality ₋ Fleuss Automatic 世界限定600本

ドゥードゥルボブが文字盤を破いて出てきたようなオープンハートと、分針で蓄光する魔法の鉛筆が楽しい世界限定600本モデル。

品番：SP-5175-11

価格：89,100円（税込）（本体価格81,000円）

ケース径：43mm

ケース厚：13.2mm

ステンレススチールケース

150ｍ防水

日本製自動巻きムーブメント（NH70）※ローター蓄光仕様

サファイアレンズ

ステンレススチールブレスレット

交換用シリコンストラップ付属※蓄光仕様

Minute Sketch ₋ Croft Mid-Size Automatic 世界限定600本

手書き風のいびつなインデックス、コラボだけの特別なスピニカーロゴを掲げたドゥードゥルボブ、カラーで描かれた魔法の鉛筆の分針がかわいい、世界限定600本モデル。

品番：SP-5176-11

価格：77,000円（税込）（本体価格70,000円）

ケース径：40mm

ケース厚：14.15mm

ステンレススチールケース

150ｍ防水

日本製自動巻きムーブメント（MIYOTA 8215）※ローター蓄光仕様

サファイアレンズ

ステンレススチールブレスレット

交換用シリコンストラップ付属※蓄光仕様

●SPINNAKER（スピ二カー） とは

海を越え、海と生きるクラシックダイバーズウォッチ

スピニカーに宿るのは、深淵なる世界を切り拓いてきた海のパイオニアたちのスピリット。



視認性を高める伝統のドットインデックス、インナーベゼルが回転するコンプレッサーケース、潜水艇をイメージしたバブルレンズ……

未知の深海に挑み、人類の好奇心を奮わせてきた先人たちの腕元には、常に先進的で技術の粋を極めた腕時計が収まっていました。



スピニカーが提供する“クラシックダイバーズウォッチ”は、そうしたダイビングの輝かしい黄金時代や現代に至るまでの歴史に敬意を払い、ヴィンテージが放つ美学を現代によみがえらせています。

スピニカーのタイムピースは、海の魅力や冒険心が秘められるとともに高度な基準に基づいて製造され、革新的な技術や厳選された素材を活用し、職人たちのクラフツマンシップが息づいています。



スピニカーは、偉大なるダイバーやヨットマンを数多く輩出してきたイタリアでデビューしました。クラシックとダイバーズを融合したデザインは、イタリアをはじめ、イギリスやフランスなど世界中で人気を博し、2019年からは日本を含むアジアでの展開も始まりました。

ブランド名の由来は、追い風を操る帆。

ヨットの前方に位置し、追い風を受けて走るときに使用される半球形の帆のことで、海の世界へと駆り立てる“アドベンチャー精神”を表しています。

●ウエニ貿易について

時計や服飾雑貨等のブランドのファッション商社。

輸入商社として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「TIMEX（タイメックス）」、イタリア発の「FURLA（フルラ）(時計)」「VERSACE(ヴェルサーチェ）（時計）」「SPINNAKER（スピニカー）」、ドイツ発の「ZEPPELIN（ツェッペリン）」や「adodas Originals（アディダスオリジナルス）（時計）」、イギリス発の「HENRY LONDON（ヘンリーロンドン）」等の日本総代理店を務める一方、メーカーとして「Angel Heart（エンジェルハート）」や「ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）」「PELLE MORBIDA（ペッレ モルビダ）」を企画開発。幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。