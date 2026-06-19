「水森亜土」グッズが郵便局限定で登場！
2026年6月26日(金)から郵便局限定販売「水森亜土」グッズを販売いたします。
黄色を基調とした華やかな花柄が目を引くデザインです。ポケットが2つ付いていてお出かけに便利な2ジップショルダーバッグ、スリムな形状でかさばらずに小物を持ち運べるスクエアポーチ、お家やオフィスで便利に使うことができる一筆箋、手紙や手帳に貼って楽しめるダイカットステッカーの計4商品をラインナップ。
全国約2,000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、数量限定での販売となります。気になる方はお早めに郵便局へ。
※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。
※「郵便局のネットショップ」での販売は2026年6月26日（金）0：15からとなります。
※「郵便局のネットショップ」でご購入される場合は、販売価格の他に別途郵送料等が加算されます。
【販売場所】
（1）全国約2,000局の郵便局（詳細はこちら▶https://www3.jp-ts.jp/Topics_Msg/upload/master/356/list(mizumoriado)_20260619.pdf(https://www3.jp-ts.jp/Topics_Msg/upload/master/356/list(mizumoriado)_20260619.pdf)）
（2）「郵便局のネットショップ」（ https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress260619-01(https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress260619-01)）
●郵便局限定販売「水森亜土」グッズ
【2ジップショルダーバッグ】
ちょっとしたお出かけに便利なショルダーバッグ。ポケットが2つ付いているので、用途に合わせて収納いただけます。ショルダー部分は結び目を調整することで長さを変更することができます。
【商品概要】
価格：1,600円（消費税込）
サイズ(約)：H210×W155×マチ10mm
素材：ポリエステル
【スクエアポーチ】
合成皮革素材の正方形のポーチです。スリムな形状なので、かさばらずに鞄の中に収納することができます
化粧品やちょっとした小物を持ち運ぶのに便利。仕分け用の内ポケットも付いています。
【商品概要】
価格：990円（消費税込）
サイズ(約)： H140×W140×D15mm
素材：合成皮革
【一筆箋】
デザイン2柄×各30枚の一筆箋です。ちょっとしたメモや伝言を書き残すのに便利。縦柄と横柄の2種類があるので、
用途に合わせてご使用いただけます。
【商品概要】
価格：690円（消費税込）
サイズ(約)：H185×W80mm
セット内容：デザイン2柄×30枚
素材：紙
【ステッカーセット】
デザイン5柄×各1枚のダイカットステッカーです。存在感があるサイズで、手紙や手帳に貼るなどしてお楽しみいただけます。
【商品概要】
価格：600円（消費税込）
サイズ(約)：最大H75×W75mm
セット内容：デザイン5柄×各1枚
素材：紙
(C) ADO MIZUMORI
■発売元：株式会社レッグス
■販売者：株式会社郵便局物販サービス
【グッズについてのお問い合わせ先】
株式会社レッグス
お客様窓口 TEL:0120-434-889
＜受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）＞
■水森亜土とは
東京・日本橋生まれ。高校卒業後、ハワイに遊学。アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。
世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。
画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。