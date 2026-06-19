【世界初の透明PP溶接タンクやEV向け高精度ギヤなど注目技術を展示】岡山県企業8社が機械要素技術展へ
公益財団法人岡山県産業振興財団
岡山県ブース：E18-32
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・高精度、低コスト、短納期を実現した金型部品
[表: https://prtimes.jp/data/corp/183919/table/17_1_8f74204a62528c4d96920277c324b52c.jpg?v=202606191051 ]
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創業支援や経営相談、販路開拓、研究開発、廃業・事業承継など、
自動車、半導体製造装置、ロボット分野をはじめ、様々な業界向けの部品・加工技術を持つ岡山県企業8社が、2026年7月1日(水）から東京ビッグサイトで開催される「第31回 機械要素技術展［東京］」へ共同出展します。
岡山県ブース：E18-32
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岡山県ブースでは、
・世界初の透明PP「FORTENA」を活用した溶接タンク
・EV向けe-Axle用高精度歯研ギヤ
・再生材100％のグリーンマグネシウム成形品
・高容量化に対応する次世代バスバー
・豊富な量産実績を誇る高精密インサート成形部品
・圧力・粘度変動に強い精密ギヤポンプ
・高精度、低コスト、短納期を実現した金型部品
・半導体製造装置向け精密加工部品
など、製造業の設計・開発・調達担当者の課題解決につながる技術を紹介します。
新規調達先や協力企業を探している企業担当者に向け、試作から量産まで対応可能な岡山県企業の技術力を提案します。
■岡山県ブース出展企業
[表: https://prtimes.jp/data/corp/183919/table/17_1_8f74204a62528c4d96920277c324b52c.jpg?v=202606191051 ]
■第31回 機械要素技術展[東京]
・会期：2026年7月1日（水）～3日（金）
・場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
・内容：モータ、ベアリング、ねじ、ばねなどの機械部品や、切削、プレスなどの加工技術、表面処理
などが出展し、製造業の設計、開発、試作、製造、生産技術、購買部門の方々と活発に商談が
行われる展示会
・規模：【2025年度】出展企業数：1,975社・団体、来場者数：55,749名
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様々な支援内容で岡山県内企業をトータル的にサポートしています。