若手社員の58.8%が入社3年以内に退職・離職検討を経験。離職防止の最重要は「チームの雰囲気」で待遇を上回る。

株式会社IKUSA「新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/)」の結果を公表

「あそび」で社内コミュニケーションを活性化させる株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、社会人1～3年目の若手社員400名を対象に「新人・若手の早期離職に関する実態調査」を実施しました。

本調査では、深刻化する若手社員の早期離職の実態と、離職の意思決定に影響する要因を明らかにしました。結果は、待遇面と同程度に“チームの関係性”が定着を左右していることを示しています。

調査結果サマリー

若手社員の58.8%が入社3年以内に「離職・離職検討」を経験

本調査の詳細はこちら :https://ikusa.jp/news/13002/- 入社3年以内に「退職経験あり」または「辞めたいと思った経験あり」は計58.8%- 辞めたい・辞めた理由は「労働時間・休日」に次いで「チーム内の人間関係」「給与水準」「上司との関係」が上位- 日々の最大ストレスは「チーム内で相談しづらい雰囲気を感じたとき」29.8%が最多- チームへの違和感の最多は「本音で話せる人がいない」34.7%- 辞めたい気持ちが和らいだ最多要因は「チームで成功体験を得た」41.5%- 早期離職を防ぐ上で最も重要なのは「チームの雰囲気」31.3%で、待遇面を上回る「新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/#%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C)」Q1：現在の就業状況について教えてください（n=400）

現在の就業状況を尋ねたところ、「入社3年以内に退職経験あり」が37.0%、「退職経験はないが辞めたいと思ったことがある」が21.8%となり、合わせて58.8%が早期離職の当事者または予備軍であることがわかりました。退職経験者37.0%という数値は、厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（令和4年3月卒業者）」の高卒37.9%・大卒33.8%とも近く、若手社員の離職リスクが依然として高い水準にあることを示しています。

離職理由は「待遇」と並んで「チームの人間関係」が上位に

「新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/#%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C)」Q2：Q1で「退職経験あり」「辞めたいと思ったことがある」と回答した方に質問です。 辞めたい・辞めた理由として影響が大きかったものは何でしたか？（3つまで）（n=235）

辞めたい・辞めた理由（n=235）を尋ねると、「労働時間・休日」36.2%が最多でしたが、「チーム内の人間関係」と「給与水準」が共に33.2%、続いて「上司との関係」30.6%が僅差で続きました。労働時間や給与といった待遇面と同程度に、周囲との人間関係が離職の大きな要因となっていることが明らかです。

日常の最大ストレスは「相談しづらい雰囲気」、入社後に感じるギャップは「本音で話せる人がいない」

「新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/#%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C)」Q3：日々の業務で、最もストレスを感じる瞬間は何ですか？（2つまで）（n=400）

日々の業務で最もストレスを感じる瞬間は、「チーム内で相談しづらい雰囲気を感じたとき」29.8%が最多となりました。次いで「何を求められているのか分からないとき」24.0%、「上司からのフィードバックが曖昧なとき」22.3%と続きました。

「新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/#%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C)」Q5：Q4で「よくある」「たまにある」「ほとんどない」と回答した方に質問です。 どのような点に違和感を覚えましたか？（3つまで）（n=317）

さらに、入社後にチームへ違和感を覚えた点（n=317）では「本音で話せる人がいない」34.7%が最多で、「上司・先輩が忙しそうで相談できない」27.4%も上位に。若手社員は、心理的安全性が高く相談しやすい職場環境を強く求めていることがうかがえます。

辞めたい気持ちが和らぐ最多要因は「チームでの成功体験」41.5%

「新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/#%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C)」Q7：Q6で「あった」と回答した方に質問です。 その要因は何でしたか？（3つまで）（n=135）

一方で、辞めたい気持ちが弱まった経験のある層（n=135）にその要因を尋ねると、「チームで成功体験を得た」41.5%が突出して最多となりました。「自分の存在価値を認められた」28.9%、「チームで感謝・称賛された」27.4%、「上司が話を聞いてくれた」27.4%が続きます。

若手社員がチームの一員として貢献し、認められる経験が、離職意向を和らげる鍵となることが示されています。

離職防止に最も重要なのは「チームの雰囲気」31.3%と待遇を上回る

「新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/#%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C)」Q10：新人・若手の早期離職を防ぐ上で、最も重要だと思うものは何ですか？（n=400）

早期離職を防ぐ上で最も重要だと思うものを尋ねると、「チームの雰囲気」31.3%が最多となり、「評価・制度」18.5%、「上司との関係性」18.0%、「給与・待遇」17.3%を大きく上回りました。

「新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/#%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C)」Q9：「このような取り組みがあれば、辞めずに済んだ（済まないだろう）」と思うものはありますか？（3つまで）（n=400）

「これがあれば辞めずに済んだ」と思う取り組みでも「チームでの対話の場」34.3%、「チームビルディング施策」29.0%が上位を占めています。待遇を整えても、チームの雰囲気が悪ければ定着には至りにくいことが示唆されます。

考察：定着のカギは“待遇”だけでなく“関係性”

本調査から、若手社員の早期離職は待遇面だけでなく、チーム内の人間関係や心理的安全性に大きく左右されることが明らかになりました。

最大のストレスが「相談しづらい雰囲気」であり、離職防止の最重要要素が「チームの雰囲気」であることからも、若手社員の定着には、給与・制度の整備に加え、安心して相談し合える関係性づくりが不可欠だといえます。

若手社員との関係性作りには体験型の社内イベントがおすすめ

若手社員が安心して関われる関係性をつくるうえで、社内イベントや研修を通して業務を離れた共体験は有効な手段の一つです。

当社が支援した社内イベント参加者620名への別調査(https://ikusa.jp/news/16620/)では、70.8%が「イベント後に相談・雑談がしやすくなった」、91.6%が「同僚の意外な一面や人柄を知ることができた」、88.8%が「会社やチームに前向きになった」と回答いたしました。立場を越えて協力する体験が、日常の関係性に変化をもたらすことが示されています。

当社では、心理的安全性が高まる社内イベントや新入社員研修、チームビルディングが出来る懇親会や式典パーティーなどを通じて、若手社員の定着につながる関係づくりを支援しています。

調査概要

IKUSA総合パンフレットはこちら :https://mktg.ikusa.jp/ikusa.jp/download/download_company-service

調査名：新人・若手の早期離職に関する実態調査(https://ikusa.jp/news/13002/)

調査目的：若手社員の早期離職の実態と、その背景にある要因の把握

調査時期：2026年3月

調査対象：社会人1～3年目

有効回答数：400名

調査方法：インターネット調査

※構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

※Q2は離職経験者・離職検討者235名、違和感の内容は317名、辞めたい気持ちが和らいだ要因は135名を対象に集計しています。

※厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（令和4年3月卒業者）」を参考値として記載しています。

※本調査結果を引用・転載する際は、出典として「株式会社IKUSA調べ」と明記ください。

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市博多区豊１丁目8-26

札幌営業所：北海道札幌市北区北7条西8-1-11 ラ・シュエット北大106号

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/

社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/

ビジメシ ：https://biz-food.com/

SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/

あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/

IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/



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