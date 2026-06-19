「水森亜土」グッズが郵便局限定で登場！

株式会社レッグス エンターテインメント部

2026年6月26日(金)から郵便局限定販売「水森亜土」グッズを販売いたします。

黄色を基調とした華やかな花柄が目を引くデザインです。ポケットが2つ付いていてお出かけに便利な2ジップショルダーバッグ、スリムな形状でかさばらずに小物を持ち運べるスクエアポーチ、お家やオフィスで便利に使うことができる一筆箋、手紙や手帳に貼って楽しめるダイカットステッカーの計4商品をラインナップ。

全国約2,000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、数量限定での販売となります。気になる方はお早めに郵便局へ。

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

※「郵便局のネットショップ」での販売は2026年6月26日（金）0：15からとなります。

※「郵便局のネットショップ」でご購入される場合は、販売価格の他に別途郵送料等が加算されます。

【販売場所】

（1）全国約2,000局の郵便局（詳細はこちら▶https://www3.jp-ts.jp/Topics_Msg/upload/master/356/list(mizumoriado)_20260619.pdf(https://www3.jp-ts.jp/Topics_Msg/upload/master/356/list(mizumoriado)_20260619.pdf)）

（2）「郵便局のネットショップ」（ https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress260619-01(https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress260619-01)）

●郵便局限定販売「水森亜土」グッズ

【2ジップショルダーバッグ】

ちょっとしたお出かけに便利なショルダーバッグ。ポケットが2つ付いているので、用途に合わせて収納いただけます。ショルダー部分は結び目を調整することで長さを変更することができます。

【商品概要】

価格：1,600円（消費税込）

サイズ(約)：H210×W155×マチ10mm

素材：ポリエステル

【スクエアポーチ】

合成皮革素材の正方形のポーチです。スリムな形状なので、かさばらずに鞄の中に収納することができます

化粧品やちょっとした小物を持ち運ぶのに便利。仕分け用の内ポケットも付いています。

【商品概要】

価格：990円（消費税込）

サイズ(約)： H140×W140×D15mm

素材：合成皮革

【一筆箋】

デザイン2柄×各30枚の一筆箋です。ちょっとしたメモや伝言を書き残すのに便利。縦柄と横柄の2種類があるので、

用途に合わせてご使用いただけます。

【商品概要】

価格：690円（消費税込）

サイズ(約)：H185×W80mm

セット内容：デザイン2柄×30枚

素材：紙

【ステッカーセット】

デザイン5柄×各1枚のダイカットステッカーです。存在感があるサイズで、手紙や手帳に貼るなどしてお楽しみいただけます。

【商品概要】

価格：600円（消費税込）

サイズ(約)：最大H75×W75mm

セット内容：デザイン5柄×各1枚

素材：紙

(C) ADO MIZUMORI

■発売元：株式会社レッグス

■販売者：株式会社郵便局物販サービス

【グッズについてのお問い合わせ先】

株式会社レッグス

お客様窓口 TEL:0120-434-889

＜受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）＞

■水森亜土とは

東京・日本橋生まれ。高校卒業後、ハワイに遊学。アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。