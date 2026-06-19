CURIO SCHOOL 広島県呉市・清水ヶ丘高等学校の学校改革に共創パートナーとして参画

株式会社CURIO SCHOOL（出典）清水ヶ丘学園パンフレット

株式会社CURIO SCHOOLは、学校法人清水ヶ丘学園（https://shimizugaoka-kure.jp）が推進する「21世紀型総合教育エコシステム」構築プロジェクトにおいて、清水ヶ丘高等学校（広島県呉市）の教育改革に共創パートナーとして参画していることをお知らせします。CURIO SCHOOLは同校に新設される「普通科 ライフデザインコース」において、デザイン思考をベースとしたカリキュラム設計・監修、および先生方の授業運営サポート・教員研修を担います。

■ 背景：なぜ今、教育の再設計が必要なのか

少子化の進行や社会構造の急速な変化により、従来の知識習得中心の教育モデルと社会との間にギャップが生じています。知識の習得だけでなく、課題発見・意思決定・協働といった力を育む教育への転換が求められています。

清水ヶ丘学園はこうした背景を踏まえ、「学校だけで教育は完結しない」という認識のもと、学校を中心に学習者・教職員・地域・企業・NPO・行政・デジタル基盤が相互につながる「21世紀型総合教育エコシステム」の構築を決断。学びを「教室内の指導」から「社会と連動する知識の生産・人間形成のシステム」へと拡張する、地方から新しい教育モデルを発信する取り組みです。

呉は、産業・地域社会・教育機関が近い距離でつながる特性を持つ地域です。清水ヶ丘学園はこの地域性を活かし、教育と社会を接続するモデルを構築することで、地方から新しい教育の在り方を提示することを目指しています。

CURIO SCHOOLはこの改革において、カリキュラム構築・授業サポート・教員研修を担う共創パートナーとして参画しています。

■ CURIO SCHOOLが担う内容

（出典）清水ヶ丘学園パンフレット

【１. カリキュラム・教育プログラムの設計／デザイン思考監修】

2027年4月の「普通科 ライフデザインコース」新設に向け、3年間を通じた体系的な探究的な学習の枠組みを設計していきます。学年ごとに段階的に深化する構成で、生徒が3年間で確実に「意味をつくる力」を身につけられるよう設計しています。

- 1年生「デザイン思考の基礎を体験する」：通学や部活動など身近な「学校生活の困りごと」を練習題材とし、相手の立場に立って考える力・アイデアを形にする「つくる探究心」を育みます。- 2年生「学びを地域社会へ応用する」：呉・広島の街をフィールドに、実践的な課題解決に取り組みます。フィールドワークやインタビューを通じてリサーチ力を高め、プロトタイピングの手法を実践的に学び、地域の方々と協働しながらアイデアの検証と改善を重ねていきます。- 3年生「社会実装を通して未来を創る」：3年間の集大成として、自ら設定したテーマの社会実装に挑戦します。行政・企業・NPOなどの外部パートナーと連携し、サービスの実践や提言を行います。探究の経験を振り返りながら、自分の関心・価値観と結びつけ、将来のキャリアや生き方を具体的に描いていきます。

【２. 授業運営サポート・教員の自走支援】

授業はあくまで先生方が主体となって進めます。CURIO SCHOOLは授業設計や運営の伴走サポートを行い、先生方が自走してカリキュラムを推進できる体制づくりを目指します。対話から問いを見つけ、アイデアを形にし、フィールドで検証し、社会に向けて発信する――この一連のプロセスを先生方が自信を持って実践できるよう支援します。

【３. 教員研修】

2026年夏より教員研修を開始します。探究的な学習・デザイン思考のファシリテーション手法を教員が習得し、2027年4月のコース開始までに学校内で持続的に運営できる体制を構築していきます。

（出典）清水ヶ丘学園コンセプトブック2027

■「普通科 ライフデザインコース」について

「正解を探す学びから、『意味』をつくる学びへ」をコンセプトに掲げる同コースは、デザイン思考を軸とした3年間の探究的な学習を展開します。予測できない未来を生き抜くために必要な「考え抜く力」と「人と協働する力」を、探究と実践を通して育てます。

デザイン思考とは、課題の本質を見つけ、新しい価値を生み出し、社会に実装するアプローチです。広島県内の高校として初めて、このデザイン思考を体系的に学ぶカリキュラムを導入します。

■ 株式会社CURIO SCHOOLについて

「自ら考え、価値を創造する人を育てる」をビジョンに、小学生・中高生・大学生・企業等を対象にデザイン思考をベースとした教育プログラムや事業開発の支援を行っています。学校現場と社会・企業を結び付けた探究学習により生徒の問題発見・解決スキルを高め、社会の中で新たな価値を生み出すことができる力を育む様々なプログラムを企画しています。

会社名：株式会社CURIO SCHOOL

所在地：東京都目黒区鷹番３丁目８番５号 豊島ビル 3F

代表者：西山恵太

事業内容：探究学習プログラムの開発・運営、教員研修、学校・自治体への導入支援

URL：https://curioschool.com/

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社CURIO SCHOOL 広報担当

E-mail：school@curioschool.com

TEL：03-6303-1390



