6月19日（金） より ゴルフアパレル Jack Bunny!!（ジャックバニー!!）からカプセルコレクション 「JB MINT」 第2弾を公式オンラインストア限定で発売 !

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区）が展開するゴルフアパレルブランド Jack Bunny!!（ジャックバニー!!）は6月19日（金）よりカプセルコレクション「JBMINT」第2弾を公式オンラインストア（mix.tokyo)限定で発売いたします。

COOLで都会的なテーマで登場した25AWシーズン―――26SSシーズンはハイパフォーマンスゴルフウェアとして“JBMINT”が再登場。

全てのアイテムに同デザインロゴを採用したポロシャツ、ハイネック、パンツ、スカート、キャップ、ハット、ソックス、ゴルフバッグをラインナップ。

鮮やかなミントカラーが夏のコースに映えるJB MINTシリーズ。

ポロシャツ \13,200モックネックシャツ \13,200

スカート \15,400パンツ \17,600

ハット \6,380キャップ \5,940

ゴルフバッグ \36,300ソックス \2,640

メンズ & ウィメンズでリンクコーデが楽しめる。プレーも、会話も、写真も。

“スタイルを揃えれば、ゴルフはもっと楽しくなる”

夏のゴルフを思いきり楽しもう。

SWING EVERY DAY！！

JBMINT 特設ページ :https://mix.tokyo/blogs/feature/260619-jb-topics-jbmint公式オンラインストア mix.tokyo :https://mix.tokyo/blogs/feature/260619-jb-topics-jbmint

※2026年6月19日 10:00より 順次発売開始。

※限定発売アイテムとなります。

Jack Bunny!!とは

“Swing every day”（スウィングエブリデイ）

「毎日をもっとスイングしよう。 ゴルフをもっと日常へ！！」をコンセプトに、

ゴルフの枠にとらわれず身近にある様々なモチーフからインスピレーションを得た大人からジュニアまで幅広い客層に向けたゴルフウェアを提案します。

ジャックバニー!! HP https://www.jack-bunny.net/

ジャックバニー!! 公式 ONLINE SHOP https://mix.tokyo/pages/jackbunny

ジャックバニー!! Instagram https://www.instagram.com/jackbunny_official/

ジャックバニー!! YouTube https://www.youtube.com/@jackbunny_official

ジャックバニー!! TikTok https://www.tiktok.com/@jackbunny_official

■会社概要

<社名 > 株式会社 TSI

代表取締役

下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL:https://www.tsi.inc/