マニフレックスが “やさしく、ちょうどいい。” を追求した新作まくら「ピローフェリーチェ」を発売

株式会社フラグスポート

マニフレックス（総輸入販売元：株式会社フラグスポート／東京都港区、代表取締役 山根崇裕）は、、新製品まくら「ピローフェリーチェ」を発売いたします。

近年、枕市場では素材や形状、高さ、オーダーメイドサービスなど選択肢が増え続けています。また、比較サイトやSNS、口コミ・レビューなどを通じて、購入前に多くの情報を得られる時代になりました。しかしその一方で、

「結局、自分に合う枕がわからない」

「情報が多すぎて、何を選べばよいのかわからない」

という声も少なくありません。

「ピローフェリーチェ」は、そうした現代の枕選びに対する悩みに応えるために誕生しました。

マニフレックスが長年培ってきたまくらづくりの知見と、多くのお客様の声をもとに開発された本製品は、やさしくふんわりとした感触と自然なフィット感を両立。 高さや形状を強く主張するのではなく、多くの方に心地よくお使いいただけることを目指した、新しいスタンダードモデルです。

選択肢や情報が増える一方で、「自分に合うまくらがわからない」という声が増えています。「ピローフェリーチェ」は首のラインに自然になじみ、頭から首にかけてやさしく支えます。

やさしく、ちょうどいい。

「ピローフェリーチェ」は、首にやさしい約10cmの高さ設計。

特殊な凹凸形状に頼らないノンシェイプタイプでありながら、頭から首にかけて自然になじみ、仰向け寝・横向き寝のどちらにも対応します。

寝返りを打っても使う場所を選ばず、やわらかな感触が続くため、一晩中快適な眠りをサポートします。

エリオセルMF(R)が実現する快適性

芯材にはマニフレックス独自素材「エリオセルMF(R)（マインドフォーム）」を採用。

500個以上のエアホールを備えたオープンセル構造により、高い通気性を実現しています。

また、温度変化による硬さの変化を受けにくいため、季節を問わず安定したやわらかさと快適な寝心地を提供します。

商品概要

商品名：ピローフェリーチェ

価格：20,900円（税込）

サイズ：約 W70 × D41 × H10cm

芯材：エリオセルMF(R)

付属品：専用ピローケース、キャリーホルダー

保証：3年保証

原産国：イタリア

ネーミングの由来

商品名の「フェリーチェ（Felice）」は、イタリア語で「しあわせ」を意味します。

眠りは、一日の終わりを締めくくり、明日の活力を育む大切な時間です。

マニフレックスは、このまくらを通じて、一人でも多くの方に心地よい眠りと“しあわせ”をお届けしたいという想いを込めました。

開発担当者コメント

私たちが目指したのは、特別な人のための枕ではなく、多くの方に自然になじむ枕です。

高すぎる、低すぎる、硬すぎる、やわらかすぎる――そうした特徴を競うのではなく、「気持ちよく眠れる」という本質に向き合いました。

迷ったらまず試してほしい。

「ピローフェリーチェ」が、マニフレックスの新しいスタンダードとして、多くの方の眠りに寄り添う存在になれば幸いです。

▷専用特集ページはこちらから https://www.magniflex.jp/featurers/pillow-felice/ (https://www.magniflex.jp/featurers/pillow-felice/)



＜マニフレックスについて＞

イタリア・フィレンツェ近郊で 1962 年に設立。創業者の故ジュリアーノ・マニ氏がサイクルロードレーサーの現役時代に相次ぐケガや故障に悩まされた経験を基に、スプリングをまったく使用しないマットレスを開発したことが始まりです。現在は世界 99ヶ国に展開する、世界最大級の寝具の総合ブランドにまで成長しています。 また、国立フィレンツェ大学とエルゴノミクス（人間工学）に関する共同研究を進め、商品開発に反映。敷寝具全般、枕や 関連商品など熟睡と健康に係るアイテムをトータルにプロデュースしています。



＜株式会社フラグスポートについて＞

株式会社フラグスポートは、代表取締役社長の山根崇裕が1993 年、日本へのマニフレックス製品の輸入・販売を開始。日本・アジア総代理店を務める。2022年日本発売30周年を迎える。愛用者に著名なアスリー トが多く、健康産業の一つとして各界から注目されている。

本社：東京都港区

代表取締役社長：山根崇裕



・公式サイト：https://www.magniflex.jp

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・インスタグラム： https://www.instagram.com/magniflex_official